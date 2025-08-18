ETV Bharat / state

STET अभ्यर्थियों का पटना में हंगामा, मजिस्ट्रेट का पैर पकड़कर बोले- नीतीश कुमार से मिलवा दीजिए - TEACHER CANDIDATE PROTEST

बिहार में लंबित STET परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी नाराज हैं. पटना में प्रदर्शन कर सरकार से तिथि घोषित करने की मांग कर रहे हैं.

पटना में छात्रों का प्रदर्शन
पटना में छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
Published : August 18, 2025 at 3:42 PM IST

पटना: बिहार में लंबे समय से लंबित STET (स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) परीक्षा को लेकर छात्रों का गुस्सा एक बार फिर उबाल पर है. सोमवार को पटना कॉलेज परिसर में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. पटना कॉलेज से निकले छात्र-छात्रों के जुलूस को पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग कर रोक दिया और हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ दिया.

छात्रों ने सरकार को दी चेतावनी: नाराज अभ्यर्थियों ने ऐलान किया है कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास तक पैदल मार्च करेंगे. छात्रों का कहना है कि सरकार लगातार दो साल से परीक्षा टाल रही है और केवल आश्वासन देकर उन्हें गुमराह कर रही है.

पटना में प्रदर्शन (ETV Bharat)

STET नहीं तो वोट नहीं: छात्रों का कहना है कि उनका आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगा. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई, तो वे आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को इसी मुद्दे पर घेरेंगे. कैंपस में STET नहीं तो वोट नहीं और सरकार जवाब दो जैसे नारे गूंजते रहे.

"अब वे चुप नहीं बैठेंगे और यह आंदोलन आगे और तेज होगा. लगातार पढ़ाई कर रहे हैं. लेकिन, सरकार की उदासीनता उनकी मेहनत पर पानी फेर रही है.जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा और वे मुख्यमंत्री आवास घेरने से भी पीछे नहीं हटेंगे." - STET अभ्यर्थी

मजिस्ट्रेट का पैर पकड़ बोला, 'मिलवा दीजिए CM से' : इधर हंगामे के बीच एक अभ्यर्थी मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट का पैर पकड़ लिया. शिक्षक अभ्यर्थी मजिस्ट्रेट से गुहार लगाई और कहा कि उसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलवा दिया जाए. वो बार-बार गुजारिश करता रहा, लेकिन मजिस्ट्रेट ने कहा कि, यह संभव नहीं है.

दो वर्षों से परीक्षा लंबित, भर्तियां रुकीं: बिहार में शिक्षकों की भारी कमी है, जिसे सरकार भी स्वीकार कर चुकी है, लेकिन STET परीक्षा के बिना नई नियुक्तियां संभव नहीं हो पा रही हैं. इससे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है. छात्रों का कहना है कि वे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं. लेकिन, सरकार की उदासीनता उनकी मेहनत पर पानी फेर रही है.

पहले भी हो चुके हैं आंदोलन: यह पहली बार नहीं है जब STET परीक्षा को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे हैं. इससे पहले भी जेपी गोलंबर पर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था. लेकिन, पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया जिससे कई छात्र घायल भी हुए थे. कुछ को हिरासत में भी लिया गया था. तब भी सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई, मगर कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया.

दबाव बनाने की रणनीति: इस बार आंदोलन को लेकर रणनीति भी बदली नजर आ रही है, चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं. छात्र इसे सरकार पर दबाव बनाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं. उनका आरोप है कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है और शिक्षा व्यवस्था को और खराब कर रही है. वे इस मुद्दे को पूरे राज्य में फैलाने की योजना बना रहे हैं.

सरकार की चुप्पी पर सवाल: अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया है कि जब सरकार खुद शिक्षकों की कमी की बात करती है, तो फिर STET परीक्षा की घोषणा क्यों नहीं की जा रही? छात्रों का मानना है कि शिक्षा व्यवस्था पहले ही चरमराई हुई है, और अगर समय रहते भर्ती नहीं हुई तो हालात और बिगड़ जाएंगे.

क्या बोले DSP लॉ एंड ऑर्डर?: डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया, बल का प्रयोग नहीं हुआ है उनके प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए जा चुके हैं. इन लोगों को वापस चले जाना चाहिए. पूर्व में भी इनके प्रतिनिधिमंडल को मिलवाया गया है. ये अड़े हुए हैं कि हमारी मांग को पूरा किया जाए.

पटना में छात्रों ने रैली कर सरकार को दी चेतावनी
पटना में छात्रों ने रैली कर सरकार को दी चेतावनी (ETV Bharat)

"डाक बंगला चौराहा जाम करना, व्यवस्था को प्रभावित करना, इससे स्कूल के बच्चे जाम में फंस जाते हैं. ये मुख्य मार्ग है. लोगों को फ्लाइट लेनी होती है. ऐसे में ये कतई स्वीकार्य नहीं है. अगर इनको मांग करनी है तो गर्दनीबाग में जाए." - कृष्ण मुरारी प्रसाद, DSP लॉ एंड ऑर्डर

