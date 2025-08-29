बारां : जिले में शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. राजपुर प्राइमरी स्कूल में शिक्षक दंपती पर आरोप है कि इन्होंने पिछले दो दशकों से खुद स्कूल में पढ़ाने की बजाय डमी शिक्षकों से पढ़ाई करवाई, और सरकारी वेतन लेते रहे. अब इस मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9.20 करोड़ रुपये की रिकवरी के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है.

जिला शिक्षा अधिकारी सीताराम गोयल का कहना है कि राजपुर प्राइमरी स्कूल में दोनों दंपति के खिलाफ पुलिस और विभाग में कार्रवाई चल रही है. इन दोनों को कई नोटिस पहले भी दिया जा चुके हैं, लेकिन यह जमा नहीं करवा रहे हैं. ऐसे में सार्वजनिक नोटिस निकला है. सीताराम गोयल ने बताया कि विष्णु गर्ग ने साल 1997-1998 से साल 2023-2024 तक यह वेतन आधारित किया है. इसमें 84.72 लाख वेतन और 4.07 करोड़ ब्याज है. इन्हें मिलाकर 4.92 करोड़ की रिकवरी है. इसके अलावा मंजू गर्ग ने साल 1999-2000 से लेकर 2023-2024 तक वेतन उठाया है. जिसके तहत 82.48 करोड़ वेतन उठाया है. इसके अलावा 3.56 करोड़ का ब्याज है. दोनों मिलकर 4.38 करोड़ रुपए की रिकवरी है.

इसे भी पढ़ें: राजपुरा स्कूल के मामले में सरकार की बड़ी कारवाई, शिक्षक दंपती से होगी 9 करोड़ की वसूली

पुलिस कार्रवाई के बाद खुला मामला : इस मामले में सबसे पहले पुलिस ने कार्रवाई की थी , जिसके बाद शिक्षा विभाग ने भी कार्रवाई शुरू कर दी थी. उसके बाद कार्रवाई करते हुए शिक्षक दंपती विष्णु गर्ग और मंजू गर्ग को निलंबित किया गया था. साथ ही रिकवरी की कार्रवाई शुरू हो गई थी, जिसमें अब शिक्षक दंपति के लिए सार्वजनिक नोटिस भी जारी कर दिया गया है. दोनों से 9.20 करोड़ की वसूली की जानी है.

तीन अधिकारी भी जांच के घेरे में : इस मामले में सबसे पहले शिकायत मिलने के बाद पुलिस भी स्कूल में छापा मारने के लिए पहुंची थी. जहां पर तीन डमी शिक्षक पढ़ाते हुए मिले. इनमें से विष्णु भारद्वाज, खुशबू, सुगना स्टूडेंट को पढ़ा रही थीं. शिक्षक दंपती वहां पर नहीं थे. पूछताछ में डमी शिक्षक ने बताया कि वह बीते 5 साल से यहां काम कर रहा है. इसकी एवज में उसे 7000 मासिक वेतन मिलता है. वहीं, दोनों महिलाओं को 4-4 हजार रुपए वेतन दिया जाता है. वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर तीन अधिकारियों पर भी गाज गिरी थी. इनमें तत्कालीन सीबीईओ, पीओ और स्कूल की एक शिक्षिका शामिल है.