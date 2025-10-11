ETV Bharat / state

टाटानगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का शुभारंभ, पांच नए प्लेटफॉर्म के साथ कई सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी

जमशेदपुरः टाटानगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का शुभारंभ हो गया है. जमशेदपुर सांसद, दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक और चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम ने भूमि पूजन कर इसकी शुरुआत की है. इस मौके पर सांसद ने बताया कि वर्तमान में 284 करोड़ की लागत से स्टेशन के सेकेंड इंट्री के पास तीन मंजिला भवन बनेगा. वही दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने बताया कि टाटानगर में अतिरिक्त पांच नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे.

टाटानगर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य शुरू

किसी कड़ी में शनिवार को टाटानगर रेलवे स्टेशन के सेकेंड इंट्री परिसर में दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा, चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम अरुण हुरिया और जमशेदपुर लोकसभा के सांसद विद्युत वरण महतो ने भूमि पूजन कर स्टेशन के री-डवलपमेंट के काम की शुरुआत की. इस दौरान भारी संख्या में रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे.

जानकारी देते दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

टाटानगर स्टेशन को A+ श्रेणी में लाया जाएगाः सांसद

इस मौके पर जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने बताया कि टाटानगर रेलवे स्टेशन को ए श्रेणी में लाने के लिए रेल मंत्री से उन्होंने वार्ता की थी. जिसके बाद रेल मंत्री ने टाटानगर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इसे ए श्रेणी का दर्जा दिया. सांसद ने बताया कि वर्तमान में टाटानगर रेलवे स्टेशन के री-डवलपमेंट का काम शुरू हो रहा है. काम पूरा होने के बाद टाटानगर रेलवे स्टेशन A प्लस की श्रेणी में आ जाएगा. 284 करोड़ की राशि से सेकंड एंट्री के पास काम की शुरुआत की जा रही है. निकट भविष्य में पूरे स्टेशन के री-डवलपमेंट पर 550 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है.

टाटानगर महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनः महाप्रबंधक

वहीं मौके पर दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत टाटानगर स्टेशन एक महत्वपूर्ण स्टेशन है. मॉडर्न स्टेशन के रूप में इसकी पहचान है. यहां से काफी संख्या में ट्रेनें खुलती हैं और लंबी दूरी की ट्रेनें भी टाटानगर होकर गुजरती हैं. उन्होंने बताया कि स्टेशन के री-डवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया था. जिसके तहत आज भूमि पूजन कर री-डवलपमेंट के काम की शुरुआत की गई है.