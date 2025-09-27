ETV Bharat / state

सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने पर शिक्षक निलंबित

पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने पर एक सरकारी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री मोदी (ETV Bharat (Symbolic))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 27, 2025 at 7:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर : राजस्थान के बाड़मेर जिले में सोशल मीडिया पर एक शिक्षक की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की नीतियों को लेकर अभद्र टिप्पणी करना भारी पड़ गया. शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया है. इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी कृष्ण सिंह महेचा ने आदेश जारी करते हुए राउप्रावि मण्डो का तला विद्यालय के अध्यापक सुरेश धतरवाल निलंबित करते हुए मुख्यालय सीबीईओ कार्यालय शिव किया गया है.

बाड़मेर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) की ओर से जारी आदेश शुक्रवार को सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय थालेडो की ढाणी (राणासर कला) हाल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मण्डो का तला में कार्यरत लेवल प्रथम के अध्यापक सुरेश धतरवाल की ओर से सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री एवं केंद्र की नीतियो के विरुद्ध अभद्र टिप्पणीयां की गई हैं. आदेश में बताया गया है कि एक लोक सेवक के आचरण विपरीत किए गए गंभीर कृत्यों के लिए इनके विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाना प्रस्तावित है. इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी कृष्ण सिंह महेचा ने आदेश जारी करते हुए राउप्रावि मण्डो का तला विद्यालय के अध्यापक सुरेश धतरवाल निलंबित कर दिया.

शिक्षक के निलंबन के आदेश
शिक्षक के निलंबन के आदेश (ETV Bharat)

पढ़ें. डोटासरा की अभद्र भाषा पर भाजपा का हमला, कहा- जिसका जैसा आचरण वैसा ही बोलेंगे, मर्यादित विपक्ष स्वीकार नहीं

जिला शिक्षा अधिकारी कृष्ण सिंह महेचा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की गाइडलाइन है कि सरकार कर्मचारी सोशल मीडिया पर भी सरकार की नीतियों या किसी राजनीतिक व्यक्ति पर नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकते. उन्होंने बताया कि रा.उ.प्रा.वि मण्डो का तला विद्यालय में कार्यरत अध्यापक सुरेश धतरवाल की ओर से प्रधानमंत्री को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके चलते उन्हें गुरुवार को निलंबित किया गया है. निलंबन काल में इनका मुख्यालय सीबीईओ कार्यालय शिव रहेगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDECENT REMARKS ON PM MODITEACHER SUSPENDED FOR REMARKS ON PMप्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणीबाड़मेर शिक्षक निलंबितACTION AGAINST TEACHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले MIG-21 फाइटर जेट की आज विदाई, एयर फोर्स के लिए भावुक क्षण

देश की दो ट्यूरिस्ट सिटी उदयपुर व चंडीगढ़ रेल से जुड़ी, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी

26 सितंबर 2025 का पंचांग: सर्वार्थ सिद्धि योग में करें मां स्कंदमाता की पूजा, संतान सुख की होगी प्राप्ति

19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटूश्याम जी मंदिर, जानिए कारण

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.