शिक्षक ने नौंवी की छात्रा के साथ किया दुष्कर्म! दर्ज हुई गंभीर धाराओं में एफआईआर - TEACHER MOLESTED MINOR

पलामू में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है. मामला पांकी थाना क्षेत्र का है. आरोपी फरार है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2025 at 5:40 PM IST

पलामूः कोचिंग का संचालन करने वाले एक शिक्षक ने नौवीं की छात्र के साथ दुष्कर्म किया है. दुष्कर्म की घटना 31 जुलाई की है. पीड़िता ने पूरे मामले में 19 अगस्त को मेदिनीनगर टाउन महिला थाना में एफआईआर दर्ज करवाई है. दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक फरार हो गया है.

बताया जा रहा है कि पीड़िता पलामू के पांकी के इलाके में अपने सहेली के साथ एक किराए के मकान में रहा करती थी और पढ़ाई करती थी. घटना के दिन पीड़िता अपने रूम में अकेले मौजूद थी, जबकि बगल में ही रहने वाले शिक्षक की पत्नी भी बाहर गई थी. देर रात शिक्षक पीड़िता के कमरे में गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया है.

घटना के बाद पीड़िता अपने गांव गई थी और पूरे मामले की जानकारी अपने मां को दिया था. मां के माध्यम से परिजनों को जानकारी भी इसके बाद पूरे मामले में टाउन महिला थाना में आरोपी शिक्षक तुकेश्वर यादव के खिलाफ पॉक्सो समेत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है.

पुलिस ने पूरे मामले में पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है. वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. टाउन महिला थाना प्रभारी रूपा बाखला ने बताया कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है एवं आगे की छानबीन की जा रही है. दुष्कर्म का आरोपी कोचिंग का संचालन करता है और पीड़िता के पड़ोस में ही रहता है.

