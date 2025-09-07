ETV Bharat / state

लिखित परीक्षा में दो डमी कैंडिडेट बिठाकर बना टीचर, अब चढ़ा एसओजी के हत्थे

शिक्षक भर्ती-2022 में धांधली के आरोप में पांच हजार के इनामी अरुण कुमार मीणा को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया.

SOG arrested the accused teacher
एसओजी ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 7, 2025 at 6:44 PM IST

जयपुर: शिक्षक (ग्रेड-2) भर्ती-2022 में अलग-अलग विषयों की दो परीक्षा में दो डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करने वाले शिक्षक को आखिर एसओजी ने दबोच लिया. वह लंबे समय से फरार था. उसकी गिरफ्तारी पर पांच हजार रुपए इनाम था. अब एसओजी के अधिकारी उससे पूछताछ में जुटे हैं. पूछताछ में डमी कैंडिडेट बैठने वालों और इस गिरोह से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आने की संभावना है.

पेपर लीक के कारण दोबारा हुई थी परीक्षा: एसओजी-एटीएस के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि शिक्षक (ग्रेड-2) भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के आरोप में मूल अभ्यर्थी अरुण कुमार मीणा को रविवार को गिरफ्तार किया गया. राजस्थान लोकसेवा आयोग की ओर से शिक्षक (ग्रेड-2) माध्यमिक शिक्षा भर्ती-2022 के सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान विषय की परीक्षा 24 दिसंबर 2022 को करवाई गई थी. पेपर लीक होने के कारण यह परीक्षा निरस्त कर दी गई थी. इसके बाद 29 जनवरी 2023 को फिर परीक्षा ली गई थी.

दोनों बार खुद नहीं दी परीक्षा: वीके सिंह ने बताया कि गिरफ्तार मूल अभ्यर्थी अरुण कुमार मीणा (26) टोंक जिले के लसाड़िया गांव का रहने वाला है. शिक्षक (ग्रेड-2) भर्ती-2022 में 24 दिसंबर 2022 को उसका परीक्षा केंद्र टोंक की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोठी में आया था. 29 जनवरी 2023 को दोबारा हुई परीक्षा में उसका परीक्षा केंद्र राजकीय बालिका महाविद्यालय, गुलजार बाग, टोंक में आया था. पड़ताल में सामने आया कि अरुण कुमार मीणा ने दोनों ही दिन खुद परीक्षा नहीं दी. दोनों परीक्षाओं में उसने दो अलग-अलग डमी अभ्यर्थी बिठाए थे.

पूछताछ में सामने आएंगे राज: उन्होंने बताया कि आरोपी अरुण कुमार मीणा लंबे समय से फरार था. उसकी गिरफ्तारी पर एसओजी के एएसपी की ओर से पांच हजार रुपए इनाम रखा गया. अब अनुसंधान अधिकारी एएसपी प्रकाश कुमार शर्मा ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. उससे डमी अभ्यर्थियों और इस मामले में अन्य आरोपियों की संलिप्तता के बारे में पूछताछ व अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है.

