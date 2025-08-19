बलौदाबाजार: शिक्षा विभाग को ज्ञान और मानवीय विकास का विभाग माना जाता है. ऐसे में बलौदाबाजार की एक घटना इन दिनों सुर्खियों में है. जिसने विभाग की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कसडोल विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) अरविंद ध्रुव को उनके ही कार्यालय में घुसकर धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है. इस वीडियो में शिक्षक संगठन से जुड़े नेता सुशील साहू गुस्से में तमतमाए हुए बीईओ से बहस करते नजर आ रहे हैं. शिक्षक नेता ने बीईओ को देख लेने की धमकी भी दी है. जो इस वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है. यह घटना और वीडियो एक महीने पुराना बताया जा रहा है. इसमें अब शिक्षा विभाग ने दो सदस्यीय टीम का गठन किया है.
क्या है पूरा विवाद ?: छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और एकल शिक्षक और शिक्षक-विहीन विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया लागू की है. इस प्रक्रिया में स्कूलों की बच्चों की संख्या और शिक्षकों के सेटअप के आधार पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं.इसी क्रम में प्राथमिक शाला अमलीडीह में पदस्थ शिक्षिका विनीता साहू (शिक्षक नेता सुशील साहू की पत्नी) का ट्रांसफर प्राथमिक शाला वीर नारायणपुर कर दिया गया.उसके बाद इस फैसले से नाराज़ होकर सुशील साहू ने अपने कुछ साथियों के साथ बीईओ कार्यालय पहुंचकर धमकी भरे तेवर दिखाए.
बीईओ ने दर्ज कराई शिकायत: इस घटना के तुरंत बाद बीईओ अरविंद ध्रुव ने इस पूरे मसले की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को दी थी.शिकायत में साफ लिखा गया कि सुशील साहू ने कार्यालय में घुसकर धमकाने और दबाव बनाने की कोशिश की है. अब जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले को गंभीर मानते हुए दो सदस्यीय जांच समिति गठित की है. इस समिति में दो बीईओ – राजेंद्र टंडन और नरेंद्र वर्मा को सदस्य बनाया गया है. समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई तय की जाएगी.
घटना के तुरंत बाद मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत दी थी. अब जांच समिति बनाई गई है. उम्मीद है कि इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होगी-अरविंद ध्रुव, विकासखंड शिक्षा अधिकारी कसडोल
इस मामले को गंभीरता से लिया गया है. जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर दो सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी गई है. समिति में दो बीईओ, राजेंद्र टंडन और नरेंद्र वर्मा को सदस्य बनाया गया है. समिति को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी. विभाग किसी भी तरह की दबंगई या नियम उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा- राकेश शर्मा, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार
वीडियो वायरल होने से दवाब बना: यह घटना एक महीने पुरानी है. वीडियो के वायरल होने के बाद इस घटना ने तूल पकड़ लिया. जिसके बाद अब इस केस में जांच के आदेश जारी किए गए हैं. अब देखना होगा कि मामले में क्या कार्रवाई होती है.