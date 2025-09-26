ETV Bharat / state

बिहार के जमुई में 400 साल पुराना ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर, यहां तांत्रिक विधि से होती है पूजा

जमुई: बिहार के जमुई जिले में स्थित गिद्धौर का ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर सदियों पुरानी परंपरा का जीवंत प्रतीक है. यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि तांत्रिक विधि से पूजा-अर्चना की अनूठी पद्धति के लिए भी प्रसिद्ध है. राज रियासत काल से चली आ रही इस परंपरा में देवघर (झारखंड) के विद्वान पंडित पूजा का संचालन करते हैं.

गिद्धौर किले के पास है मंदिर: जिला मुख्यालय से मात्र 20 किलोमीटर दूर, देवघर मार्ग पर गिद्धौर चौक के पास 'मिंटो टावर' के ठीक पीछे यह प्राचीन मंदिर स्थित है. गिद्धौर किले के बगल में उलाय नदी के तट पर बसा यह दुर्गा मंदिर 400 सालों से अधिक पुराना है. यहां नवरात्रि के अवसर पर न केवल जमुई बल्कि बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न कोनों से श्रद्धालु मन्नतें लेकर पहुंचते हैं.

ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर (ETV Bharat)

स्नान और दंडवत से पूरी होती है मन्नतें: मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन मान्यता है कि उलाय नदी में स्नान कर देवी दुर्गा का ध्यान लगाते हुए दंडवत (कष्टि) देते हुए मंदिर पहुंचने वाले भक्त की सभी मन्नतें पूरी होती हैं. नवरात्रि के नौ दिनों में नदी तट पर हजारों श्रद्धालु जुटते हैं. वे रात बीतने का इंतजार करते हैं और मध्य रात्रि (12 बजे) के बाद स्नान-ध्यान में लीन हो जाते हैं. दंडवत करते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं और पट खुलते ही पूजा में जुट जाते हैं.

नवरात्रि से पहले जारी होता है विशेष कैलेंडर: हर वर्ष नवरात्रि शुरू होने से पूर्व गिद्धौर में दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा के लिए एक विशेष कैलेंडर जारी किया जाता है. यह परंपरा भी सदियों पुरानी है और ऐतिहासिक पद्धति से आज भी कायम है. कैलेंडर में पूजा का पूरा कार्यक्रम वर्णित होता है, जो राज रियासत काल की याद दिलाता है. रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य एवं ज्योतिषाचार्य डॉ. विभूति नाथ झा ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में बताया कि यह कैलेंडर राज धराने के पंचांग पर आधारित है.

स्नान और दंडवत से पूरी होती हैं मन्नतें (ETV Bharat)

देवघर से आते हैं तांत्रिक पंडित: नवरात्रि में देवघर (झारखंड) से विशेष तांत्रिक पंडित गिद्धौर पहुंचते हैं और देवी की पूजा-अर्चना करते हैं. पूजा की पद्धति अत्यंत विशिष्ट है. ज्योतिषाचार्य ने बताया कि कैलेंडर राज धराने के पंचांग पर आधारित है, जो बाजार में उपलब्ध नहीं. यह 19वीं शताब्दी का पंचांग है, जिसे 1876 में एक प्रमुख ज्योतिर्विद ने प्रकाशित किया. 1951 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका अधिग्रहण किया, लेकिन बाद में सम्पूर्णानंद संस्कृत विद्यालय से प्रकाशित होने लगा. महाराज को वैज्ञानिकता का लगाव था, इसलिए इसे 'देखशुद्ध पंचांग' मान्यता मिली.

आसपास के गांवों में प्रचलित मान्यता: नवरात्रि में घर-घर दुर्गा पूजा तो होती ही है, जहां नवदुर्गा की प्रतिमा के समक्ष कलश स्थापना कर नौ रूपों की पूजा की जाती है. हालांकि गिद्धौर के आसपास के 50 से अधिक गांवों में मान्यता है कि पहले ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर में पूजा करने के बाद ही घर में पूजा शुरू की जाती है. ग्रामीण बताते हैं कि गिद्धौर वाली देवी दुर्गा अत्यंत यशस्वी और बलशाली हैं, जो भक्तों के कष्ट हर लेती हैं और मनचाहा फल देती हैं.

छप्पन भोग और कुंडलिनी पद्धति से पूजा: यहां तंत्र विधान की कुंडलिनी पद्धति से पौराणिक परंपरा के अनुरूप मां दुर्गा की आराधना की जाती है. दशहरा पर स्व. भूषण मिश्र द्वारा शुरू की गई यह पद्धति आज उनके पारिवारिक सदस्यों, पुरोहित पंडित महेश चरण महाराज एवं उनकी टीम द्वारा संपूर्ण विधि-विधान से जारी है. महाअष्टमी के दिन मां भगवती को छप्पन प्रकार का भोग लगाया जाता है. इस दिन मां स्वर्ण मुकुट से सुशोभित होकर आम जन को दर्शन देती हैं और मंदिर का पट खोल दिया जाता है.