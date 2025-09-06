ETV Bharat / state

मासूम बच्ची से उठक बैठक कराने वाली टीचर बर्खास्त, प्रभारी प्राचार्य की भी छुट्टी

सरगुजा: मामूली सी बात पर बच्ची से उठक बैठक कराने और डंडे से मारपीट करने के आरोप में स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. डीईओ के निर्देश के बाद डीएवी स्कूल प्रबंधन की ओर से क्षेत्रीय संचालक ने छात्रा के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाली शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है. इसके साथ ही प्रभारी प्राचार्य को हटाकर छुट्टी पर भेज दिया गया है. फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होगी.



बच्ची से उठक बैठक कराने वाली शिक्षिका बर्खास्त: घटना सीतापुर क्षेत्र के प्रतापगढ़ में स्थित निजी पब्लिक स्कूल की है. यहां पढ़ने वाली कक्षा 2 की छात्रा को स्कूल में शिक्षिका ने 100 बार उठक बैठक कराए. उठक बैठक कराने के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ गई. बच्ची के पैरों में इतना दर्द हो गया कि वो अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो पाई. बच्ची की हालत देख परिवार वाले काफी नाराज हुए. परिजन शुक्रवार को शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे.

एसपी दफ्तर में की शिकायत: परिजनों का आरोप है कि ''स्कूल में जब छात्रा ने बाथरूम जाने के लिए अनुमति मांगी तो कक्षा में मोबाइल फोन देख रही शिक्षिका ने बच्ची के पैरों में दो डंडे मारे और फिर कक्षा में उससे उठक बैठक कराया. इतना ही नहीं छात्रा से उठक बैठक के दौरान भी मारपीट की गई. उठक बैठक के कारण छात्रा के पैर की मांसपेशियों में खिंचाव हो गया जिससे वह दर्द से तड़पती रही. वह सीधे खड़े तक नहीं हो पा रही है. इस घटना से बच्ची डरी हुई है''. वहीं परिजन का आरोप है कि ''जब उन्होंने स्कूल में प्राचार्य से मामले की शिकायत की तो प्राचार्य ने भी मामले में कार्रवाई नहीं की और पूरी घटना को ही झुठला दिया''.