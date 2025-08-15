ETV Bharat / state

बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी बोले- प्रदेश में उद्योग का बिछेगा जाल - 79TH INDEPENDENCE DAY 2025

79वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार भाजपा कार्यालय से बड़ा ऐलान. सम्राट चौधरी ने एक करोड़ रोजगार, 10,000 एकड़ पर औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा की. पढ़ें.

सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 15, 2025 at 3:22 PM IST

पटना: पटना में भाजपा प्रदेश कार्यालय में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ध्वजारोहण किया. समारोह में बिहार सरकार ने रोजगार और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बड़े ऐलान किए. इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य दोहराया और 10,000 एकड़ जमीन पर नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की.

नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का स्वागत: उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित ‘नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म’ की सराहना की. उन्होंने कहा कि यह सुधार देश के युवाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का एक बड़ा कदम साबित होगा.

सम्राट चौधरी और दिलीप जायवाल (ETV Bharat)

"यह योजना न केवल व्यापार को आसान बनाएगी, बल्कि युवाओं के लिए नए अवसर भी पैदा करेगी, जिससे बिहार जैसे राज्यों में आर्थिक विकास को और गति मिलेगी. एक करोड़ रोजगार का लक्ष्य भी पूरा होगा"-सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम

10,000 एकड़ पर औद्योगिक क्रांति: चौधरी ने बिहार में औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार ने 10,000 एकड़ जमीन को औद्योगिक क्षेत्रों के लिए चिन्हित किया है. उन्होंने बताया कि बेगूसराय, पटना, सीवान, सहरसा और मधेपुरा जैसे जिलों में 2,627 एकड़ जमीन पर नए औद्योगिक हब विकसित किए जाएंगे, जिसके लिए 814 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा, गया के डोभी में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत 1,300 एकड़ जमीन पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण होगा.

750 उद्यमियों को नई शुरुआत का मौका: उपमुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य में 750 ऐसे उद्यमियों की पहचान की गई है, जिनके उद्योग पहले शुरू हुए थे, लेकिन विभिन्न कारणों से बंद हो गए. इन उद्यमियों को पुन उद्योग शुरू करने के लिए सरकार हरसंभव सहायता प्रदान करेगी. चौधरी ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि अगले पांच वर्षों में बिहार में एक करोड़ युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई जाएं. इसके लिए पूरे राज्य में उद्योगों का जाल बिछाया जा रहा है.”

स्वतंत्रता सेनानियों को नमन: प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार और भारत के विकास की गाथा को रेखांकित किया, जिसमें बिहार तेजी से प्रगति की राह पर अग्रसर है.

“हमारा स्वतंत्र भारत उन वीर सेनानियों के बलिदानों का परिणाम है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी.”- दिलीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष

विकसित भारत और बिहार का सपना: जायसवाल ने कहा कि 78 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद भारत 79वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, जो गौरव और उत्सव का अवसर है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व पटल पर विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाएगा और बिहार भी विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। उन्होंने कहा, “हम स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और बिहार को औद्योगिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं.”

बिहार के लिए सुनहरा भविष्य: सम्राट चौधरी ने विश्वास जताया कि औद्योगिक विकास और निवेश के लिए उठाए जा रहे कदम बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से बिहार में निवेश का माहौल तैयार हो रहा है, जिससे न केवल आर्थिक विकास होगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर भी मिलेंगे. बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 जैसे आयोजनों के जरिए भी निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

