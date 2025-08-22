वाराणसी: शहर में पार्किंग विवाद की वजह से टीचर की हत्या कर दी गई. अपार्टमेंट के मनबढ़ पड़ोसी ने लोहे की रॉड मारकर टीचर को मौत के घाट उतार दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. हत्या करने वाला पटना यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डीन का बेटा बताया जा रहा है. यह घटना वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के कबीर नगर स्थित मातृ छाया अपार्टमेंट की है.

जानकारी के मुताबिक, कबीर नगर स्थित मातृ छाया अपार्टमेंट में शिक्षक डॉ. प्रवीण झा (48) और आरोपी आदर्श सिंह रहते थे. दोनों में गाड़ी की पार्किंग को लेकर अक्सर विवाद होता था. गुरुवार रात करीब 10 बजे पार्किंग को लेकर फिर एक बार दोनों में बहस हुई.

वाराणसी में पार्किंग विवाद में टीचर की हत्या. (Video Credit: ETV Bharat)

लोहे की रॉड और ईंट से हमला: इसी दौरान आरोपी आदर्श ने अपने दो सहयोगियों के साथ मिलकर शिक्षक प्रवीण को रॉड से पीटना शुरू कर दिया. फिर ईंट से भी हमला किया और मौके से भाग निकला. गंभीर हालत में परिजन डॉ. प्रवीण झा को हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक वाराणसी के प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल में टीचर थे. हालांकि, देर रात तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

आरोपियों से पूछताछ जारी: घटना की जानकारी मिलने पर भेलूपुर पुलिस, एसीपी गौरव कुमार, एडीसीपी सरवणन टी मौके पर पहुंचे. घटना की जांच शुरू की गई. स्थानीय लोगों की मानें तो इतनी मामूली विवाद में हत्या भी हो जाएगी, इसकी आशंका किसी को नहीं थी.

घटना के बाद पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में चेकिंग अभियान चलाकर दबिश दी. देर रात तीन हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल, आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और वारदात में प्रयुक्त साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

एडीसीपी सरवणन टी ने बताया कि गुरुवार रात भेलूपुर पुलिस को घटना के विषय में जानकारी मिली तो मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है. मामले की जांच हो रही है.

