प्रयागराज में छात्र के 9 टुकड़े कराने वाला तांत्रिक गिरफ्तार; दादा ने दी थी बलि, लाश के टुकड़े दक्षिण-पश्चिम और उत्तर दिशा में फेंके थे - TANTRIK ARRESTED IN PRAYAGRAJ

अपर पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार ने बताया कि तांत्रिक कौशांबी में भेष बदलकर रह रहा था. आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

Video Credit: UP Police
पीयूष सिंह की हत्या के आरोप में दादा सरन सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस. (Video Credit: UP Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 10:33 PM IST

4 Min Read

प्रयागराज: सदियापुर के 11वीं के छात्र पीयूष सिंह उर्फ यश के मर्डर केस में प्रयागराज पुलिस ने रविवार शाम करेली के लेबर चौराहे से आरोपी तांत्रिक मुन्नालाल को गिरफ्तार कर लिया. कौशांबी जिले के धुस्कहा में रहने वाले तांत्रिक मुन्नालाल के कहने पर ही दादा सरन सिंह ने यश की बेरहमी से हत्या कर दी थी. पीयूष सिंह उर्फ यश के पिता अजय सिंह की पहले ही मौत हो चुकी थी. वह अपनी मां कामिनी के साथ सदियापुर गुरुद्वारे के पास रहता था. वह सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ रहा था.

तांत्रिक मुन्नालाल ने कबूल किया जुर्म: यश के दादा सरन सिंह ने मुन्नालाल के कहने पर पीयूष सिंह उर्फ यश के शव के नौ टुकड़े किया थे. इसके बाद उनको अलग-अलग दिशाओं में फेंका था. मुन्नालाल पेशे से दिहाड़ी मजदूर है और वह वर्षों से तंत्र-मंत्र कर रहा है. पुलिस गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ कर रही है. अपर पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार ने बताया कि 45 वर्षीय तांत्रिक मुन्नालाल ने 11वीं के छात्र यश की बलि दिलाने का जुर्म कबूल कर लिया है.

जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार (Video Credit: UP Police)

गृह दोष दूर करने के लिए बलि: पुलिस को उसने पूछताछ में बताया कि लेबर चौराहे पर सरन सिंह ने उसकी मुलाकात हुई थी. सरन सिंह अपने बेटा-बेटी के सुसाइड के बाद से काफी परेशान था. मुन्नालाल तंत्र-मंत्र के सिलसिले में कई बार सरन सिंह के घर जा चुका था. उसने सरन सिंह से कहा था कि उसके परिवार पर बुरी आत्मा के साये का प्रकोप है. घर का दोष दूर करने के लिए किसी अपने की बलि देनी होगी.

दक्षिण-पश्चिम और उत्तर दिशा में फेंके लाश के टुकड़े: अपर पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार ने कहा कि मुन्नालाल ने ही सरन सिंह को यश की बलि देकर लाश के नौ टुकड़े कर दक्षिण-पश्चिम और उत्तर दिशा में फेंकने के लिए कहा था. हत्या के 6 दिन पहले भी वह सरन सिंह के घर गया था. पुलिस बच्चे के दादा सरन सिंह को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है. सरन सिंह ने तांत्रिक मुन्नालाल के कहने पर यश की हत्या की थी. इसके बाद से पुलिस आरोपी मुन्नालाल को ढूंढ रही थी.

स्कूल जाते समय यश को उतारा मौत के घाट: सदियापुर में रहने वाला 17 वर्षीय पीयूष सिंह उर्फ यश 26 अगस्त की सुबह 8.30 बजे स्कूल जाते समय लापता हो गया था. उसकी मां कामिनी सिंह ने करेली थाने में उसके लापता होने की सूचना दी थी. पड़ोस में रहने वाले और रिश्ते में दादा सरन सिंह ने स्कूल जाते समय यश को अपने घर बुलाया और मौत के घाट उतारने के बाद चापड़ और आरी से लाश के टुकड़े कर अलग-अलग जगहों फेंक दिये थे.

शव का सिर और धड़ ही मिला, बाकी हिस्सा लापता: नैनी की हाईटेक सिटी के करीब कुरिया यादव बस्ती के पास नाले में शव का धड़ मिला था. लाश को ठिकाने लगाते समय भैंस चरा रही एक बुजुर्ग महिला की नजर पड़ने के बाद सरन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने कुरिया यादव बस्ती के नाले से धड़ और रसूलाबाद के कछार इलाके से सिर बरामद किया था. हालांकि शव का हिस्से अब तक नहीं मिल पाये हैं.

तांत्रिक मुन्नालाल के कहने पर ही सरन सिंह ने यश की हत्या कर शव के नौ टुकड़े कर अलग-अलग दिशा में फेंके थे. आरोपी तांत्रिक मुन्नालाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है.

