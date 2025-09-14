ETV Bharat / state

Explainer : टीईटी पर 'सुप्रीम' आदेश ने बढ़ाई टीचरों की उलझन, क्यों परेशान हैं UP के शिक्षक, कैसे बचेगी उनकी नौकरी?

टीईटी में देने होते हैं 2 पेपर : राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की ओर से साल 2011 में जारी गाइड लाइन के अनुसार टीईटी के दो पेपर होते हैं. पहला पेपर कक्षा एक से पांचवीं क्लास का शिक्षक बनने के लिए होता है. जबकि दूसरा पेपर कक्षा 6 से आठवीं तक बच्चों को पढ़ाने की योग्यता जांचने के लिए होता है. कुल 150 अंकों वाला प्रश्न पत्र भाषा I, भाषा II, गणित, पर्यावरण अध्ययन पर आधारित होता है. इनमें 30-30 अंकों के 5 प्रश्न होते हैं. इसी तरह दूसरा पेपर बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र, भाषा I, भाषा II होता है. ये अनिवार्य होते हैं. 30 अंकों वाले 30 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं. गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए गणित और विज्ञान के 60 बहुविकल्पीय प्रश्न होते थे. दोनों पेपरों के लिए समय अवधि डेढ़-डेढ़ घंटा निर्धारित है. टीईटी परीक्षा पास करने के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों का 60 प्रतिशत जबकि अन्य कैटेगरी के लोगों को 55 प्रतिशत अंक लाना होता है.

अब टीईटी के बारे में जानिए : टीईटी को शिक्षक पात्रता परीक्षा भी कहा जाता है. कक्षा एक से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए इसे प्राथमिक योग्यता का पैमाना माना जाता है. यह परीक्षा स्टेट लेवल पर कराई जाती है. इसे साल में एक या दो बार कराया जाता है. यह परीक्षा स्टेट लेवल पर आयोजित की जाती है. साल में एक से दो बार यह परीक्षा होती है. उत्तर प्रदेश में टीईटी के बाद सुपर टीईटी की परीक्षा भी देनी पड़ती है. इस परीक्षा में बैठने के लिए दावेदारों को मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन, बीएडी या डीएलएड होना अनिवार्य रहता है. स्नातक में 50 प्रतिशत अंक होने जरूरी हैं.

टीचर अनुराग ने बताया कि हम सब अपने संगठनों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस आदेश पर पुनर्विचार किया जाए. यदि आवश्यकता पड़ी तो शिक्षक न्यायालय की शरण में जाकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर करेंगे.

सहायक अध्यापक अनुराग तिवारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक सितंबर को दिया गया आदेश शिक्षकों के लिए चिंता का विषय है. हमारी नियुक्ति के समय जितनी भी योग्यताएं तय थीं, उन्हें हमने उस दौरान पूरा किया था. अब अचानक TET पास करने की अनिवार्यता हमारे लिए गलत है. कई पुराने शिक्षक इंटर पास करके ही शिक्षक बन गए थे. जबकि TET में शामिल होने के लिए स्नातक होना अनिवार्य है. ऐसे शिक्षक तो पात्र ही नहीं हैं. ऐसे में उनसे TET पास करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है?. इससे हजारों शिक्षक तनाव में हैं.

हमीरपुर : टीईटी की टेंशन में सोमवार को महोबा के शिक्षक ने जान दे दी थी. इसके बाद शनिवार को हमीरपुर के एक और शिक्षक ने भी आत्महत्या कर ली. यूपी के ये 2 मामले यह बताने के लिए काफी हैं कि शिक्षकों के जीवन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उन्हें हर हाल में Teacher Eligibility Test पास करना होगा. क्या है टीईटी?, शिक्षकों के सामने क्या है समस्या?, पहले और अब के पैटर्न में क्या है अंतर?. पढ़िए ईटीवी भारत की रिपोर्ट...

शिक्षकों की ये है परेशानी : शिक्षकों का कहना है कि पहले के टीईटी में सवालों के पैटर्न सेट होते थे. वे रिपीट भी होते रहते थे. इसलिए उन्हें याद करना आसान हो जाता था. अब साधारण सवाल नहीं पूछे जाते हैं. ये शिक्षण कौशल आधारित होते हैं. पहले इसकी वैधता केवल 7 साल थी, लेकिन अब यह आजीवन है. कुछ शिक्षकों का यह भी मानना है कि वे दिन में स्कूलों में शिक्षण कार्य करते हैं. उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं. ऐसे में अगर उन्हें परीक्षा देनी हो तो उसके लिए उनके पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय तक नहीं है. अगर वे अवकाश लेकर तैयारी करें तो स्कूल प्रभावित होगा. पहले से ही टीचरों की संख्या कम है.

'यह टीचरों के सम्मान की लड़ाई' : हमीरपुर के प्राथमिक विद्यालय मौखरी के प्रभारी प्रधानाध्यापक आशीष खरे ने बताया कि समस्या परीक्षा के कठिन या सरल होने की नहीं है. बल्कि सम्मान और समानता की है. क्या सरकार यह व्यवस्था कर सकती है कि 20 वर्ष पहले IAS बने अधिकारी से पुनः IAS परीक्षा पास करने को कहा जाए. 25 वर्ष से कार्यरत PCS अधिकारी को फिर से परीक्षा देनी पड़े. 15 वर्ष पहले MBBS बने डॉक्टर से NEET क्वालीफाई करने की अपेक्षा की जाए या 25 वर्ष से काम कर रहे क्लर्क को दोबारा परीक्षा पास करने के लिए कहा जाए. यदि ऐसा संभव है तो शिक्षक भी इसके लिए तैयार हैं.

आशीष ने आगे बताया कि TET का मुद्दा शिक्षकों के लिए गंभीर इसलिए है क्योंकि यह हमारे सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है. एक शिक्षक के लिए स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं है. हम उम्मीद करते हैं शिक्षकों के हित में इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाएगा. टीईटी पास न करने वाले शिक्षकों की सेवा कितने समय में समाप्त होगी, क्या उनकी नौकरी बचाए रखने का कोई प्रावधान किया जा सकता है, इस बारे में राज्य सरकार को तय करना है.

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने कसी कमर : उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रमाकांत मिश्रा ने बताया कि टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर लखनऊ में संगठन की एक बैठक हो चुकी है. सभी 75 जिलों के पदाधिकारी इसमें शामिल हुए थे. हम सबने इस लड़ाई को लड़ने का फैसला किया है. किसी भी शिक्षक को अवसाद में आने की जरूरत नहीं है. संगठन शिक्षकों के साथ है. वहीं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष भगत सिंह ने बताया कि मनोज कुमार साहू कंपोजिट विद्यालय प्रेम नगर में तैनात थे. घटना से पहले हम लोगों की बात हुई थी. उसमें वह टीईटी पर ही चर्चा कर रहे थे.

अब आत्महत्या की 2 घटनाओं पर एक नजर : सोमवार को महोबा के शिक्षक मनोज कुमार साहू (59) ने आत्महत्या कर ली थी. परिजनों का कहना है कि वह टीईटी परीक्षा को लेकर दबाव में थे. सोमवार की तड़के उन्होंने शिक्षकों को वाट्सएप ग्रुप पर गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा था. इसके बाद योगा करने घर की छत पर गए थे. इसके बाद आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद शनिवार की शाम को हमीरपुर जिले के राठ कस्बे के अतरौलिया मोहल्ले के रहने वाले शिक्षक गनेशीलाल अनुरागी (52) ने भी आत्महत्या कर ली थी. उनके पुत्र पीयूष के अनुसार टीईटी को लेकर पिता तनाव में थे. उनके परिवार में पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा का है.

मामले में राठ खंड शिक्षा अधिकारी शैलेश ने बताया कि बहुत पहले गनेशीलाल के घर में डकैती पड़ी थी, तभी से वे शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान रहते थे. अधिकतर अध्यापक परीक्षा को लेकर सकारात्मक हैं. वे एक-दूसरे का सहयोग कर रहे हैं. सभी को टीईटी के प्रति पॉजिटिव नजरिया ही रखना चाहिए.

पढ़िए मनोचिकित्सक की सलाह : झांसी की मनोचिकित्सक डॉक्टर सुनैना सूद ने ईटीवी भारत को बताया कि टीचरों के आत्मघाती कदम उठाने की वजह केवल टीईटी ही नहीं हो सकती है, हो सकता है कि वह किसी दूसरे कारणों से भी परेशान रहे हों. किसी भी बदलाव को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए. अगर कोई शिक्षक टीईटी पास कर सकता है तो दूसरे टीचर ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं. कोई बात परेशान कर रही हो तो मन को दूसरी चीजों में लगाएं. योगा करें, मेडिटेशन करें, खुद को अपडेट रखें. तनाव ज्यादा बढ़ें तो बिना देर किए चिकित्सक की सलाह लें. हौसला हो तो हर मुकाम हासिल करना मुमकिन है.

पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का आदेश : एक सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले सभी सरकारी-प्राइवेट शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया. जिन शिक्षकों के रिटायरमेंट में 5 साल से अधिक का समय है, उन्हें यह परीक्षा पास करनी होगी. जबकि जिनकी सेवा के केवल 5 साल बचे हैं. उनके ऊपर इस आदेश का फर्क नहीं पड़ेगा. परीक्षा पास न करने वाले शिक्षकों को नौकरी छोड़नी पड़ेगी. ऐसा न करने पर उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा.

