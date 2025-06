ETV Bharat / state

पढ़ाते-पढ़ाते फर्श पर गिर गए शिक्षक, क्लास रूम में ही मौत, जानें अचानक ऐसा क्या हुआ? - ROHTAS TEACHER DIED

शिक्षक शकील अहमद ( File Image )

Published : June 2, 2025 at 11:52 AM IST | Updated : June 2, 2025 at 11:57 AM IST

रोहतास: बिहार के रोहतास में शिक्षक की मौत अचानक होने से हड़कंप मच गया. दरअसल, नासरीगंज स्थित उर्दू मध्य विद्यालय मौना में शिक्षक शकील अहमद (45) रविवार को कक्षा में छात्र को पढ़ा रहे थे. पढ़ाने के दौरान वे अचानक जमीन पर गिर पड़े. जब तक छात्र और स्कूल के शिक्षक कुछ समझ पाते तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया. हार्ट अटैक मौत: जैसे ही शिक्षक मौत की खबर फैली, पूरा स्कूल परिसर शोक में डूब गया. शिक्षक के निधन की सूचना मिलते ही परिजनों व शिक्षकों में कोहराम मच गया. बताया जा रहा है कि शिक्षक की मौत हार्ट अटैक से हुई है. बताया जाता है कि मृत शिक्षक की तीन पुत्र और छह बेटियां है. जिसमें तीन बेटियों की शादी हो चूकी है. बहरहाल, शिक्षक की मौत के बाद उनके घर पहुंच लोग परिवार को ढाढस बंधाने में जुटे हैं. स्कूल की शिक्षिका नंदनी कुमारी बताती हैं कि "नासरीगंज के उर्दू मध्य विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक शकील अहमद काफी मृदभाषी थे. छात्र-छात्राओं को अपने बच्चे की तरह मानते थे. उनके निधन से हमसभी शिक्षक व शिक्षिकाएं मर्माहत हैं." शिक्षक कामरान ने बताया कि "शकील अहमद सर की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है. उनके पढ़ाने का तरीका अन्य शिक्षकों से बिल्कुल ही अलग था. छात्र छात्राए उनके कायल थे. अचानक इस तरह से वह हम सब को छोड़ कर चले जायेंगे इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी." रोहतास में शिक्षक की मौत के शोकाकुल शिक्षक (ETV Bharat) क्या है हार्ट अटैक के लक्षण: डॉक्टर बताती हैं कि सीने में दर्द या कंधे, गर्दन, जबड़े या पीठ में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, पसीना आना, उल्टी या मतली, अचानक चक्कर आना, अचानक बेहोशी यह सब हार्ट अटैक के लक्षण हैं. हार्ट अटैक का लक्षण: सबसे प्राथमिक लक्षण है कि सीने में दर्द होना, जिसे एंजाइना पेन कहते हैं. यह प्रेशर हेवीनेस या टाइटनेस जैसे महसूस होने लगता है जो केवल लेफ्ट साइड तरफ नहीं होता बल्कि बीच में या दाएं तरफ भी होता है. दर्द पेट के ऊपर की तरफ जाता है. कभी बाएं हाथ या कंधे की तरफ जाता है तो कई बार जबड़े में या दांत में भी दर्द हो सकता है. इसमें सांस की तकलीफ और पसीना आना भी शामिल है.

