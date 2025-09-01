ETV Bharat / state

शिक्षक भर्ती-2022 : पेपर लीक प्रकरण में कटारा की जमानत अर्जी खारिज - PAPER LEAK CASE

आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को बड़ा झटका. जमानत अर्जी खारिज. जानिए पूरा मामला...

Jaipur District Court
जयपुर जिला न्यायालय (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 1, 2025 at 7:59 PM IST

2 Min Read

जयपुर: सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने शिक्षक भर्ती-2022 पेपर लीक मामले में उदयपुर के सुखेर थाने में दर्ज एफआईआर में आरपीएससी के सदस्य रहे बाबूलाल कटारा को राहत देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी कटारा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. पीठासीन अधिकारी खगेन्द्र कुमार शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पर संवैधानिक पद पर रहते हुए एक ही प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति करने का गंभीर आरोप है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता.

जमानत अर्जी में कहा गया कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है और वह लंबे समय से जेल में बंद है. जांच एजेंसी ने उसके खिलाफ जांच पूरी कर आरोप पत्र भी पेश कर दिया है. ऐसे में उससे कोई अनुसंधान या बरामदगी नहीं होनी है. उसे जेल में रहने के कारण उसके परिजनों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए, जिसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक भंवर सिंह चौहान ने कहा कि आरोपी शिक्षक भर्ती के प्रश्न पत्र को लीक करने में मुख्य भागीदार रहा है. वह राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का सदस्य था और उसे इस प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र बनाने का दायित्व सौंपा गया था.

पढ़ें : द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 पेपर लीक: पांच आरोपियों को मिली जमानत जब्त - TEACHER RECRUITMENT 2022

पढ़ें : शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में ढाका की जमानत अर्जी खारिज - TEACHER RECRUITMENT PAPER LEAK CASE

अभियोजन पक्ष के पास आरोपी के खिलाफ अपराध करने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं. उसके खिलाफ इस प्रकरण के अलावा तीन अन्य प्रकरण भी दर्ज हैं. ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि सुखेर थाना इलाके की एक होटल में परीक्षा के कई अभ्यर्थियों से लीक हुए पेपर को हल कराया जा रहा था. वहीं, जांच के बाद पुलिस ने बाबूलाल कटारा सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

जयपुर: सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने शिक्षक भर्ती-2022 पेपर लीक मामले में उदयपुर के सुखेर थाने में दर्ज एफआईआर में आरपीएससी के सदस्य रहे बाबूलाल कटारा को राहत देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी कटारा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. पीठासीन अधिकारी खगेन्द्र कुमार शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पर संवैधानिक पद पर रहते हुए एक ही प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति करने का गंभीर आरोप है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता.

जमानत अर्जी में कहा गया कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है और वह लंबे समय से जेल में बंद है. जांच एजेंसी ने उसके खिलाफ जांच पूरी कर आरोप पत्र भी पेश कर दिया है. ऐसे में उससे कोई अनुसंधान या बरामदगी नहीं होनी है. उसे जेल में रहने के कारण उसके परिजनों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए, जिसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक भंवर सिंह चौहान ने कहा कि आरोपी शिक्षक भर्ती के प्रश्न पत्र को लीक करने में मुख्य भागीदार रहा है. वह राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का सदस्य था और उसे इस प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र बनाने का दायित्व सौंपा गया था.

पढ़ें : द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 पेपर लीक: पांच आरोपियों को मिली जमानत जब्त - TEACHER RECRUITMENT 2022

पढ़ें : शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में ढाका की जमानत अर्जी खारिज - TEACHER RECRUITMENT PAPER LEAK CASE

अभियोजन पक्ष के पास आरोपी के खिलाफ अपराध करने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं. उसके खिलाफ इस प्रकरण के अलावा तीन अन्य प्रकरण भी दर्ज हैं. ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि सुखेर थाना इलाके की एक होटल में परीक्षा के कई अभ्यर्थियों से लीक हुए पेपर को हल कराया जा रहा था. वहीं, जांच के बाद पुलिस ने बाबूलाल कटारा सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

For All Latest Updates

TAGGED:

EX RPSC MEMBER BABULAL KATARABABULAL KATARA BAIL PLEA REJECTEDTEACHER RECRUITMENT 2022सीबीआई मामलों की विशेष अदालतPAPER LEAK CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'सूक्ष्म विज्ञान के महारथी' : गया प्रसाद अपनी अनोखी दुनिया से अब नई पीढ़ी को जोड़ने का कर रहे प्रयास

गलता तीर्थ में बारिश से संकट, श्री पापड़ा हनुमान मंदिर और यज्ञ वेदी कुंड मिट्टी में दबे

27 साल बाद फिर शुरू हुआ बरड़वा पुलिस थाना, यहां पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत से है खास कनेक्शन

लाडली जी का मंदिर, जहां आठ सखियों के साथ विराजित हैं राधा रानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.