भिवानी में शिक्षिका की हत्या, लोहारू के सिंघानी गांव में धड़ से अलग मिला सिर, 11 अगस्त से थी लापता - TEACHER MURDERED IN BHIWANI

Teacher murdered in Bhiwani: लोहारू के सिंघानी गांव में नहर के पास शिक्षिका का शव मिलने से सनसनी फैल गई. सिर धड़ से अलग मिला.

Teacher murdered in Bhiwani
Teacher murdered in Bhiwani (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 13, 2025 at 12:36 PM IST

भिवानी: लोहारू के सिंघानी गांव के पास शिक्षका का शव मिलने से सनसनी फैल गई. नहर के पास युवती का सिर धड़ से अलग मिला. युवती 11 अगस्त 2025 की दोपहर से ही लापता थी. परिजनों ने भिवानी पुलिस में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसके बाद से लड़की की तलाश जारी थी. सिंघानी गांव के लोग रोजाना की तरह सुबह खेतों में जा रहे थे. तब उन्हें शिक्षिका की लाश दिखाई दी.

भिवानी में शिक्षिका की हत्या: लाश का सिर धड़ से अलग था. ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी. सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिंक की टीम मौके पर पहुंची. युवती के पिता ने बताया कि वो ढाणी लक्ष्मण गांव के रहने वाले हैं. उसकी बेटी सिंघानी गांव के निजी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी. 11 अगस्त 2025 की दोपहर बाद से वो लापता था. जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई थी.

भिवानी में शिक्षिका की हत्या (Etv Bharat)

आरोपी की तलाश जारी: फिलहाल पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है. हत्या किसने की और क्यों की. इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है. भिवानी पुलिस ने इस मुद्दे पर फिलहाल कुछ भी बोलने से मना कर दिया है.

CCTV की चेकिंग जारी: ऑफ कैमरा जांच अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद कुछ कहा जाएगा. घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी की चेकिंग की जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में खुलासा किया जाएगा.

