बलौदाबाजार: जिले में एक टीचर की गैरहाजिरी के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है. कसडोल ब्लॉक की पीएम श्री प्राथमिक शाला टुंड्रा में पदस्थ सहायक शिक्षक वागेंद्र कुमार देवांगन करीब एक माह से नदारद थे. ETV भारत ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और जांच के आदेश जारी कर दिए गए.

ट्रांसफर हुआ फिर भी वापस उसी स्कूल में?: वागेंद्र कुमार देवांगन का हाल ही में स्थानांतरण सिमगा ब्लॉक के प्राथमिक शाला कंजिया पथरा में किया गया था. लेकिन हैरानी की बात यह है कि मात्र एक माह में ही उन्हें फिर से पुराने स्कूल टुंड्रा में पदस्थ कर दिया गया.

शिक्षक वागेंद्र कुमार देवांगन करीब एक माह से नदारद थे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए: जब एक बार ट्रांसफर हो गया था, तो इतनी जल्दी वापसी क्यों? आरोप हैं कि, अभ्यावेदन समिति ने शिक्षक को विशेष छूट दे दी, जबकि अन्य शिक्षकों के आवेदन उच्च स्तर पर भेज दिए गए. इससे विभागीय पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

एक महीने से अनुपस्थित: शिक्षक वागेंद्र देवांगन बीते एक महीने से स्कूल ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे. लोगों का कहना है कि आमतौर पर ऐसे मामलों में निलंबन जैसी कड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन यहां उल्टा उन्हें फिर से वही पद दे दिया गया.

जांच की जिम्मेदारी तय: मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने बलौदाबाजार विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार टंडन को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है.