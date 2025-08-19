पलामूः कोचिंग का संचालन करने वाले एक शिक्षक ने नौवीं की छात्र के साथ दुष्कर्म किया है. दुष्कर्म की घटना 31 जुलाई की है. पीड़िता ने पूरे मामले में 19 अगस्त को मेदिनीनगर टाउन महिला थाना में एफआईआर दर्ज करवाई है. दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक फरार हो गया है.

बताया जा रहा है कि पीड़िता पलामू के पांकी के इलाके में अपने सहेली के साथ एक किराए के मकान में रहा करती थी और पढ़ाई करती थी. घटना के दिन पीड़िता अपने रूम में अकेले मौजूद थी, जबकि बगल में ही रहने वाले शिक्षक की पत्नी भी बाहर गई थी. देर रात शिक्षक पीड़िता के कमरे में गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया है.

घटना के बाद पीड़िता अपने गांव गई थी और पूरे मामले की जानकारी अपने मां को दिया था. मां के माध्यम से परिजनों को जानकारी भी इसके बाद पूरे मामले में टाउन महिला थाना में आरोपी शिक्षक तुकेश्वर यादव के खिलाफ पॉक्सो समेत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है.

पुलिस ने पूरे मामले में पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है. वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. टाउन महिला थाना प्रभारी रूपा बाखला ने बताया कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है एवं आगे की छानबीन की जा रही है. दुष्कर्म का आरोपी कोचिंग का संचालन करता है और पीड़िता के पड़ोस में ही रहता है.

ये भी पढ़ेंः

गुमला में परेड देखने गई नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

छोटी के सामने नाबालिग बहन से बरती दरिंदगी, शिकंजे में आए दो दुष्कर्मी!

पलामू के सदर थाना प्रभारी निलंबित, दुष्कर्म मामले को मैनेज करने का आरोप