ETV Bharat / state

शिक्षक सम्मान समारोह में 500 शिक्षकों का सम्मान, शिक्षकों के इलाज को लेकर समिति की बड़ी घोषणा

सर्व समाज कल्याण समिति की बड़ी घोषणा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

शिक्षक सम्मान समारोह में 500 शिक्षकों का सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिक्षक सम्मान समारोह में 500 शिक्षकों का सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्ग : दुर्ग जिले के वैशाली नगर में शिक्षक दिवस के अवसर पर सर्व समाज कल्याण समिति ने शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया. इस विशेष अवसर पर शहर के अलग-अलग क्षेत्रों के 50 से अधिक स्कूलों के करीब 500 शिक्षक एक साथ उपस्थित हुए. समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सर्व समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह और उनकी पूरी टीम मौजूद थी. जिन्होंने शिक्षकों का सम्मान किया.

शिक्षकों को मंच पर बुलाकर सम्मान : समारोह की शुरुआत में समिति के पदाधिकारियों ने शिक्षकों को सम्मान-पत्र, शॉल और स्मृति चिह्न भेंट कर उनका अभिनंदन किया.इसके बाद शिक्षकों से आशीर्वाद भी प्राप्त किया गया. मंच पर बारी-बारी से शिक्षकों को बुलाकर सम्मानित किया गया, जहां हर किसी के चेहरे पर गर्व और खुशी की झलक साफ नजर आ रही थी.इस अवसर पर अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि यह आयोजन डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर किया गया है, जो शिक्षा और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं.

शिक्षक सम्मान समारोह में 500 शिक्षकों का सम्मान (teacher honor ceremony)

शिक्षक सम्मान समारोह में 500 शिक्षकों का सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सर्व समाज कल्याण समिति की बड़ी घोषणा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिक्षक हमारे गुरु और मार्गदर्शक हैं, जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं. समाज में उनका योगदान अतुलनीय है.सभी सम्मानित शिक्षकों को एसबीएस अस्पताल में निशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी-इंद्रजीत सिंह, अध्यक्ष, सर्व समाज कल्याण समिति

शिक्षक सम्मान समारोह में 500 शिक्षकों का सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस घोषणा पर शिक्षकों ने खुशी व्यक्त करते हुए समिति का आभार जताया. समारोह में समिति के पदाधिकारी, स्कूलों के प्राचार्य, शिक्षाविद् और बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहे. एक ही मंच पर 500 शिक्षकों को सम्मानित करने का यह आयोजन शहर में यादगार बन गया.

राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान हासिल कर दुर्ग पहुंची प्रज्ञा सिंह, कहा- प्रधानमंत्री ने दिया बड़ा टास्क

शिक्षक को राज्य से सम्मान, लेकिन जिले से मिला अपमान, परेशान होकर अलंकरण लौटाने का ऐलान



प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बालोद पहुंचे राहुल टिकरिहा, कहा- जल्द कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे