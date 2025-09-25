ETV Bharat / state

'सीट नहीं बढ़ेगी तो वोट नहीं', CM नीतीश के सामने शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन

"हम लोग काफी मेहनत करते हैं और बाहर वाला नौकरी ले जाता है. प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में मुख्यमंत्री ने डोमिसाइल नीति लागू कर दिया था, हम लोग नौकरी से वंचित रह गए. इसलिए अब हम लोग जायज मांग कर रहे हैं. जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती, हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं."- संजीव कुमार, शिक्षक अभ्यर्थी

'सीट नहीं बढ़ेगी तो वोट नहीं': अभ्यर्थियों ने 'सीट नहीं बढ़ेगी तो वोट नहीं' लिखे स्लोगन के साथ मुख्यमंत्री के सामने जमकर बवाल काटा. इन लोगों का कहना है कि 1 लाख 20 हजार सीटों पर TRE 4 का विज्ञापन आचार संहिता से पहले जारी करें. इस बीच मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मियों ने तख्तियां छीन ली उसे मरोड़कर फेंक दिया. इसके बाद मजिस्ट्रेट ने छात्रों के पास पहुंचकर उनसे ज्ञापन ले लिया.

क्या चाहते हैं प्रदर्शनकारी?: शिक्षक अभ्यर्थियों चंद्रिका शर्मा ने कहा कि हम लोग की बातों को दबाया जा रहा है. लोकतंत्र में क्या इस प्रकार के सामान्य विरोध का भी हक नहीं है. हम लोग मांग करते हैं कि आचार संहिता से पहले सीटों की संख्या बढ़ाकर 1 लाख 20 ,000 से अधिक की जाए. हम लोगों ने इतनी तैयारी की है. इसके बाद इतनी कम सीटें दी गई है. इसलिए मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे.

आगे भी करेंगे प्रदर्शन: वहीं, शिक्षक अभ्यर्थी मोहम्मद मारूफ अंसारी ने कहा कि हम लोगों ने अपनी मांगों को लेकर पटना में भी प्रदर्शन किया है. हमारी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है. लाठी और पानी के बौछार से हमारे विरोध को दबाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन हम लोग अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं. जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, हम लोग इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे.

"हम लोगों को जानकारी मिली थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं तो हम लोग यहां पहुंचे. मुख्यमंत्री हेलीपैड से जब सड़क मार्ग से सभा स्थल पर पहुंचते, उससे पहले हम लोग एक जगह एकत्रित होकर बैनर पोस्टर लेकर खड़े थे लेकिन सिक्योरिटी ने हम लोगों को वहां से हटा दिया. इसके बाद हम लोग अलग-अलग होकर किसी तरह सभा स्थल तक पहुंचे और अपनी मांग लिखे हुए तख्तियां दिखाने का प्रयास कर रहे थे."- मोहम्मद रिजवान, शिक्षक अभ्यर्थी

