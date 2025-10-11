टाटानगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का शुभारंभ, पांच नए प्लेटफॉर्म के साथ कई सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी
एयरपोर्ट की तर्ज पर टाटानगर रेलवे स्टेशन को विकसित किया जाएगा. शनिवार को रेलवे स्टेशन के री-डवलपमेंट वर्क की शुरुआत हुई.
Published : October 11, 2025 at 10:37 PM IST
जमशेदपुरः टाटानगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का शुभारंभ हो गया है. जमशेदपुर सांसद, दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक और चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम ने भूमि पूजन कर इसकी शुरुआत की है. इस मौके पर सांसद ने बताया कि वर्तमान में 284 करोड़ की लागत से स्टेशन के सेकेंड इंट्री के पास तीन मंजिला भवन बनेगा. वही दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने बताया कि टाटानगर में अतिरिक्त पांच नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे.
टाटानगर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य शुरू
किसी कड़ी में शनिवार को टाटानगर रेलवे स्टेशन के सेकेंड इंट्री परिसर में दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा, चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम अरुण हुरिया और जमशेदपुर लोकसभा के सांसद विद्युत वरण महतो ने भूमि पूजन कर स्टेशन के री-डवलपमेंट के काम की शुरुआत की. इस दौरान भारी संख्या में रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे.
टाटानगर स्टेशन को A+ श्रेणी में लाया जाएगाः सांसद
इस मौके पर जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने बताया कि टाटानगर रेलवे स्टेशन को ए श्रेणी में लाने के लिए रेल मंत्री से उन्होंने वार्ता की थी. जिसके बाद रेल मंत्री ने टाटानगर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इसे ए श्रेणी का दर्जा दिया. सांसद ने बताया कि वर्तमान में टाटानगर रेलवे स्टेशन के री-डवलपमेंट का काम शुरू हो रहा है. काम पूरा होने के बाद टाटानगर रेलवे स्टेशन A प्लस की श्रेणी में आ जाएगा. 284 करोड़ की राशि से सेकंड एंट्री के पास काम की शुरुआत की जा रही है. निकट भविष्य में पूरे स्टेशन के री-डवलपमेंट पर 550 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है.
टाटानगर महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनः महाप्रबंधक
वहीं मौके पर दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत टाटानगर स्टेशन एक महत्वपूर्ण स्टेशन है. मॉडर्न स्टेशन के रूप में इसकी पहचान है. यहां से काफी संख्या में ट्रेनें खुलती हैं और लंबी दूरी की ट्रेनें भी टाटानगर होकर गुजरती हैं. उन्होंने बताया कि स्टेशन के री-डवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया था. जिसके तहत आज भूमि पूजन कर री-डवलपमेंट के काम की शुरुआत की गई है.
ये विकास के काम होंगे
36 महीने में यहां तीन मंजिला भवन बनकर तैयार होगा. जबकि रेलवे स्टेशन के साउथ साइड में छह मंजिला भवन बनेगा. जिसमें लिफ्ट, आरओबी के अलावा अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहेगी. वर्तमान में टाटानगर रेलवे स्टेशन में पांच प्लेटफार्म हैं. जबकि री-डवलपमेंट के बाद टाटानगर स्टेशन में प्लेटफार्म की संख्या 5 से बढ़कर 10 हो जाएगी. माल वाहक ट्रेनों के लिए अलग यार्ड बनाया जाएगा. इसके अलावा लगभग चार सौ करोड़ की लागत से वंदे भारत कोचिंग डिपो बनाने की योजना है. यहां मॉडर्न कोचिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा.
एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होगा टाटानगर स्टेशन
दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत चक्रधरपुर रेल मंडल का टाटानगर रेलवे स्टेशन आने वाले कुछ वर्षों में एयरपोर्ट की तर्ज पर दिखेगा. गौरतलब है कि देश के प्रधानमंत्री ने टाटानगर रेलवे स्टेशन के अलावा देश के अन्य कई स्टेशनों के री-डेवलपमेंट के लिए ऑनलाइन उद्घाटन किया था. जिसके तहत टाटानगर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है.आपको बता दें कि टाटानगर रेलवे स्टेशन में वर्तमान में कुल 5 प्लेटफार्म हैं. नए प्रस्तावित योजना के तहत अब टाटानगर रेलवे स्टेशन में पांच नए और प्लेटफार्म बनाए जाएंगे.
