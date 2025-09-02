रुद्रप्रयाग: अगस्त्यमुनि नगर पंचायत में सोमवार रात एक सनसनीखेज और खौफनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया. एक स्थानीय स्कूल में कार्यरत शिक्षक और दो सभासदों विक्की आनंद सजवाण और हिमांशु भट्ट की आपसी झड़प ने तब खतरनाक मोड़ ले लिया, जब शिक्षक ने धारदार हथियार से सभासदों पर जानलेवा हमला कर दिया. हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. फिलहाल अब दोनों की हालत नाजुक है. नगर पंचायत अध्यक्ष राजेन्द्र गोस्वामी ने इसे गंभीर मामला बताते हुए थाना अगस्त्यमुनि में तहरीर देते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है.

पुलिस को दी तहरीर में उन्होंने लिखा है कि बीते एक सितंबर 2025 की रात को 10 बजे सभासद विक्की आनंद सजवाण और हिमांशु भट्ट अगस्त्यमुनि में एक होटल में खाना खा रहे थे. इसी दौरान, स्थानीय स्कूल में कार्यरत दो शिक्षक शराब के नशे में वहां पहुंचे. कुछ ही देर में उनका होटल मालिक के साथ झगड़ा होने लगा. झगड़ा बढ़ता देख दोनों सभासद बीच बचाव करने के लिए आए, शिक्षक सभासदों से भी झगड़ा करने लगा.

अचानक से शिक्षक विनोद कुमार ने दोनों सभासदों को चाकू से वार कर दिया, दोनों सभासदों को खून से लतपत हालत में अस्पताल लाया गया, अधिक खून बहने और गुप्तांग की चोट को देखते हुए अस्पताल द्वारा आगे रेफर किया गया. दोनों सभासदों को रुद्रप्रयाग के बोहरा अस्पताल में भर्ती किया गया. जहां डॉ. आनंद बोहरा द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है. नगर पंचायत अध्यक्ष ने दोनों शिक्षकों की गिरफ्तारी की मांग की है.

थानाध्यक्ष महेश रावत ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने लाया गया. जहां उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें सीएचसी अगस्त्यमुनि लाया गया. जहां से उन्हें आगे रेफर किया गया है. इस संबंध में नगर पंचायत अध्यक्ष की ओर से एक तहरीर दी गई है, एफआरआई दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. वहीं स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है.

कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कुंवर सजवाण ने कहा कि एक सभासद उनका परिजन है, जबकि दूसरा पार्टी का पदाधिकारी है. उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाया और कहा कि पुलिस जांच में हीलाहवाली कर आरोपी को बचा रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है, ऐसा न होने पर सड़कों पर आंदोलन होगा.

व्यापार संघ भी इस तरह की घटना से हतप्रद है. व्यापार संघ अध्यक्ष त्रिभुवन नेगी ने कहा कि इस संबंध में निष्पक्ष जांच होनी आवश्यक है. उन्होंने मांग की कि जांच का कार्य जल्द संपन्न करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर सजा दिलवाई जाए. अन्यथा व्यापार मंडल आंदोलन के लिए बाध्य होगा.

वहीं घटना के समय आरोपी शिक्षक विनोद कुमार के साथ मौजूद शिक्षक सौरभ भट्ट से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि विनोद कुमार और होटल मालिक का झगड़ा हो रहा था. तभी अंदर कमरे में बैठे दोनों सभासद भी बाहर आकर विनोद कुमार से झगड़ने लगे. उनके बीच झगड़ा बढ़ता देख उन्होंने थाना प्रभारी महेश रावत को फोन किया. उन्होंने कहा कि वे बाहर हैं और थाने से किसी को भिजवाते हैं. मगर थाने से जवानों को आने में देर होते देख वे थाने की ओर चले गए. जैसे ही वे थाने के बाहर पहुंचे थाने से दो सिपाही आते दिखे. वे उनके साथ ही जब तक घटनास्थल पर पहुंचे तब तक घटना घट चुकी थी. उन्हें नहीं मालूम कि उसके बाद वहां पर क्या हुआ.

वहीं पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष की तहरीर के आधार पर अगस्त्यमुनि के एक होटल में दो सभासदों पर धार-धार हथियार चाकू से वार करने थाना अगस्त्यमुनि में धारा 115, 118(1), 351(2), 352 भारतीय न्याय संहिता का मुकदमा दर्ज किया गया है.

