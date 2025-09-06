ETV Bharat / state

मासूम बच्ची से उठक बैठक कराने वाली टीचर बर्खास्त, प्रभारी प्राचार्य की भी छुट्टी

TEACHER DISMISSED IN SITAPUR
मासूम बच्ची से उठक बैठक कराने वाली टीचर बर्खास्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 6, 2025 at 8:31 PM IST

सरगुजा: मामूली सी बात पर बच्ची से उठक बैठक कराने और डंडे से मारपीट करने के आरोप में स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. डीईओ के निर्देश के बाद डीएवी स्कूल प्रबंधन की ओर से क्षेत्रीय संचालक ने छात्रा के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाली शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है. इसके साथ ही प्रभारी प्राचार्य को हटाकर छुट्टी पर भेज दिया गया है. फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होगी.

बच्ची से उठक बैठक कराने वाली शिक्षिका बर्खास्त: घटना सीतापुर क्षेत्र के प्रतापगढ़ में स्थित निजी पब्लिक स्कूल की है. यहां पढ़ने वाली कक्षा 2 की छात्रा को स्कूल में शिक्षिका ने 100 बार उठक बैठक कराए. उठक बैठक कराने के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ गई. बच्ची के पैरों में इतना दर्द हो गया कि वो अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो पाई. बच्ची की हालत देख परिवार वाले काफी नाराज हुए. परिजन शुक्रवार को शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे.

एसपी दफ्तर में की शिकायत: परिजनों का आरोप है कि ''स्कूल में जब छात्रा ने बाथरूम जाने के लिए अनुमति मांगी तो कक्षा में मोबाइल फोन देख रही शिक्षिका ने बच्ची के पैरों में दो डंडे मारे और फिर कक्षा में उससे उठक बैठक कराया. इतना ही नहीं छात्रा से उठक बैठक के दौरान भी मारपीट की गई. उठक बैठक के कारण छात्रा के पैर की मांसपेशियों में खिंचाव हो गया जिससे वह दर्द से तड़पती रही. वह सीधे खड़े तक नहीं हो पा रही है. इस घटना से बच्ची डरी हुई है''. वहीं परिजन का आरोप है कि ''जब उन्होंने स्कूल में प्राचार्य से मामले की शिकायत की तो प्राचार्य ने भी मामले में कार्रवाई नहीं की और पूरी घटना को ही झुठला दिया''.

हमारी बच्ची दर्द से तड़प रही है इसका इलाज अभी चल रहा है. सीतापुर थाने पर हम गए थे वो कहे कि आप बच्ची को लेकर आएं. उसके बाद हम बच्ची को लेकर आए हैं. स्कूल वाले कह रहे हैं हमने बच्ची से उठक बैठक नहीं करवाए हैं. हम न्याय चाहते हैं: परिजन

वायरल वीडियो और शिकायत पर एक्शन: जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश झा ने वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल के भिलाई स्थित क्षेत्रीय संचालक को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी. डीईओ के पत्र के बाद 6 सितम्बर को क्षेत्रीय संचालक ने शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है जबकि इस मामले में लापरवाही और शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने को लेकर प्रभारी प्राचार्य राजीव सिंह को जिम्मेदार माना गया है. क्षेत्रीय संचालक ने मामले में प्रभारी प्राचार्य राजीव सिंह को छुट्टी पर भेज दिया है इसके साथ ही कार्रवाई जारी है.

जिला शिक्षा अधिकारी का बयान: जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश झा ने बताया कि "बच्ची से उठक बैठक कराने और मारपीट को गंभीरता से लिया गया है. इस मामले में डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल के भिलाई स्थित क्षेत्रीय संचालक को पत्र लिखा गया था. डीएवी प्रबंधन ने शिक्षिका को बर्खास्त करने के साथ ही प्रभारी प्राचार्य को हटा दिया है. इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस मामले में अभी जांच जारी है".

