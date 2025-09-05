खगड़िया के दिव्यांग मधुकर कुमार ने संघर्षों को हराकर सरकारी शिक्षक बने. अब बच्चों को पढ़ाकर जीवन जीने की असली राह दिखा रहे हैं. success
Published : September 5, 2025 at 3:59 PM IST
खगड़िया: यह सिर्फ एक शिक्षक की नहीं, एक 'फाइटर' की कहानी है, जो दिव्यांगता को बहाना नहीं, हथियार बनाया. आज वे एक सरकारी उच्च विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं. वे सैकड़ों बच्चों को न केवल पढ़ा रहे हैं, बल्कि जीना सिखा रहे हैं. उनका जीवन हमें सिखाता है कि दिव्यांग शरीर में हो सकती है सोच में नहीं. हम बात कर रहे हैं बिहार के खगड़िया जिले के परबत्ता नगर पंचायत निवासी मधुकर कुमार की.
दिव्यांगता नहीं बनी बाधा: दोनों पैरों से दिव्यांग मधुकर कुमार बचपन से पढ़ाई में होनहार थे. उन्होंने मैट्रिक, इंटर, स्नातक और एम.ए. की पढ़ाई पूरी की. शिक्षक बनने की इच्छा से उन्होंने हरियाणा से B.Ed की डिग्री ली. उस समय बिहार में शिक्षक बहाली नहीं हो रही थी, जिससे वे निराश जरूर हुए, लेकिन रुके नहीं. इसी सोच के साथ शुरू हुआ उनका संघर्षपूर्ण सफर, जिसने उन्हें न सिर्फ शिक्षक बनाया, बल्कि समाज के लिए मिसाल भी.
सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो बना ली खुद की राह: सरकारी बहाली रुकने के बाद भी मधुकर कुमार ने हार नहीं मानी. ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने खुद की कोचिंग शुरू की. अंग्रेजी में उनकी पकड़ और पढ़ाने की शैली इतनी शानदार थी कि सैकड़ों छात्र उनके घर पढ़ने आने लगे. धीरे-धीरे संख्या 400 तक पहुंच गई.
BPSC परीक्षा बनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट: मधुकर कुमार बताते हैं कि जब बिहार सरकार ने पहली बार BPSC के माध्यम से TIE शिक्षक भर्ती परीक्षा ली, तो उनके लिए यह उम्मीद की किरण थी. वे पहले से ही अच्छी तैयारी में थे, इसलिए आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी और सफल भी हुए. इस सफलता ने उनके शिक्षक बनने के सपने को हकीकत में बदल दिया.
"दिव्यांग व्यक्ति को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए. अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना चाहिए और अगर समाज में उसे कुछ करना है तो उसे कोई नहीं रोक सकता. उसे अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ना चाहिए. अगर वह ऐसा करता है तो निश्चित रूप से उसे मंजिल मिलेगी." -मधुकर कुमार, दिव्यांग शिक्षक
कार चलाकर जाते हैं स्कूल: मधुकर कुमार की पोस्टिंग खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड में हुई, जो उनके घर से 70 किलोमीटर दूर था. दिव्यांग होने के बावजूद वे रोज यह लंबा सफर तय करते थे. घर में पत्नी और छोटे बच्चे होने के बावजूद, उन्होंने खुद से खाना बनाना सीख लिया. उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी कार चलाने की कला, जिससे वे प्रतिदिन घर से स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाते और समाज के लिए मिसाल बनते रहे.
नियुक्ति पत्र मिला, जिंदगी का सबसे खुशी भरा पल: बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद मधुकर कुमार को खगड़िया जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे और खगड़िया सदर विधायक छत्रपति यादव के हाथों नियुक्ति पत्र मिला. मधुकर बताते हैं कि यह पल उनके जीवन का सबसे सुखद क्षण था, जब उन्हें महसूस हुआ कि उनकी दिव्यांगता अब बाधा नहीं रही और वे सामान्य व्यक्ति की तरह समाज में अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकते हैं.
दिव्यांगता नहीं, जज्बा है असली ताकत: शिक्षक मधुकर कुमार न केवल एक उत्कृष्ट शिक्षक हैं, बल्कि एक कुशल बाइकर भी हैं. दोनों पैरों में कमजोरी होने के बावजूद वे बड़ी फुर्ती से बाइक और कार चलाते हैं. मधुकर कहते हैं कि एक व्यक्ति से बढ़कर कुछ नहीं होता, बशर्ते आपके अंदर जज़्बा हो.
जन्म के दिन मिली खुशी: मधुकर कुमार बताते हैं कि उनका जन्म जिस दिन हुआ, उसी दिन उनके पिता को सरकारी नौकरी का जॉइनिंग लेटर मिला था. पांच भाई-बहनों में सबसे छोटे मधुकर के जन्म पर उनके पिता दुखी नहीं हुए, बल्कि खुश थे. उनका मानना था कि दिव्यांगता कोई बाधा नहीं, बल्कि ईश्वर की दी हुई एक खास जिम्मेदारी है. उन्होंने हमेशा मधुकर को अपना लकी बेटा माना और यही सोच मधुकर के जीवन में उम्मीद और आत्मविश्वास का आधार बनी.
"मधुकर सर ईश्वर के द्वारा दिए गए विशेष उपहार हैं हम लोग उनकी इज्जत करते हैं साथ ही उनके पढ़ने की कला के भी कायल है.बच्चे उनके पढ़ाने का तरीके से काफी उत्साहित हैं."-दीपक कुमार, शिक्षक
तबादले के बाद मिली नई उम्मीद: बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों के तबादले का विकल्प मिलने के बाद, दिव्यांग मधुकर कुमार को घर के बगल में नयागांव में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोढ़ियासी में पदस्थापित किया गया. अब वे अपने परिवार के पास रहकर बच्चों को उच्च विद्यालय में पढ़ा रहे हैं. मधुकर इस नई व्यवस्था से बेहद खुश हैं.
"मधुकर सर एक बेहतरीन शिक्षक हैं. जब वे हमारे विद्यालय आए, तो स्कूटी से एक क्लास से दूसरी क्लास जाते थे. मेरे पास व्हीलचेयर थी, इसलिए मैंने उन्हें व्हीलचेयर मुहैया कराई. अब वह आराम से एक क्लास से दूसरी क्लास जाकर पढ़ाते हैं। बच्चे उनकी खूब तारीफ करते हैं."-दिलीप यादव, प्रधानाध्यापक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नयागांव
