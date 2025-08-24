अंबेडकरनगर: बसखारी थानाक्षेत्र अंतर्गत तांत्रिक बाबा महिलाओं के साथ झाड़-फूंक के नाम पर अश्लील हरकत कर रहा था. उसकी करतूत का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया.

वीडियो देखने के बाद एक्शन में आयी पुलिस: जब तांत्रिक बाबा का वीडियो पुलिस महकमे के उच्चाधिकारियों ने देखा, तो उन्होंने सीओ सिटी को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया. आरोपी के खिलाफ तहरीर मिलने के बाद बसखारी थाने में तांत्रिक दयाराम निषाद के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया. इसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया.

काला जादू, भूत प्रेत तथा बच्चा पैदा करने के नाम पर ठगी: बजदहियापाईपुर के भटपुरवा निषाद बस्ती में एक मंदिर बनाकर वहां पर तांत्रिक झाड़-फूंक के नाम पर महिलाओं के साथ अश्लील हरकत कर रहा था. इसकी भनक स्थानीय लोगों को लगी थी. तांत्रिक दयाराम निषाद काला जादू, भूत प्रेत तथा बच्चा पैदा करने के नाम पर लोगों से ठगी करता था.

झाड़ फूंक के नाम पर महिलाओं से दुष्कर्म: सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो लगभग दो दिन पुराना बताया जा रहा है. आरोप है कि तांत्रिक दयाराम निषाद पूजा पाठ करने के बाद प्रसाद के रूप में महिलाओं को मादक पदार्थ खिलाकर बेहोश कर देता था. इसके बाद बाबा रात में महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनके साथ झाड़ फूंक के नाम पर दुष्कर्म करता था.

पाखंडी तांत्रिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार: इस मामले में बसखारी थानाध्यक्ष सुनील कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर पर आरोपी बाबा दयाराम निषाद के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

