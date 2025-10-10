ETV Bharat / state

केमिकल से भरा टैंकर पलटा, बर्तनों में भरकर ले गए ग्रामीण, पुलिस की अपील, खाने में ना लें काम

धौलपुर: सैंपऊ थाना इलाके में एनएच 123 स्थित पार्वती पुल के नजदीक साबुन के केमिकल से भरा टैंकर टायर फटने से बेकाबू होकर पलट गया. करीब 25 फीट की ऊंचाई से गिरने पर टैंकर ने कई पलटी खाई. टैंकर से केमिकल फैलता देख ग्रामीण बर्तन लेकर लूटने पहुंच गए. इस पर पुलिस ने अपील की है कि टैंकर में साबुन बनाने का केमिकल है. इसे खाद्य सामग्री में काम ना लें, स्वास्थ को खतरा हो सकता है.

खाद्य सामग्री के लिए नहीं करें उपयोग: सीओ अनूप कुमार यादव ने बताया कि टैंकर के अंदर साबुन बनाने का केमिकल भरा हुआ था. केमिकल के अंदर से नारियल के तेल जैसी स्मेल आ रही थी. सीओ ने बताया केमिकल को ग्रामीण खाद्य सामग्री के लिए कतई उपयोग नहीं करें. उपयोग करने पर स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है. उन्होंने बताया कि साबुन बनाने वाले केमिकल से भरा टैंकर जयपुर से ग्वालियर जा रहा था. टायर फटने से टैंकर बेकाबू होकर पलट गया. गनीमत रही कि दूदू निवासी टैंकर चालक जीतराम पुत्र भीकाराम बाल-बाल बच गया.