गिरिडीह: बोरिंग वाहन के ड्राइवर की पिटाई से मौत होने के बाद से लोग आक्रोश में हैं. शव के साथ परिजन और ग्रामीण ताराटांड थाना का घेराव करते हुए बीच सड़क पर बैठ गए. वहीं, धनबाद-गिरिडीह पथ को जाम कर दिया. निलंबित किए गए एएसआई समेत दो कांस्टेबल ग्रामीण दोषी पुलिस अधिकारी और कर्मियों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं. ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए एसडीपीओ जीतवाहन उरांव, बीडीओ निसात अंजुम, इंस्पेक्टर कमाल खान, इंस्पेक्टर ममता कुमारी के साथ कई पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया. ड्राइवर की मौत के बाद हंगामा (ETV BHARAT) इस बीच पूर्व विधायक केदार हाजरा, गांडेय विधानसभा क्षेत्र के नेता अर्जुन बैठा, झामुमो नेता बबली मरांडी, भाजपा नेता दिनेश यादव, जेएलकेएम नेता रॉकी नवल के अलावा गौरव कुमार के साथ कई प्रबुद्ध लोग पहुंचे. परिजनों और प्रशासन से बात की गई. लगभग 7 घंटे तक थाना के सामने और सड़क पर लोग जमे रहे. जिसके बाद शाम में आरोपित पुलिस पदाधिकारी मूसा खान के साथ दो कांस्टेबल को निलंबित करने के अनुशंसा एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने की. वहीं मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा के साथ नियोजन का भरोसा दिया गया, जिसके बाद लोग थाना के सामने से हटे. बोरिंग वाहन चालक की मौत के बाद गस्ती दल पर मारपीट का आरोप लगा है. जिले के पुलिस कप्तान ने पुलिस पदाधिकारी मूसा खान और दो कांस्टेबल को निलंबित कर दिया. इसके अलावा पूरे मामले की जांच चल रही है और आगे की कार्रवाई भी- जीतवाहन उरांव, एसडीपीओ, सदर, गिरिडीह दहाड़ मारकर रोते रहे पिता, कहा इंसाफ चाहिए

