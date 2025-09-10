ETV Bharat / state

शिक्षक भर्ती-2022 पेपर लीक प्रकरण: आरोपी भूपेंद्र सारण को सशर्त जमानत

अदालत ने आरोपी को कहा कि वह मुकदमे की ट्रायल पूरी होने तक हर माह के दूसरे और चौथे शनिवार को संबंधित थाने में उपस्थिति दर्ज कराएगा. थानाधिकारी उपस्थिति का एक रजिस्टर संधारित करेंगे और हाजिरी रिपोर्ट बिना देरी संबंधित कोर्ट में पेश करेंगे. अदालत ने संबंधित निचली अदालत को कहा कि वह आरोपी को जमानत पर रिहा करने से पहले थानाधिकारी के जरिए जमानती का पता और संपर्क नंबर सत्यापित करेंगे। अदालत ने आरोपी को बिना अनुमति देश छोड़ने पर पाबंदी लगाते हुए उसे पासपोर्ट संबंधित प्राधिकारी को सौंपने को कहा. अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी अदालत की शर्तें तोड़ता है तो लोक अभियोजन जमानत रद्द करने के लिए याचिका पेश कर सकता है.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती-2022 पेपर लीक मामले में उदयपुर के बेकरिया थाने में दर्ज एफआईआर में आरोपी भूपेंद्र सारण को जमानत पर सशर्त रिहा करने के आदेश दिया. जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने सारण की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया.

जमानत के पक्ष में तर्क: याचिका में अधिवक्ता महेन्द्र शांडिल्य ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को मामले में फंसाया गया है. वह 24 फरवरी 2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है. प्रकरण के सह आरोपियों को पूर्व में जमानत मिल चुकी है. उसके खिलाफ दर्ज 11 प्रकरणों में उसे जमानत मिल चुकी है. उसके खिलाफ दर्ज 13 मामलों में से दस मामले इस मामले में जेल जाने के बाद दर्ज हुए. इस मामले में अब तक निचली अदालत में आरोप तय नहीं हुए. इस मामले में अभियोजन पक्ष के 93 गवाह हैं. ऐसे में प्रकरण की सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है. ऐसे में जमानत दी जाए.

जमानत का विरोध: सरकारी वकील मानवेन्द्र सिंह ने जमानत का विरोध किया और कहा कि आरोपी पर अन्य सह आरोपियों के साथ द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का पेपर लीक करने और नकल कराने का आरोप है. इस तरह के अपराध का वह आदतन अपराधी है. साल 2010 से 2024 तक विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर उसके खिलाफ एक दर्जन से अधिक प्रकरण दर्ज हैं. ऐसे में जमानत नहीं दी जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए.