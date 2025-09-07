ETV Bharat / state

लिखित परीक्षा में दो डमी कैंडिडेट बिठाकर बना टीचर, अब चढ़ा एसओजी के हत्थे

September 7, 2025

जयपुर: शिक्षक (ग्रेड-2) भर्ती-2022 में अलग-अलग विषयों की दो परीक्षा में दो डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करने वाले शिक्षक को आखिर एसओजी ने दबोच लिया. वह लंबे समय से फरार था. उसकी गिरफ्तारी पर पांच हजार रुपए इनाम था. अब एसओजी के अधिकारी उससे पूछताछ में जुटे हैं. पूछताछ में डमी कैंडिडेट बैठने वालों और इस गिरोह से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आने की संभावना है. पेपर लीक के कारण दोबारा हुई थी परीक्षा: एसओजी-एटीएस के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि शिक्षक (ग्रेड-2) भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के आरोप में मूल अभ्यर्थी अरुण कुमार मीणा को रविवार को गिरफ्तार किया गया. राजस्थान लोकसेवा आयोग की ओर से शिक्षक (ग्रेड-2) माध्यमिक शिक्षा भर्ती-2022 के सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान विषय की परीक्षा 24 दिसंबर 2022 को करवाई गई थी. पेपर लीक होने के कारण यह परीक्षा निरस्त कर दी गई थी. इसके बाद 29 जनवरी 2023 को फिर परीक्षा ली गई थी. पढ़ें: व्याख्याता भर्ती में भाभी की जगह शिक्षक पत्नी से दिलाई परीक्षा, फरार दंपती गिरफ्तार