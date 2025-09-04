महराजगंज : बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात एक शिक्षक ने ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है. विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप पर आरोपी शिक्षक नेता ने एक मैसेज पोस्ट किया. जिसके बाद बवाल मच गया. ग्रुप में ब्राह्मण महिला शिक्षिकाएं भी जुड़ी हैं. शिक्षिकाओं ने बयान का निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की है. मामला परतावल ब्लॉक का है. पोस्ट वायरल होने के बाद शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है. शिक्षक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

आरोपी शिक्षक ब्लॉक के ब्राह्मण बाहुल्य गांव लखिमा के एक परिषदीय स्कूल में तैनात बताया जा रहा है. परतावल क्षेत्र के बेसिक शिक्षकों के बीच विभागीय सूचना के लिए व्हाट्सएप पर अकादमिक इन्फो परतावल नाम से ग्रुप बनाया गया है. ग्रुप पर ओपी कन्नौजिया नाम के कॉन्टेक्ट नंबर से आपत्तिजनक पोस्ट किया गया. जिसमें अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए यह लिखा गया है कि ब्राह्मण महिलाओं के साथ लव जिहाद करो.

विरोध पर शिक्षक नेता ने डिलीट किया पोस्ट : आपत्तिजनक पोस्ट पर मचे घमासान के बाद आरोपी शिक्षक ने पोस्ट डिलीट कर दी. विरोध बढ़ता देख शिक्षक ने सफाई दिया कि उसका मोबाइल किसी ने हैक कर आपत्तिजनक पोस्ट किया है. वहीं अध्यापिकाओं ने डीएम से शिकायत में कहा है कि अगर मोबाइल हैक किया गया तो साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई होगी. उसकी कॉपी दिखानी चाहिए. अध्यापिकाओं ने कार्रवाई की मांग की है.

लखिमा गांव में भी शिक्षक के बयान का विरोध : विभागीय ग्रुप पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद लखिमा गांव में भी नाराजगी दिख रही है. ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक समाज का निर्माता होता है. शिक्षक के भरोसे ही बच्चों को स्कूल में छोड़ा जाता है. जिस शिक्षक के मन में इतनी घिनौना सोच हो, यह सोच कर मन सिहर जा रहा है. ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे इस तरह की मानसिकता को सोच रखने वाले सबक ले सकें.

एक शैक्षिक संघ से जुड़ा है शिक्षक नेता : आरोपी शिक्षक एक संगठन से जुड़ा है. उसके पोस्ट के बाद संगठन के नेता असहज हो गए हैं. शिक्षक के पोस्ट पर नपा तुला प्रतिक्रिया देते हुए एक पदाधिकारी ने बताया कि पोस्ट असहज करने वाला है. लंबे समय से वह विभाग में हैं.

विभागीय जांच चल रही : बीएसए रिद्धि पांडेय ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी शिक्षक ओम प्रकाश कनौजिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. विभागीय जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस तरह की हरकत किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

श्यामदेउरवा थाने में केस दर्ज : श्यामदेउरवा थाना प्रभारी अभिषेक सिंह ने बताया कि परतावल निवासी अखंड देव भार्गव की तहरीर पर श्यामदेउरवा निवासी शिक्षक ओपी कन्नौजिया कम्पोजिट विद्यालय लखिमा पर 353(2) के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जांच की जा रही है.

