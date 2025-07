ETV Bharat / state

सरकारी स्कूल में छठी कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़, टीचर पर गलत तरीके से छूने का आरोप - GIRL STUDENT MOLESTED IN SHIMLA

टीचर पर स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप ( कॉन्सेप्ट इमेज )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : July 15, 2025 at 8:18 AM IST | Updated : July 15, 2025 at 8:45 AM IST 3 Min Read

शिमला: हिमाचल में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही है. ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है. हाल ही में सिरमौर, शिमला और अन्य जिलों से इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं. छेड़छाड़ की इन घटनाओं में स्कूल के अध्यापक ही शामिल पाए गए हैं. एक बार फिर राजधानी शिमला के एक सरकारी स्कूल में छठी कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. चौंकाने वाली बात यह है कि इस घिनौने कृत्य का आरोप उसी स्कूल के एक शास्त्री (शिक्षक) पर लगा है. छात्रा के माता-पिता की शिकायत पर पुलिस ने बालूगंज थाने में आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और छेड़खानी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. ये मामला सोमवार को तब तूल पकड़ा, जब एक महिला समिति को इसकी भनक लगी और समिति ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्कूल में हंगामा करते हुए आरोपी अध्यापक का घेराव किया. महिला समिति की सचिव सोनिया शबरवाल ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि आज स्कूलों में बच्चियों के साथ इस तरह की वारदातें सामने आना बेहद चिंताजनक है. 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा अब बिल्कुल खोखला हो गया है. पुलिस ने शुरू की मामले की जांच शबरवाल ने बताया कि 'स्कूल का शास्त्री पिछले कई दिनों से छठी कक्षा की छात्रा को गलत तरीके से छू रहा था, जिसके कारण बच्ची काफी दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी. काफी पूछने पर बच्ची ने अपनी बहन को बताया कि शिक्षक उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, जिसके डर से वह स्कूल जाने से कतरा रही थी.' महिला समिति ने इस मुद्दे पर प्रशासन से भी मिलने और ऐसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाले लोगों को नौकरी से बर्खास्त करने की अपील करने की बात कही है. उधर, बालूगंज पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुट गई है और आरोपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. एसएसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि 'पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस गहनता और निष्पक्षता से मामले की जांच करेगी.' सिरमौर में शिक्षक ने की थी 24 छात्राओं से छेड़छाड़

Last Updated : July 15, 2025 at 8:45 AM IST