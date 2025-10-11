ETV Bharat / state

दिल्ली में डस्ट पॉल्युशन पर नियंत्रण के लिए कंस्ट्रक्शन वेस्ट रीसायकल का बढ़ाया गया टारगेट

पॉल्यूशन पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार ने तमाम लैंडफिल साइट पर लगे रीसाइकलिंग प्लांट को नया टारगेट दिया है.

रीसाइकलिंग प्लांट को नया टारगेट
रीसाइकलिंग प्लांट को नया टारगेट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 11, 2025 at 12:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में तापमान में गिरावट होने के साथ ही जिस तरह डस्ट पॉल्यूशन वातावरण में दूषित कर देता है, इस पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार ने तमाम लैंडफिल साइट पर लगे रीसाइकलिंग प्लांट को नया टारगेट दिया है. दिल्ली में गाजीपुर, भलस्वा, ओखला तीन बड़े लैंडफिल साइट है और वहां पर स्थानीय निकायों द्वारा निजी कंपनियों को रीसाइकलिंग प्लांट लगाने की अनुमति दी गई है. वर्तमान में सभी रीसाइकलिंग प्लांट एक साल में 52,000 मीट्रिक टन कंस्ट्रक्शन वेस्ट को ही रीसायकल कर पा रहा है. अब दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने इन सभी रीसाइकलिंग प्लांट को अपनी क्षमता बढ़ाने को कहा है.

रीसाइकलिंग प्लांट को नया टारगेट

सबसे अधिक दिल्ली नगर निगम को प्रतिवर्ष 2 लाख मीट्रिक टन, सिंचाई वह बाढ़ नियंत्रण विभाग को भी 2 लाख मीट्रिक टन और लोक निर्माण विभाग को एक लाख मीट्रिक टन कंस्ट्रक्शन वेस्ट रीसायकल करने को कहा गया है. इसके अलावा भी अन्य एजेंसियों को टारगेट तय किया है. दिल्ली सरकार का मानना है कि दिल्ली भर से एकत्रित होने वाले कंस्ट्रक्शन वेस्ट का ठीक तरह से रीसायकल होगा तो इससे जहां-तहां मालवा से डस्ट पॉल्यूशन में नियंत्रण करने में आसानी होगी. इस बाबत दिल्ली सचिवालय में हुई बैठक के बाद मंत्री आशीष सूद ने कहा कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कंस्ट्रक्शन वेस्ट के प्रबंधन नियम अधिसूचित किए गए हैं. इन नियमों के अनुसार, सभी स्थानीय निकायों एवं सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों जैसे कि पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीडीए, डीजेबी, एनडीएमसी, डीएमआरसी, सीपीडब्ल्यूडी, आईएंडएफसी, रेलवे तथा एनएचएआई को अपने निर्माण कार्यों में रीसायकल मेटेरियल के उत्पादों का उपयोग सुनिश्चित करना अनिवार्य है.

शहरी विकास मंत्री आशीष सूद
शहरी विकास मंत्री आशीष सूद (ETV Bharat)

लक्ष्यों को पूरा करने में चुनौतियां और अड़चनें

शहरी विकास मंत्री ने बताया कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली की विभिन्न एजेंसियों द्वारा पुनः निर्मित कंस्ट्रक्शन वेस्ट सामग्री के उत्पादों के उपयोग का वार्षिक लक्ष्य 9.85 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया है. किंतु वर्तमान में केवल 52,000 मीट्रिक टन रीसायकल मेटेरियल का ही उपयोग किया जा रहा है. इस कम उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए मंत्री ने विभिन्न एजेंसियों द्वारा लक्ष्यों को पूरा करने में आ रही चुनौतियों और अड़चनों पर चर्चा की.

कंस्ट्रक्शन मेटेरियल का उचित निपटान

इस बैठक में शहरी विकास विभाग, डीजेबी, डीएसआईआईडीसी, डीटीटीडीसी, पीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी, डीडीए, डीपीसीसी, एमसीडी, डिस्कॉम, डीएमआरसी तथा एनसीआरटीसी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, सबकी राय लेने के बाद इस सभी एजेंसियों को नया लक्ष्य दिया गया. यह भी कहा कि प्रगति की नियमित समीक्षा हेतु प्रत्येक तिमाही में समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी. ताकि सभी विभागों की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके. ये लक्ष्य सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली की सभी निर्माण एजेंसियां सड़क, सब-बेस, पेवमेंट ब्लॉक, टाइल्स, नाली ढक्कन, बेंच और अन्य निर्माण कार्य में रीसायकल सामग्रियों का अधिक से अधिक उपयोग करें.

पॉल्यूशन पर नियंत्रण को लेकर बैठक
पॉल्यूशन पर नियंत्रण को लेकर बैठक (ETV Bharat)

दिल्ली सरकार का मानना है कि इससे कंस्ट्रक्शन मेटेरियल का उचित निपटान और प्रबंधन न केवल दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाएगा बल्कि इसके प्रभावी उपयोग को भी सुनिश्चित करेगा. शहरी विकास मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि सभी रीसायकल प्लांट पर पर्याप्त बैरिकेडिंग और कवरिंग सुनिश्चित किया जाए.दिल्ली की प्रमुख एजेंसियों के लिए निम्नलिखित वार्षिक लक्ष्य (मीट्रिक टन में) किए गए निर्धारित

सरकारी एजेंसी का नाम - वार्षिक लक्ष्य

  • नगर निगम दिल्ली - 2,00,000 मीट्रिक टन
  • दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन - 1,00,000 मीट्रिक टन
  • सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग - 2,00,000 मीट्रिक टन
  • नई दिल्ली नगरपालिका परिषद - 10,000 मीट्रिक टन
  • लोक निर्माण विभाग - 1,00,000 मीट्रिक टन
  • दिल्ली जल बोर्ड - 25,000 मीट्रिक टन
  • दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड - 5,000 मीट्रिक टन
  • दिल्ली परिवहन निगम - 10,000 मीट्रिक टन
  • टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड - 5,000 मीट्रिक टन
  • बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड - 5,000 मीट्रिक टन
  • बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड - 5,000 मीट्रिक टन

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

CONSTRUCTION WASTE RECYCLINGTARGET FOR WASTE RECYCLINGUSE OF RECYCLED WASTEदिल्ली में रीसाइकलिंग प्लांटDUST POLLUTION IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इजराइल में अपनी सेना भेज रहा है अमेरिका, जानें क्यों

बिहार चुनाव: इन 12 पहचान पत्रों से भी वोट डाल सकेंगे मतदाता, ECI ने जारी की लिस्ट

सलमान खान के को-एक्टर वरिंदर घुमन के निधन पर बवाल, करीबी दोस्त ने पंजाबी कलाकार की मौत पर उठाए सवाल, की जांच की मांग

महिला विश्व कप 2025 में भारत की पहली हार, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी मात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.