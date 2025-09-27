ETV Bharat / state

सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने पर शिक्षक निलंबित

बाड़मेर : राजस्थान के बाड़मेर जिले में सोशल मीडिया पर एक शिक्षक की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की नीतियों को लेकर अभद्र टिप्पणी करना भारी पड़ गया. शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया है. इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी कृष्ण सिंह महेचा ने आदेश जारी करते हुए राउप्रावि मण्डो का तला विद्यालय के अध्यापक सुरेश धतरवाल निलंबित करते हुए मुख्यालय सीबीईओ कार्यालय शिव किया गया है.

बाड़मेर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) की ओर से जारी आदेश शुक्रवार को सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय थालेडो की ढाणी (राणासर कला) हाल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मण्डो का तला में कार्यरत लेवल प्रथम के अध्यापक सुरेश धतरवाल की ओर से सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री एवं केंद्र की नीतियो के विरुद्ध अभद्र टिप्पणीयां की गई हैं. आदेश में बताया गया है कि एक लोक सेवक के आचरण विपरीत किए गए गंभीर कृत्यों के लिए इनके विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाना प्रस्तावित है. इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी कृष्ण सिंह महेचा ने आदेश जारी करते हुए राउप्रावि मण्डो का तला विद्यालय के अध्यापक सुरेश धतरवाल निलंबित कर दिया.