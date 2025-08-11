लखनऊ : क्या आपको इस बात की जानकारी है कि ट्यूबरकुलोसिस (टीबी) की समस्या फेफड़ों के साथ ही त्वचा में भी हो सकती है. किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में तीन साल में इस तरह के छह मामले सामने आए हैं. हालांकि राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मिली दवाओं से मरीज पूरी तरह से स्वस्थ्य हैं.

केजीएमयू के प्रवक्ता प्रो. केके सिंह ने बताया कि त्वचा संबंधी टीबी रेयर केस है. संस्थान में डॉ. दीपिका रावत, डॉ. किरणप्रीत मल्होत्रा, डॉ. हिमांशु निरवाल, डॉ. पारुल वर्मा, डॉ. उर्मिला सिंह और डॉ. स्वस्तिका सुवीर्या ने इन छह केस को कंपाइल किया है. इसे ट्रॉपिकल डॉक्टर जर्नल के अगस्त के अंक में पब्लिश किया गया.

मरीजों की कराई गई टीबी संबंधी जांच : उन्होंने बताया कि केजीएमयू में मरीज जनवरी 2022 से जनवरी 2025 के बीच आए. इनमें से किसी को कलाई के ऊपर त्वचा संबंधी दिक्कत थी, तो किसी को चेहरे और गर्दन पर घाव की समस्या थी. कुहनी और घुटनों पर भी घाव की समस्या लेकर मरीज त्वचा रोग विभाग पहुंचे थे. शुरुआती इलाज में फायदा न होने पर इनकी टीबी संबंधी जांच कराई गई. जिसमें टीबी के बैक्टीरिया होने की पुष्टि हुई.

एचआईवी मरीजों में टीबी का संक्रमण ज्यादा : उन्होंने कहा कि एक्सेस माइक्रोबायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, टीबी का खतरा एचआईवी मरीजों में ज्यादा रहता है. डॉ. आकांक्षा सोनी, डॉ. विमला वेंकटेश, डॉ. पारुल जैन, डॉ. अमिता जैन, डॉ. डी. हिमांशु रेड्डी, डॉ. नीतू गुप्ता और डॉ. ऋतु टंडन ने यह अध्ययन किया है. इसमें एचआईवी मरीजों में एक बार ठीक होने के बाद दोबारा भी टीबी होने के मामले पाए गए.

बाल व नाखून छोड़कर हर अंग में हो सकता है टीबी : राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के सदस्य प्रो. सूर्यकांत ने बताया, त्वचा में टीबी होना रेयर केस है. हालांकि, यह सही है कि बाल और नाखून को छोड़कर शरीर के हर अंग में टीबी की बीमारी हो सकती है. दवाओं से इसका इलाज संभव है.

