ETV Bharat / state

झाड़-फूंक के नाम पर नशीला पदार्थ खिलाकर महिलाओं को करता था बेहोश; फिर करता था रेप, तांत्रिक बाबा गिरफ्तार - TANTRIK ARRESTED IN AMBEDKAR NAGAR

बसखारी थानाध्यक्ष सुनील कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर पर आरोपी बाबा दयाराम निषाद को गिरफ्तार किया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
अंबेडकरनगर में तांत्रिक दयाराम निषाद गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 8:56 PM IST

2 Min Read

अंबेडकरनगर: बसखारी थानाक्षेत्र अंतर्गत तांत्रिक बाबा महिलाओं के साथ झाड़-फूंक के नाम पर अश्लील हरकत कर रहा था. उसकी करतूत का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया.

वीडियो देखने के बाद एक्शन में आयी पुलिस: जब तांत्रिक बाबा का वीडियो पुलिस महकमे के उच्चाधिकारियों ने देखा, तो उन्होंने सीओ सिटी को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया. आरोपी के खिलाफ तहरीर मिलने के बाद बसखारी थाने में तांत्रिक दयाराम निषाद के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया. इसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया.

काला जादू, भूत प्रेत तथा बच्चा पैदा करने के नाम पर ठगी: बजदहियापाईपुर के भटपुरवा निषाद बस्ती में एक मंदिर बनाकर वहां पर तांत्रिक झाड़-फूंक के नाम पर महिलाओं के साथ अश्लील हरकत कर रहा था. इसकी भनक स्थानीय लोगों को लगी थी. तांत्रिक दयाराम निषाद काला जादू, भूत प्रेत तथा बच्चा पैदा करने के नाम पर लोगों से ठगी करता था.

झाड़ फूंक के नाम पर महिलाओं से दुष्कर्म: सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो लगभग दो दिन पुराना बताया जा रहा है. आरोप है कि तांत्रिक दयाराम निषाद पूजा पाठ करने के बाद प्रसाद के रूप में महिलाओं को मादक पदार्थ खिलाकर बेहोश कर देता था. इसके बाद बाबा रात में महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनके साथ झाड़ फूंक के नाम पर दुष्कर्म करता था.

पाखंडी तांत्रिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार: इस मामले में बसखारी थानाध्यक्ष सुनील कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर पर आरोपी बाबा दयाराम निषाद के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

यह भी पढ़ें: बनारस की लाइफ लाइन बनी हैंडीक्रॉफ्ट इंडस्ट्री; गुमनाम हो चुकी कला आज दे रही 20 लाख से ज्यादा रोजगार, 10-15 हजार करोड़ का सालाना कारोबार

अंबेडकरनगर: बसखारी थानाक्षेत्र अंतर्गत तांत्रिक बाबा महिलाओं के साथ झाड़-फूंक के नाम पर अश्लील हरकत कर रहा था. उसकी करतूत का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया.

वीडियो देखने के बाद एक्शन में आयी पुलिस: जब तांत्रिक बाबा का वीडियो पुलिस महकमे के उच्चाधिकारियों ने देखा, तो उन्होंने सीओ सिटी को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया. आरोपी के खिलाफ तहरीर मिलने के बाद बसखारी थाने में तांत्रिक दयाराम निषाद के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया. इसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया.

काला जादू, भूत प्रेत तथा बच्चा पैदा करने के नाम पर ठगी: बजदहियापाईपुर के भटपुरवा निषाद बस्ती में एक मंदिर बनाकर वहां पर तांत्रिक झाड़-फूंक के नाम पर महिलाओं के साथ अश्लील हरकत कर रहा था. इसकी भनक स्थानीय लोगों को लगी थी. तांत्रिक दयाराम निषाद काला जादू, भूत प्रेत तथा बच्चा पैदा करने के नाम पर लोगों से ठगी करता था.

झाड़ फूंक के नाम पर महिलाओं से दुष्कर्म: सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो लगभग दो दिन पुराना बताया जा रहा है. आरोप है कि तांत्रिक दयाराम निषाद पूजा पाठ करने के बाद प्रसाद के रूप में महिलाओं को मादक पदार्थ खिलाकर बेहोश कर देता था. इसके बाद बाबा रात में महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनके साथ झाड़ फूंक के नाम पर दुष्कर्म करता था.

पाखंडी तांत्रिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार: इस मामले में बसखारी थानाध्यक्ष सुनील कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर पर आरोपी बाबा दयाराम निषाद के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

यह भी पढ़ें: बनारस की लाइफ लाइन बनी हैंडीक्रॉफ्ट इंडस्ट्री; गुमनाम हो चुकी कला आज दे रही 20 लाख से ज्यादा रोजगार, 10-15 हजार करोड़ का सालाना कारोबार

For All Latest Updates

TAGGED:

CRIME IN AMBEDKAR NAGAROBSCENE BEHAVE WITH WOMENWOMEN RAPED IN AMBEDKAR NAGARTANTRIK ARRESTED IN AMBEDKAR NAGAR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शंकर कनौजिया एनकाउंटर; खूंखार बदमाश हत्या के बाद काट लेता था सिर, 16 साल की उम्र से कर रहा था अपराध

कहानी एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया की...बहन के देवर ने फेंका था तेजाब, घर न टूटे इसलिए 21 साल तक सहती रही दर्द

यूपी में यूरिया की कालाबाजारी की हद! बाराबंकी में पति-पत्नी के नाम खेत सिर्फ 6 बीघे, बेच दी 85 बोरी खाद

बाराबंकी का हाईटेक ग्रो-फार्म बना कृषि पर्यटन सेंटर; पद्मश्री रामसरन वर्मा ने किया विकसित, हैरान करने वाली तकनीक से कर रहे खेती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.