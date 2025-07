ETV Bharat / state

नप गया छात्रा की चोटी काटने वाला शराबी टीचर, रतलाम कलेक्टर ने ले लिया ये एक्शन - RATLAM TEACHER CUT OFF STUDENT HAIR

छात्रा की चोटी काटने वाले शराबी शिक्षक को को अनिवार्य सेवानिवृत्ति ( ETV Bharat )

July 11, 2025

रतलाम: रतलाम के सेमलखेड़ी में नशे की हालत में 5वीं की छात्रा की चोटी काटने वाले शिक्षक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है. रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम ने यह आदेश जारी किया है. यह घटना बीते वर्ष 4 सितम्बर की है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ था. विभागीय जांच के बाद शिक्षक वीरसिंह मईडा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा दी गई है. रतलाम के सेमलखेड़ा गांव का मामला, शिक्षक को निलंबित कर जारी थी जांच दरअसल बीते वर्ष 4 सितम्बर को रतलाम जिले के सेमलखेड़ा गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था. जिसमें एक शिक्षक हाथ में कैंची लिए नशे में झूमते हुए अपशब्द कहते हुए नजर आ रहा था. पास में ही एक छात्रा खड़ी थी, जो जोर-जोर से रोए जा रही थी. वीडियो में छात्रा के कटे हुए बाल फर्श पर नीचे गिरे दिख रहे थे.

