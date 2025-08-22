मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले के कोटाडोल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक पर छात्र की जमकर पिटाई करने का आरोप लगा है. जानकारी के अनुसार, स्कूल के शिक्षक महेंद्र प्रजापति ने छात्र के साथ मारपीट की. इस घटना के बाद छात्र के पैर और पीठ पर चोट के निशान पाए गए. जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं.

कार्रवाई की मांग: मामला भरतपुर ब्लॉक का है. छात्र की पिटाई से स्थानीय लोग नाराज हैं. अभिभावकों का कहना है कि शिक्षक का यह आचरण बेहद निंदनीय है और प्राचार्य को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी. छात्र का उचित इलाज कराने और परिवार को न्याय दिलाने की मांग भी उठ रही है.

MCB जिले के कोटाडोल स्कूल में टीचर ने छात्र को पीटा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैं सिर्फ लाइन में खड़ा नहीं हुआ था, इसी बात पर शिक्षक ने छड़ी से 7 बार मारा. इससे मेरे पैर और पीठ में चोट आई है- छात्र

जांच के आदेश: ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा विभाग को इस तरह की घटनाओं पर सख्त कदम उठाने होंगे. मामला बढ़ने पर अब DEO ने जांच के आदेश दिए हैं.

MCB जिले के कोटाडोल स्कूल में टीचर ने छात्र को पीटा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुझे कल रात ही जानकारी मिली थी और इस संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी से चर्चा की गई है. जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.- जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी. मिरे

गुटखा खाने की भी बात सामने आई: DEO ने यह भी कहा कि प्रारंभिक जानकारी में छात्र के गुटखा खाने और लाइन में नहीं लगने जैसी बात सामने आई है, लेकिन इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी. वहीं छात्र का कहना है कि विभाग मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है और गलत आरोप लगाकर शिक्षक को बचा रहा है.

थाने तक पहुंची बात: स्कूल के प्राचार्य ने भी माना कि मामला गंभीर है और इसकी जानकारी थाने तक पहुंच चुकी है. बताया जा रहा है कि थाने में शिक्षक ने माफी मांगी है. पुलिस ने भी घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि छात्र को चोटें आई हैं और विभाग को इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी.