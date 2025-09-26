ETV Bharat / state

बिहार के जमुई में 400 साल पुराना ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर, यहां तांत्रिक विधि से होती है पूजा

जमुई में 400 वर्ष पुराना ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर है, जो तांत्रिक विधि से पूजा के लिए प्रसिद्ध है. ये परंपरा आज भी कायम है.

DURGA TEMPLE OF GIDHAUR
दुर्गा मंदिर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 26, 2025 at 3:08 PM IST

7 Min Read
जमुई: बिहार के जमुई जिले में स्थित गिद्धौर का ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर सदियों पुरानी परंपरा का जीवंत प्रतीक है. यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि तांत्रिक विधि से पूजा-अर्चना की अनूठी पद्धति के लिए भी प्रसिद्ध है. राज रियासत काल से चली आ रही इस परंपरा में देवघर (झारखंड) के विद्वान पंडित पूजा का संचालन करते हैं.

गिद्धौर किले के पास है मंदिर: जिला मुख्यालय से मात्र 20 किलोमीटर दूर, देवघर मार्ग पर गिद्धौर चौक के पास 'मिंटो टावर' के ठीक पीछे यह प्राचीन मंदिर स्थित है. गिद्धौर किले के बगल में उलाय नदी के तट पर बसा यह दुर्गा मंदिर 400 सालों से अधिक पुराना है. यहां नवरात्रि के अवसर पर न केवल जमुई बल्कि बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न कोनों से श्रद्धालु मन्नतें लेकर पहुंचते हैं.

ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर (ETV Bharat)

स्नान और दंडवत से पूरी होती है मन्नतें: मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन मान्यता है कि उलाय नदी में स्नान कर देवी दुर्गा का ध्यान लगाते हुए दंडवत (कष्टि) देते हुए मंदिर पहुंचने वाले भक्त की सभी मन्नतें पूरी होती हैं. नवरात्रि के नौ दिनों में नदी तट पर हजारों श्रद्धालु जुटते हैं. वे रात बीतने का इंतजार करते हैं और मध्य रात्रि (12 बजे) के बाद स्नान-ध्यान में लीन हो जाते हैं. दंडवत करते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं और पट खुलते ही पूजा में जुट जाते हैं.

नवरात्रि से पहले जारी होता है विशेष कैलेंडर: हर वर्ष नवरात्रि शुरू होने से पूर्व गिद्धौर में दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा के लिए एक विशेष कैलेंडर जारी किया जाता है. यह परंपरा भी सदियों पुरानी है और ऐतिहासिक पद्धति से आज भी कायम है. कैलेंडर में पूजा का पूरा कार्यक्रम वर्णित होता है, जो राज रियासत काल की याद दिलाता है. रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य एवं ज्योतिषाचार्य डॉ. विभूति नाथ झा ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में बताया कि यह कैलेंडर राज धराने के पंचांग पर आधारित है.

स्नान और दंडवत से पूरी होती हैं मन्नतें (ETV Bharat)

देवघर से आते हैं तांत्रिक पंडित: नवरात्रि में देवघर (झारखंड) से विशेष तांत्रिक पंडित गिद्धौर पहुंचते हैं और देवी की पूजा-अर्चना करते हैं. पूजा की पद्धति अत्यंत विशिष्ट है. ज्योतिषाचार्य ने बताया कि कैलेंडर राज धराने के पंचांग पर आधारित है, जो बाजार में उपलब्ध नहीं. यह 19वीं शताब्दी का पंचांग है, जिसे 1876 में एक प्रमुख ज्योतिर्विद ने प्रकाशित किया. 1951 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका अधिग्रहण किया, लेकिन बाद में सम्पूर्णानंद संस्कृत विद्यालय से प्रकाशित होने लगा. महाराज को वैज्ञानिकता का लगाव था, इसलिए इसे 'देखशुद्ध पंचांग' मान्यता मिली.

आसपास के गांवों में प्रचलित मान्यता: नवरात्रि में घर-घर दुर्गा पूजा तो होती ही है, जहां नवदुर्गा की प्रतिमा के समक्ष कलश स्थापना कर नौ रूपों की पूजा की जाती है. हालांकि गिद्धौर के आसपास के 50 से अधिक गांवों में मान्यता है कि पहले ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर में पूजा करने के बाद ही घर में पूजा शुरू की जाती है. ग्रामीण बताते हैं कि गिद्धौर वाली देवी दुर्गा अत्यंत यशस्वी और बलशाली हैं, जो भक्तों के कष्ट हर लेती हैं और मनचाहा फल देती हैं.

छप्पन भोग और कुंडलिनी पद्धति से पूजा: यहां तंत्र विधान की कुंडलिनी पद्धति से पौराणिक परंपरा के अनुरूप मां दुर्गा की आराधना की जाती है. दशहरा पर स्व. भूषण मिश्र द्वारा शुरू की गई यह पद्धति आज उनके पारिवारिक सदस्यों, पुरोहित पंडित महेश चरण महाराज एवं उनकी टीम द्वारा संपूर्ण विधि-विधान से जारी है. महाअष्टमी के दिन मां भगवती को छप्पन प्रकार का भोग लगाया जाता है. इस दिन मां स्वर्ण मुकुट से सुशोभित होकर आम जन को दर्शन देती हैं और मंदिर का पट खोल दिया जाता है.

नवरात्रि से पहले जारी होता है विशेष कैलेंडर (ETV Bharat)

चंदेल राजघराने की बलि परंपरा: चंदेल राजघराने की परंपरा के अनुरूप, नवमी के दिन राज परिवार के सदस्यों द्वारा भैंसा-भेड़ की बलि दी जाती थी, जो आज भी कायम है. यह परंपरा मंदिर की प्राचीनता को दर्शाती है. दशहरा पर्व पर मां दुर्गा की आराधना गिद्धौर राज रियासत की शान बढ़ाती रही है.

अंग्रेजी शासकों की शिरकत से बढ़ी शोभा: गिद्धौर के ऐतिहासिक दशहरा में गिद्धौर महाराजा के आमंत्रण पर तत्कालीन बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडेन, एलेक्जेंडर मैकेंजी, एड्रफ फ्रेजर, एडवर्ड ब्रेकर जैसे ब्रिटिश शासक शिरकत करते थे. वे मेले में भाग लेते और पूजन संस्कृति की शोभा बढ़ाते थे. इससे गिद्धौर मेला प्रांतीय स्तर पर प्रसिद्ध हुआ.

1566 में अलीगढ़ के कारीगरों ने किया निर्माण: गिद्धौर रियासत के आठवें वंशज पूरनमल ने सन् 1566 में उलाय नदी तट पर अलीगढ़ के स्थापत्य कला विशेषज्ञ राज मिस्त्रियों को बुलाकर मंदिर का निर्माण कराया. शास्त्र विधि के अनुरूप बना यह मंदिर तब से निरंतर पूजा का केंद्र है. हालांकि कई बार पूर्णोद्धार हो चुका है, लेकिन मूल संरचना वही बरकरार है.

महाराजाओं का योगदान और जनाश्रित घोषणा: 19वीं-20वीं शताब्दी में महाराजा जयमंगल सिंह, रावणेश्वर सिंह, चंद्रचूड़ सिंह ने दशहरा को प्रांतीय स्तर पर लोकप्रिय बनाए रखा. रियासत के अंतिम उत्तराधिकारी महाराजा बहादुर प्रताप सिंह ने 1996 में इसे जनाश्रित घोषित कर दिया. तब से शारदीय दुर्गा पूजा सह लक्ष्मी पूजा समिति द्वारा लोक आस्था के अनुरूप यह परंपरा जारी है.

गिद्धौर किले के पास है मंदिर (ETV Bharat)

राज रियासत काल से तांत्रिक विधि की अनूठी परंपरा: ज्योतिषाचार्य डॉ. विभूति नाथ झा के अनुसार, मंदिर का इतिहास 400 वर्षों से अधिक पुराना है, हालांकि अभिलेखों से स्पष्ट नहीं है. गिद्धौर राज रियासत ने ही पूजा की शुरुआत की थी, जिसमें राज परिवार की मुख्य भूमिका रहती थी. इधर कुछ वर्षों से महाराजा प्रताप सिंह ने इसे नगर समुदाय को सौंप दिया है, अब सामूहिक पूजा होती है. इसकी विशेषता तांत्रिक विधि है, जो अनादिकाल से चली आ रही है. राजा विद्वान थे और उनके दरबार में ज्योतिषी-तांत्रिक रहते थे। इसी सहयोग से तांत्रिक पद्धति से पूजा शुरू हुई, जो आज भी अद्भुत है.

"यहां पूजा तांत्रिक विधि से होती है, जो अनादिकाल से चली आ रही है. राज रियासत के विद्वान ज्योतिषियों ने इसकी शुरुआत की, जो आज भी अद्भुत है."- विभूति नाथ झा, ज्योतिषाचार्य सह प्रभारी प्राचार्य

आज के मेले में विविध आकर्षण: वर्तमान में गिद्धौर महोत्सव में खेल-तमाशा, मनिहारी श्रृंगार दुकानें, सर्कस, काष्ठ बाजार, टॉवर झूला सहित कई आकर्षण मेले की शोभा बढ़ाते हैं. नवरात्रि का यह आयोजन धार्मिकता के साथ-साथ सांस्कृतिक उत्सव का रूप ले लेता है, जो पर्यटकों को भी आकर्षित करता है.

