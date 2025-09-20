ETV Bharat / state

शिक्षक पर बदसलूकी का आरोप, छात्राओं ने कहा- मांगे 500-500 रुपए, टीचर ने आरोप बताया निराधार

बारां में 12वीं की छात्राओं ने शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

शिक्षक पर बदसलूकी का आरोप
शिक्षक पर बदसलूकी का आरोप (ETV Bharat Baran)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 3:00 PM IST

बारां : जिले के कस्बाथाना के राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में 12वीं कक्षा की छात्राओं ने शिक्षक पर बदसलूकी का आरोप लगाया है. उन्होंने शिक्षक पर उनसे 500-500 रुपए मांगने का भी आरोप लगाया है. छात्राओं का कहना है कि शिक्षक उन्हें परेशान करते हैं और बदतमीजी से बात करते हैं. दूसरी तरफ शिक्षक मनोज चौरसिया ने आरोपों की निराधार बताते हुए कहा है कि 'यदि मैं दोषी हूं तो मुझे सजा मिले'.

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सीताराम गोयल ने बताया कि मामले में कमेटी ने बच्चियों से एक एक करके बातचीत की है और शिक्षक से भी बात की है. जांच में यह निकलकर सामने आया हे कि आरोप लगाने वाली छात्राएं स्कूल समय में कोचिंग जाना चाह रही थी, जिस पर शिक्षक ने उन्हें रोका था. छात्राएं चाह रही थी कि हाजरी लगाने के बाद उन्हें कोचिंग जाने दिया जाए.

मनोज चौरसिया, शिक्षक (ETV Bharat Baran)

पढ़ें. अलवर: शिक्षक करता था छात्राओं से अश्लील हरकत, मामला दर्ज

नोटिस दिया गया : छात्राओं का आरोप है कि गुरुजी विद्यालय में बसंती, गब्बर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता. इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर स्कूल स्तर पर 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर मामले की जांच की जा रही है. छात्राओं के आरोपों के बाद अभिभावकों ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य दिलबाग सिंह को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कर शिक्षक के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है. विद्यालय प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई करने की बात कही है. इन आरोपों पर स्कूल प्रबंधन ने शिक्षक को नोटिस देकर आगामी आदेश तक कक्षाएं नहीं लगाने को कहा है.

शिक्षक ने दी सफाई : इस मामले में शिक्षक मनोज चौरसिया का कहना है कि 'मेरे खिलाफ जो भी शिकायत है वो सब गलत है. मैं खुद कह रहा हूं अगर दोषी पाया जाता हूं तो मेरे खिलाफ नियमानुसार अनुसार कार्रवाई करें. मेरे पास सबूत भी हैं, अभिभावकों की रिकॉर्डिंग है और 500 रुपए मांगने की बात गलत है. यहां स्कूल में डिजिटल बोर्ड है, अक्सर लाइट जाती है तो इतना बोला था कि हम सब सहयोग करके एक इनवर्टर की व्यवस्था कर सकते हैं'.

