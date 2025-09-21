ETV Bharat / state

रुद्रप्रयाग टीचर छात्रा छेड़छाड़ मामला, चंद्रापुरी बाजार में उबाल, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार

रुद्रप्रयाग: केदारघाटी के एक क्षेत्र में अन्य समुदाय के शिक्षक द्वारा छात्रा से छेड़खानी के मामले ने तूल पकड़ लिया है. शनिवार को चंद्रापुरी बाजार में व्यापार संघ और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से बड़ी बैठक की. इसके बाद आक्रोश रैली निकालकर प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी. ग्रामीणों ने साफ कहा कि यदि मंगलवार तक आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर तत्काल निलंबित नहीं किया गया, तो बुधवार से उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा.

बीते 16 सितम्बर को केदारघाटी की एक छात्रा ने अगस्त्यमुनि थाने में तहरीर दी कि प्रावि चन्द्रापुरी में पढ़ाने वाले अन्य समुदाय के शिक्षक ने उसके साथ छेड़छाड़ की है. घटना के बाद से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया. इसके बाद चन्द्रापुरी में व्यापारियों ने व्यापार संघ अध्यक्ष राहुल पंवार की अध्यक्षता में बैठक की. इसमें वक्ताओं ने कहा कि देवभूमि कहलाने वाले इस क्षेत्र का माहौल लगातार खराब हो रहा है, लेकिन पुलिस और प्रशासन तमाशबीन बना हुआ है.

ग्राम प्रधान चंद्रापुरी नैली मनोज वैष्णव, क्षेत्र पंचायत सदस्य अजय कुमार, यूकेडी नेता आशुतोष भंडारी, प्रधान शर्मिला बिष्ट, अंजू नौटियाल, विकास नेगी, धन सिंह गोसाईं, सामाजिक कार्यकर्ता जया राणा, उमा देवी, सत्येंद्र पडियार, अजय जोशी समेत कई लोगों ने कहा कि छात्राओं की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

सभी ने कहा छात्राओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यदि आरोपी शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की रूपरेखा और बड़ा रूप लेगी. सभा के बाद बड़ी संख्या में लोग बाजार में जुलूस निकालते हुए मुख्य मार्गों से गुजरे. इस दौरान ग्रामीणों ने नारेबाजी की. ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह की घटनाएं समाज को शर्मसार करती हैं. यदि आरोपी को सख्त सजा नहीं दी गई तो आने वाले दिनों में लोग खुद सड़कों पर उतरकर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे.