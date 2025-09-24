ETV Bharat / state

6 साल की छात्रा को टीचर ने अगरबत्ती से जलाया, पेरेंट्स ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

बच्ची के पेरेंट्स का कहना है कि ये घटना 17-18 सितंबर की है. बच्ची को स्कूल की टीचर ने अगरबत्ती से जलाया था. इसके पहले भी उस टीचर ने एक बच्ची को थप्पड़ मार दिया था. बच्चों के पेरेंट्स ने इसकी शिकायत महिला एवं बाल विकास विभाग में की थी. इसके बाद चाइल्ड केयर के अधिकारी स्कूल पहुंचे. उस दिन का सीसीटीवी फुटेज निकालने के साथ ही बच्चे और पेरेंट्स का बयान दर्ज करने के लिए दफ्तर बुलाया गया है.

रायपुर : राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना अंतर्गत सुंदर नगर स्थित प्राइवेट स्कूल में 6 साल की छात्रा को अगरबत्ती से जलाए जाने का मामला सामने आया है.

मेरी बेटी केजी 2 क्लास में पड़ती है. उसे अगरबत्ती से जलाया गया. हम आरोपी टीचर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं- पीड़ित बच्चे के परिजन

टीचर ने बच्चे को थप्पड़ मारा था. जिसकी वजह से बच्ची कई दिनों तक डरी रही-पीड़ित बच्ची के परिजन

स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है "ऐसी कोई बात नहीं है. मैडम की ऐसी फितरत होती तो इस तरह की घटना रोज होनी चाहिए थी. CWC के अधिकारी सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए हैं, जिसमें कुछ भी नहीं मिला है. दीपा नाम की शिक्षिका जिन्होंने अगरबत्ती से जलाया और थप्पड़ मारा उसे स्कूल प्रबंधन के द्वारा निकाल दिया गया है. स्कूल प्रबंधन का कहना है कि पैरंट्स के भीड़ और दबाव को देखते हुए उक्त कार्रवाई की गई है."

ऐसी कोई बात नहीं है. ऐसा होता था सीसीटीवी में दिखाई देता. ये आरोप गलत है. पैरेंट्स ने हम पर दबाव बनाया जिसके बाद टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया -प्रिंसिपल, कृष्णा किड्स एकेडमी, सुंदर नगर रायपुर

चाइल्ड केयर बचपन बचाओ आंदोलन के राज्य समन्वयक विपिन ठाकुर ने बताया कि बच्ची से मारपीट की शिकायत के आधार पर जांच करने आए हैं. पीड़ित बच्चे बहुत छोटे हैं और स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं. न्यायालयिन प्रक्रिया के तहत CWC बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्कूल प्रबंधन को निर्देशित करने के साथ ही बच्चों के पेरेंट्स को भी निर्देशित किया गया.

विपिन ठाकुर ने बताया कि बच्चों को और स्कूल प्रबंधन को बाल कल्याण समिति के सामने पेश होने को कहा गया है. सीसीटीवी फुटेज देखने में अब तक कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन जिस डेट में घटना हुई है उन सभी डेट के सीसीटीवी फुटेज स्कूल प्रबंधन को प्रस्तुत करने होंगे. इसके लिए उन्हें निर्देशित किया गया है. जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी.

