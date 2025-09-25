ETV Bharat / state

ताऊ देवीलाल की जयंती आज, विरासत को लेकर इनेलो के दावे पर बोले अजय चौटाला-"वह अपना दावा करते हैं. हम अपना करते हैं."

सिरसा में चौटाला परिवार ने अलग-अलग जगहों पर ताऊ देवीलाल की जयंती का आयोजन किया. देशभर में आज ताऊ देवीलाल को किया जा रहा याद.

सिरसा में ताऊ देवीलाल की जयंती
सिरसा में ताऊ देवीलाल की जयंती (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 25, 2025 at 1:32 PM IST

Updated : September 25, 2025 at 2:28 PM IST

सिरसा: हरियाणा के सिरसा में चौटाला परिवार ने अलग-अलग जगहों पर पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती का आयोजन किया है. वहीं, जेजेपी और इनेलो की ओर से जिला स्तर पर विशेष कार्यक्रम और रैलियां भी आयोजित की है. जेजेपी ने अपने हेड क्वार्टर सिरसा के टाउन पार्क में ताऊ देवीलाल की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया है. इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय चौटाला ने अपने दादा देवीलाल को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.

"सभी मनाएं अच्छी बात है" : डॉ. अजय चौटाला ने कहा कि "आज चौधरी देवीलाल जी की 112वीं जयंती है. इस अवसर पर पूरे हरियाणा प्रदेश में 112 जगह उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं. हम सिरसा में कर रहे हैं. बाकी हरियाणा पूरे प्रदेश में हम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं. इनेलो द्वारा आज रोहतक में रैली करने के सवाल पर डॉ. अजय सिंह चौटाला का कहना है कि चलो अच्छी बात है. वह अपना दावा करते हैं. हम अपना करते हैं."

हुड्डा पर अजय का पलटवार: वहीं, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुडा द्वारा इनेलो पर रोहतक में ही रैली करने के सवाल उठाने पर डॉ. अजय सिंह चौटाला ने पलटवार किया और कहा कि "अब रोहतक कोई भूपेंद्र हुड्डा की जागीर थोड़ा ही है. रोहतक तो हरियाणा प्रदेश का एक पार्ट है. वह सबका है. कल को हम भी करेंगे. चौधरी देवीलाल किसानों के कमेरों के पिछड़ों के दलितों के बहुत बड़े मसीहा रहे हैं और उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है."

सिरसा में ताऊ देवीलाल की जयंती (Etv Bharat)

"पिछड़े वर्गों की मसीहा ताऊ देवीलाल": उन्होंने कहा कि "मैं खास करके एक बात कहूंगा कि हरियाणा में बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए उन्होंने जितना किया, उतना कहीं किसी ने भी नहीं किया. बैकवर्ड क्लास के लोगों को उन्होंने एक नई चेतना दी और एक राजनीतिक रूप से उनको जागरूक किया. हरियाणा विधानसभा में भी प्रथम दफा किसी बैकवर्ड व्यक्ति को भेजने का उन्होंने काम किया था. इसके लिए हरियाणा प्रदेश के सभी किसान कमेरा बैकवर्ड दलित उनके ऋणी हैं कि उनके जैसे महान नेताओं ने ही इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और देश आजाद हुआ. जिसमें आज हम बड़े खुले दिल से सांस ले रहे हैं. ये उन जैसे महान योद्धाओं की ही मेहरबानी है कि हमें आजादी दिलाई."

ताऊ देवीलाल की यादें ताजा: देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल को आज हरियाणा ही नहीं, बल्कि पूरे देश में याद किया गया. किसानों-मजदूरों और वंचित तबकों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले ताऊ देवीलाल की राजनीतिक विरासत आज भी हरियाणा की राजनीति का अहम हिस्सा बनी हुई है. सिरसा से लेकर रोहतक तक ताऊ के अनुयायियों ने उन्हें नमन कर उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया.

September 25, 2025

