तांत्रिक ने सिक्का घुमाया और कहा अब होगी पैसों की बारिश, भरोसा नहीं किया तो मार दी चाकू
फरियादी को तांत्रिक पर विश्वास नहीं करना पड़ा भारी, तांत्रिक ने किया चाकू से हमला, पुलिस ने किया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 7:16 PM IST
इंदौर : शहर के राउ थाना क्षेत्र से तंत्रमंत्र और चाकूबाजी की अजीब घटना सामने आई है. यहां एक तांत्रिक ने फरियादी पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. फरियादी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने तांत्रिक द्वारा किए गए दावे पर भरोसा नहीं किया था. इसी के चलते तांत्रिक ने गुस्से में उसपर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.
तांत्रिक से कहा था- मैं ये सब नहीं मानता
इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र में एक कथित तांत्रिक जितेंद्र गोयल द्वारा फरियादी मयंक यादव पर चाकू से हमला कर दिया गया. घटना को लेकर फरियादी मयंक यादव द्वारा पुलिस को शिकायत करते हुए बताया कि वह महू थाना क्षेत्र का रहने वाला है लेकिन परिचित द्वारा तांत्रिक जितेंद्र गोयल के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद वह तांत्रिक जितेंद्र गोयल से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था. तांत्रिक ने मयंक से यह कहा कि वह यदि सिक्का घुमाएगा तो मयंक यादव पर पैसों की वर्षा हो जाएगी लेकिन मयंक ने कह दिया कि वह इस सबपर विश्वास नहीं करता.
तांत्रिक ने चाकू से किया हमला
फरियादी ने पुलिस के बताया कि तांत्रिक ने दावा किया था कि उसके द्वारा सिक्का घुमाते ही पैसों की बारिश होगी. इसे तंत्र क्रिया के लिए तांत्रिक ने उससे कुछ रकम भी मांगी पर मयंक यादव ने तांत्रिक को पैसे देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह इस तरह की तंत्र क्रियाओं पर भरोसा नहीं करता. इससे तांत्रिक को गुस्सा आ गया और उसने फरियादी मयंक यादव को अपशब्द कहे और अपने पास मौजूद चाकू से उसपर हमला कर दिया.
फिलहाल फरियादी मयंक यादव की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.
हो सकते हैं और भी कई खुलासे
इस घटना को लेकर इंदौर के एडिशनल डीसीपी, राजेश दंडोतिया ने कहा, '' फिलहाल इस पूरे मामले में आरोपी तांत्रिक से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है. पुलिस को आशंका है कि तांत्रिक ने कई और फरियादियों से इसी तरह से तंत्र क्रियायों के नाम पर लाखों रु ठगे होंगे. इसे लेकर भी जांच की जा रही है.''