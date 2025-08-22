ETV Bharat / state

एक महीने से टीचर स्कूल से गैरहाजिर, ETV की खबर के बाद अब जांच के आदेश - ABSENT TEACHER INVESTIGATION ORDER

टीचर वागेंद्र के ट्रांसफर होने के एक महीने बाद ही पुराने स्कूल में पदस्थ करने का भी मामला सामने आया है.

absent teacher investigation order
एक महीने से टीचर स्कूल से गैरहाजिर, ETV की खबर के बाद अब जांच के आदेश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 22, 2025 at 8:59 PM IST

2 Min Read

बलौदाबाजार: जिले में एक टीचर की गैरहाजिरी के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है. कसडोल ब्लॉक की पीएम श्री प्राथमिक शाला टुंड्रा में पदस्थ सहायक शिक्षक वागेंद्र कुमार देवांगन करीब एक माह से नदारद थे. ETV भारत ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और जांच के आदेश जारी कर दिए गए.

ट्रांसफर हुआ फिर भी वापस उसी स्कूल में?: वागेंद्र कुमार देवांगन का हाल ही में स्थानांतरण सिमगा ब्लॉक के प्राथमिक शाला कंजिया पथरा में किया गया था. लेकिन हैरानी की बात यह है कि मात्र एक माह में ही उन्हें फिर से पुराने स्कूल टुंड्रा में पदस्थ कर दिया गया.

absent teacher investigation order
शिक्षक वागेंद्र कुमार देवांगन करीब एक माह से नदारद थे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए: जब एक बार ट्रांसफर हो गया था, तो इतनी जल्दी वापसी क्यों? आरोप हैं कि, अभ्यावेदन समिति ने शिक्षक को विशेष छूट दे दी, जबकि अन्य शिक्षकों के आवेदन उच्च स्तर पर भेज दिए गए. इससे विभागीय पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

एक महीने से अनुपस्थित: शिक्षक वागेंद्र देवांगन बीते एक महीने से स्कूल ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे. लोगों का कहना है कि आमतौर पर ऐसे मामलों में निलंबन जैसी कड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन यहां उल्टा उन्हें फिर से वही पद दे दिया गया.

जांच की जिम्मेदारी तय: मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने बलौदाबाजार विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार टंडन को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है.

युक्तियुक्तकरण बना मजाक, पीएम श्री स्कूल टुण्ड्रा में पावरफुल शिक्षक,जहां से ट्रांसफर वहीं वापस पदस्थापना
बलौदाबाजार में कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, गिरौदपुरी धाम में टेका माथा
बलौदाबाजार कॉलेज मे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, छात्रों को पढ़ाई से आगे बढ़कर मिला रोजगार का रास्ता

बलौदाबाजार: जिले में एक टीचर की गैरहाजिरी के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है. कसडोल ब्लॉक की पीएम श्री प्राथमिक शाला टुंड्रा में पदस्थ सहायक शिक्षक वागेंद्र कुमार देवांगन करीब एक माह से नदारद थे. ETV भारत ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और जांच के आदेश जारी कर दिए गए.

ट्रांसफर हुआ फिर भी वापस उसी स्कूल में?: वागेंद्र कुमार देवांगन का हाल ही में स्थानांतरण सिमगा ब्लॉक के प्राथमिक शाला कंजिया पथरा में किया गया था. लेकिन हैरानी की बात यह है कि मात्र एक माह में ही उन्हें फिर से पुराने स्कूल टुंड्रा में पदस्थ कर दिया गया.

absent teacher investigation order
शिक्षक वागेंद्र कुमार देवांगन करीब एक माह से नदारद थे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए: जब एक बार ट्रांसफर हो गया था, तो इतनी जल्दी वापसी क्यों? आरोप हैं कि, अभ्यावेदन समिति ने शिक्षक को विशेष छूट दे दी, जबकि अन्य शिक्षकों के आवेदन उच्च स्तर पर भेज दिए गए. इससे विभागीय पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

एक महीने से अनुपस्थित: शिक्षक वागेंद्र देवांगन बीते एक महीने से स्कूल ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे. लोगों का कहना है कि आमतौर पर ऐसे मामलों में निलंबन जैसी कड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन यहां उल्टा उन्हें फिर से वही पद दे दिया गया.

जांच की जिम्मेदारी तय: मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने बलौदाबाजार विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार टंडन को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है.

युक्तियुक्तकरण बना मजाक, पीएम श्री स्कूल टुण्ड्रा में पावरफुल शिक्षक,जहां से ट्रांसफर वहीं वापस पदस्थापना
बलौदाबाजार में कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, गिरौदपुरी धाम में टेका माथा
बलौदाबाजार कॉलेज मे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, छात्रों को पढ़ाई से आगे बढ़कर मिला रोजगार का रास्ता

For All Latest Updates

TAGGED:

ABSENT TEACHER INVESTIGATIONTEACHER ABSENTटीचर की गैरहाजिरीवागेंद्र कुमार देवांगनABSENT TEACHER INVESTIGATION ORDER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.