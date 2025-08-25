मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले के भरतपुर ब्लॉक में छात्र की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है. मामला कोटाडोल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है. छात्र की पिटाई पर शिक्षा विभाग ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं.

छात्र के शरीर में चोट के निशान: जानकारी के अनुसार, मामला 22 अगस्त का है. स्कूल के शिक्षक महेंद्र प्रजापति ने जूता पहनकर नहीं आने और लाइन में नहीं खड़े होने पर छात्र के साथ मारपीट की. इस घटना के बाद छात्र के पैर और पीठ पर चोट के निशान पाए गए.

BEO को जांच करने का आदेश: जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी. मिरे ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि कक्षा 11 के छात्र को अतिथि शिक्षक ने पीटा है, जो नियम विरुद्ध और निंदनीय है. अधिकारी ने कहा कि शिक्षक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और माफी भी मांगी है.

अतिथि शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. शाला प्रबंधन समिति को पत्र जारी कर दिया गया है और 3 दिनों के भीतर कार्रवाई की जानकारी पेश करने के निर्देश दिए गए हैं. शिक्षा के मंदिर में हिंसा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी- आर.पी. मिरे, डीईओ

अभिभावकों ने भी मांग की है कि शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों. वे चाहते हैं कि शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों पर कड़ी निगरानी रखे जो छात्रों के साथ मारपीट करते हैं.