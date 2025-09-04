कोरबा: ऊर्जाधानी की 2 शिक्षिकाओं को राज्यपाल पुरस्कार मिलने जा रहा है. दोनों शिक्षा विभाग के अधीन सरकारी मिडिल और प्राथमिक स्कूल में कार्यरत हैं. हाई और हायर सेकेंडरी की तुलना में सरकारी प्राथमिक और मिडिल स्तर के स्कूल ज्यादा उपेक्षित रहने के लिए चर्चा में रहते हैं. लेकिन इन दोनों शिक्षिकाओं ने बदहाली को बच्चों के राह की बाधा नहीं बनने दिया.

दो शिक्षिकाओं को राज्यपाल पुरस्कार: दोनों महिला शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों की छवि बदलने की ठानी और बच्चों का भविष्य संवारा. करतला ब्लॉक के सरकारी मिडिल स्कूल जमनीपाली की शिक्षिका मधुलिका ने स्कूल की दीवारों पर अपने खर्चे पर ऐसी चित्रकार की, जिससे बच्चे यहां आने के लिए आकर्षित हुए. दीवारों पर लिखी ज्ञान की बातों को ग्रहण करने लगे. कटघोरा ब्लाक के गवर्नमेंट प्रायमरी स्कूल बिंझपुर की प्रधान पाठक प्रिया दुबे ने पढ़ाई में नवाचार का प्रयोग किया और बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल पैदा की. यहां के बच्चे धारा प्रवाह हिन्दी बोलते हैं.



सरकारी मिडिल स्कूल को बनाया प्ले स्कूल जैसा स्मार्ट: करतला ब्लॉक के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जमनीपाली की शिक्षिका मधुलिका दुबे ने बच्चों को अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करना सिखाया. बच्चों से टीचिंग टूल्स की आकृति बनवाई. स्कूल की दीवारों पर रंग रोगन कर कलाकृतियां अपने खर्चे से बनवाई. स्कूल का नजारा सरकारी नहीं किसी निजी प्ले स्कूल जैसा लगने लगा. ऐसे माहौल और टूल्स से बच्चे आकर्षित हुए, सीखने का माहौल बना और बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे. स्कूल का हर कमरा खास लगता है.



पुरस्कार के रूप में मिलने वाली राशि अपने स्कूल और यहां पढ़ने वाले बच्चों के विकास में समर्पित करेंगी, ताकि स्कूल का स्वरूप और भी बेहतर बनाया जा सके. निजी स्कूलों में भागने वाले बच्चों की रुचि अपने गांव के सरकारी स्कूल के प्रति बनी रहे ऐसा काम करना है: मधुलिका दुबे, सम्मानित होने वाली शिक्षिका

बच्चों के साथ बैठकर उन्हें पढ़ाया, आत्मविश्वास जगाया: राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली कटघोरा ब्लॉक के गवर्नमेंट प्रायमरी स्कूल बिंझपुर की प्रधान पाठक प्रिया दुबे अपनी रचनात्मक सोच की वजह से विभाग में प्रख्यात हैं. वह जिला स्तर पर शिक्षकों की मास्टर ट्रेनर हैं. गायन, मंच संचालन में भी खासी रुचि है. प्रिया दुबे स्वयं कुर्सी पर बैठकर पढ़ाने के बजाय बच्चों के साथ ही जमीन पर बैठकर उन्हें पढ़ाती हैं.

स्कूल के बच्चे बोलते हैं धाराप्रवाह हिंदी: प्रिया दुबे ने बताया कि शिक्षा सत्र के प्रारंभिक 2 माह में बच्चों को जल्दी से हिंदी पढ़ना कैसे सिखाया जाए, इस पर पूरा फोकस रहता है. यही वजह है उनके स्कूल का हर बच्चा धाराप्रवाह हिंदी बोलता है. शाला त्यागी बच्चों का पुन: प्रवेश, दर्ज संख्या में बढ़ोत्तरी, प्रौढ़ शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता से स्कूल व वहां पढ़ने वाले बच्चों के विकास में लगातार काम कर रही हैं.