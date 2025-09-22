ETV Bharat / state

नवाबों के दौर से फिल्मों तक लखनऊ की 'शाही सवारी' का सफर; 'मर्द तांगेवाला' भी मुरीद, पढ़िए शायर-कलाकार तांगेवाले की कहानी?

अमिताभ बच्चन के साथ काम कर चुके अच्छू खान 52 साल से चला रहे तांगा, अनपढ़ होने के बावजूद बोलते हैं फर्राटेदार अंग्रेजी

लखनऊ में आज भी चल रहे तांगे.
लखनऊ में आज भी चल रहे तांगे. (ETV Bharat)
Published : September 22, 2025 at 4:24 PM IST

लखनऊः कभी राजे-राजवाड़ों, नवाबों और अंग्रेज अफसरों की शाही सवारी घोड़ा गाड़ी (तांगा) लगभग विलुप्त होने के कागार पर है. पुराने जमाने में तांगा, इक्का और बैलगाड़ी लोगों के आवागमन का साधन होते थे, लेकिन अब इनकी जगह पेट्रोल, डीजल और बैट्री संचालित वाहनों ने ले लिया है. हालांकि नवाबों का शहर लखनऊ अपनी तहज़ीब, अदब के साथ घोड़ा गाड़ी (तांगा) को संजोए रखा है, जो आज भी पर्यटकों को पुराने दौर में ले जाने का अहसास कराता है. नवाबों के दौर में चल रहे तांगे कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं. लखनऊ में तांगों को चलाने वाले महज चालक नहीं हैं, बल्कि कोई शायर रहा है तो कोई फिल्मों में काम कर चुका है.

यूपी में 10 हजार तांगाः उत्तर प्रदेश के लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, बनारस, मेरठ, अलीगढ़ प्रमुख शहरों में तांगे चलते हैं. पूरे प्रदेश में करीब 10 हजार वर्तमान में तांगे चलते हैं. लखनऊ में करीब 150 तांगे हैं, जो बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े तक चलते हैं.सरकार ने तांगा चालकों के लिए ‘अंदाज-ए-अवध’ नाम से स्टैंड और घोड़ों के लिए पानी की टंकियां बनवाई हैं. यह तांगा चालकों के राहत की खबर है.

अमिताभ बच्चन के साथ चलाया तांगाः हुसैनाबाद क्षेत्र में तांगा चलाने वाले जुब्बन खान तो 'मर्द तांगेवाला' के साथ भी काम कर चुके हैं. जुब्बन ने बताया कि वह गदर-1, गदर-2, गुलाबो-सिताबो और इमरान हाशमी की आने वाली फिल्म तक में तांगा चलाने का किरदार निभाया है. गुलाबो-सिताबो में अमिताभ बच्चन के साथ शूटिंग का मौका मिला था. उस फिल्म के लिए मुझे 35 हजार रुपये मिले थे. बच्चन साहब ने तांगे की तारीफ भी की थी.

पर्यटकों को आकर्षित करते हैं लखनऊ के तांगे. (Video Credit; ETV Bharat)

अनपढ़ अच्छू बोलते हैं फर्राटेदार अंग्रेजीः दिलचस्प बात यह है कि जुब्बन अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन विदेशी पर्यटकों को अंग्रेज़ी में ही लखनऊ की धरोहरों की कहानियां सुनाते हैं. खान बताते हैं कि 'सुन-सुनकर अंग्रेज़ी सीखी है और अब उसी से सैलानियों को बड़ा इमामबाड़ा, भूल-भुलैया, रूमी दरवाजा और सतखंडा जैसी ऐतिहासिक इमारतों का इतिहास बताते हैं. पिछले 52 साल से वे तांगा चला रहे हैं और देश-विदेश की कई हस्तियां उनके तांगे पर बैठ चुकी हैं.

शायर भी चलाते थे तांगाः जुब्बन खान ने बताया कि 2 महीने पहले उनके साथी अब्दुल सत्तार की निधन हो गया, जो एक बेहतरीन शायर थे. वह न सिर्फ लखनऊ बल्कि देश के अलग-अलग शहरों में मुशायरा पढ़ते थे और उनका लगाव तांगे से था. अब्दुल इसलिए तांगा चलाते थे कि पूर्वजों के धरोहर को आगे बढ़ सकें. शायरी में अभी तक उनकी कोई किताब नहीं आई है, लेकिन वह बेहतरीन शायर थे.

लखनऊ में 150 तांगे चल रहे.
लखनऊ में 150 तांगे चल रहे. (Photo Credit; ETV Bharat)

पिता की विरासत जिंदा रखने के लिए संभाला तांगाः वहीं, पहले गाड़ी चलाने वाले साबिर अली पहले पिता के निधन के बाद तांगा चला रहे हैं. साबिर ने बताया कि लोग उसके घोड़े ‘राजू’ को खरीदना चाहते थे, लेकिन वह इसे बेचना मुनासिब नहीं समझे, क्योंकि यह पिता की निशानी है. साबिर ने बताया कि वह सैलानियों को रूमी गेट का इतिहास सुनाते हैं और बताते हैं कि किस तरह नवाब आसफ-उद-दौला ने अकाल के समय इमामबाड़ा और गेट का निर्माण कराया ताकि लोगों को रोजगार मिले.

तांगा चालक अच्छू खान.
तांगा चालक अच्छू खान. (ETV Bharat)

कमाई पर ई-रिक्शा की चोटः तांगा चालक फैसल बताते हैं कि उनके पूर्वज नवाबी दौर से तांगा चलाते आ रहे हैं. आज ई-रिक्शा ने तांगे की कमाई पर असर डाला है. वह 100 रुपये में बड़ा इमामबाड़ा से छोटा इमामबाड़ा तक ले जाते हैं. पुराने लोग अब भी तांगे को तरजीह देते हैं, लेकिन युवा पैसे बचाने के लिए बैटरी रिक्शा पर बैठ जाते हैं. साबिर ने बताया कि कमाई एक दिन में 500 से 1000 तक हो जाती है. जबकि एक घोड़े पर एक दिन में चना,भूसा और घास लगभग 300 रुपये खर्च हो जाता है.

इमामबाड़े के पास खड़े तांगे.
इमामबाड़े के पास खड़े तांगे. (ETV Bharat)

दिखती है नवाबी दौर की झलकः नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि नवाबों के जमाने में तांगा शाही सवारी माना जाता था. बेगमात, नवाब और रईस लोग इसी में सफर करते थे. घोड़ों को सजाया जाता था, तांगे पर नक्काशी और सजावट होती थी. आज भी हुसैनाबाद में कई तांगा चालक उसी परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं. लखनऊ की गलियों में जब सजे-धजे घोड़े पर सवार तांगा घंटियों की छनक के साथ गुजरता है, तो ऐसा लगता है जैसे नवाबी दौर की कोई झलक फिर से लौट आई हो. यही वजह है कि तांगा आज भी सिर्फ सवारी का साधन नहीं, बल्कि लखनऊ की तहज़ीब और शान की जिंदा मिसाल है.

पुराने दिनों की याद दिलाता तांगाः पर्यटक एसपी सिंह ने बताया कि तांगे की सवारी बेहद खास होती है. लग्जरी गाड़ियों को छोड़कर तांगे पर सवारी करते हैं. यह नवाबी काल को याद दिलाती है. 50 साल के ऊपर के लोग आज भी इसे पसंद करते हैं. पर्यटक सुभाष सिंह ने बताया कि हम नए युग में आ गए हैं, अब बहुत तकनीक है लेकिन यह प्राचीन सभ्यता है. जब इस तरह की सवारियां नहीं होती थीं तो यह सिर्फ तांगे की सवारियां होती थी. उसकी अनुभूति लेने के लिए हम लोग तांगे की सवारी करते हैं.

Last Updated : September 22, 2025 at 4:45 PM IST

