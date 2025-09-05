ETV Bharat / state

खगड़िया: यह सिर्फ एक शिक्षक की नहीं, एक 'फाइटर' की कहानी है, जो दिव्यांगता को बहाना नहीं, हथियार बनाया. आज वे एक सरकारी उच्च विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं. वे सैकड़ों बच्चों को न केवल पढ़ा रहे हैं, बल्कि जीना सिखा रहे हैं. उनका जीवन हमें सिखाता है कि दिव्यांग शरीर में हो सकती है सोच में नहीं. हम बात कर रहे हैं बिहार के खगड़िया जिले के परबत्ता नगर पंचायत निवासी मधुकर कुमार की.

दिव्यांगता नहीं बनी बाधा: दोनों पैरों से दिव्यांग मधुकर कुमार बचपन से पढ़ाई में होनहार थे. उन्होंने मैट्रिक, इंटर, स्नातक और एम.ए. की पढ़ाई पूरी की. शिक्षक बनने की इच्छा से उन्होंने हरियाणा से B.Ed की डिग्री ली. उस समय बिहार में शिक्षक बहाली नहीं हो रही थी, जिससे वे निराश जरूर हुए, लेकिन रुके नहीं. इसी सोच के साथ शुरू हुआ उनका संघर्षपूर्ण सफर, जिसने उन्हें न सिर्फ शिक्षक बनाया, बल्कि समाज के लिए मिसाल भी.

सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो बना ली खुद की राह: सरकारी बहाली रुकने के बाद भी मधुकर कुमार ने हार नहीं मानी. ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने खुद की कोचिंग शुरू की. अंग्रेजी में उनकी पकड़ और पढ़ाने की शैली इतनी शानदार थी कि सैकड़ों छात्र उनके घर पढ़ने आने लगे. धीरे-धीरे संख्या 400 तक पहुंच गई.

BPSC परीक्षा बनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट: मधुकर कुमार बताते हैं कि जब बिहार सरकार ने पहली बार BPSC के माध्यम से TIE शिक्षक भर्ती परीक्षा ली, तो उनके लिए यह उम्मीद की किरण थी. वे पहले से ही अच्छी तैयारी में थे, इसलिए आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी और सफल भी हुए. इस सफलता ने उनके शिक्षक बनने के सपने को हकीकत में बदल दिया.

पुरस्कार लेते शिक्षक मधुकर कुमार (ETV Bharat)

"दिव्यांग व्यक्ति को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए. अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना चाहिए और अगर समाज में उसे कुछ करना है तो उसे कोई नहीं रोक सकता. उसे अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ना चाहिए. अगर वह ऐसा करता है तो निश्चित रूप से उसे मंजिल मिलेगी." -मधुकर कुमार, दिव्यांग शिक्षक

कार चलाकर जाते हैं स्कूल: मधुकर कुमार की पोस्टिंग खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड में हुई, जो उनके घर से 70 किलोमीटर दूर था. दिव्यांग होने के बावजूद वे रोज यह लंबा सफर तय करते थे. घर में पत्नी और छोटे बच्चे होने के बावजूद, उन्होंने खुद से खाना बनाना सीख लिया. उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी कार चलाने की कला, जिससे वे प्रतिदिन घर से स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाते और समाज के लिए मिसाल बनते रहे.

स्कूल में व्हीलचेयर से क्लास लेने जाते मधुकर कुमार (ETV Bharat)

नियुक्ति पत्र मिला, जिंदगी का सबसे खुशी भरा पल: बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद मधुकर कुमार को खगड़िया जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे और खगड़िया सदर विधायक छत्रपति यादव के हाथों नियुक्ति पत्र मिला. मधुकर बताते हैं कि यह पल उनके जीवन का सबसे सुखद क्षण था, जब उन्हें महसूस हुआ कि उनकी दिव्यांगता अब बाधा नहीं रही और वे सामान्य व्यक्ति की तरह समाज में अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकते हैं.