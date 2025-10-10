केमिकल से भरा टैंकर पलटा, बर्तनों में भरकर ले गए ग्रामीण, पुलिस की अपील, खाने में ना लें काम
टैंकर पलटने के हादसे के बाद ग्रामीण बर्तन लेकर मौके पर जमा हो गए और केमिकल लूटने की होड़ मच गई.
Published : October 10, 2025 at 8:16 PM IST
धौलपुर: सैंपऊ थाना इलाके में एनएच 123 स्थित पार्वती पुल के नजदीक साबुन के केमिकल से भरा टैंकर टायर फटने से बेकाबू होकर पलट गया. करीब 25 फीट की ऊंचाई से गिरने पर टैंकर ने कई पलटी खाई. टैंकर से केमिकल फैलता देख ग्रामीण बर्तन लेकर लूटने पहुंच गए. इस पर पुलिस ने अपील की है कि टैंकर में साबुन बनाने का केमिकल है. इसे खाद्य सामग्री में काम ना लें, स्वास्थ को खतरा हो सकता है.
खाद्य सामग्री के लिए नहीं करें उपयोग: सीओ अनूप कुमार यादव ने बताया कि टैंकर के अंदर साबुन बनाने का केमिकल भरा हुआ था. केमिकल के अंदर से नारियल के तेल जैसी स्मेल आ रही थी. सीओ ने बताया केमिकल को ग्रामीण खाद्य सामग्री के लिए कतई उपयोग नहीं करें. उपयोग करने पर स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है. उन्होंने बताया कि साबुन बनाने वाले केमिकल से भरा टैंकर जयपुर से ग्वालियर जा रहा था. टायर फटने से टैंकर बेकाबू होकर पलट गया. गनीमत रही कि दूदू निवासी टैंकर चालक जीतराम पुत्र भीकाराम बाल-बाल बच गया.
इंजन और टैंकर हुए अलग: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि करीब 25 फीट की ऊंचाई से टैंकर पलटी खाता हुआ पार्वती नदी की तलहटी में पलट गया. इस दौरान ट्रक से टैंकर का हिस्सा अलग हो गया. गाड़ी के इंजन और टैंकर दोनों अलग-अलग हो गए. इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया. टैंकर में पड़ा साबुन का केमिकल निकलना शुरू हो गया. टैंकर से केमिकल निकलता देख ग्रामीण बर्तन लेकर मौके पर पहुंच गए. केमिकल लूटने की ग्रामीणों में होड़ मच गई. घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया.