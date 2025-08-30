ETV Bharat / state

बालोद में तांदुला जलाशय लबालब, सेफ्टीवॉल की फाइनल लाइन तक पहुंचा पानी, पर्यटकों की भीड़

सेफ्टीवाल से छलकने को तैयार है तांदुला जलाशय. 38 फीट में होता है ओवरफ्लो, पानी का भराव 37.5 फीट हो चुका है.

Tandula reservoir Overflow
सेफ्टीवाल से छलकने को तैयार है तांदुला जलाशय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

August 30, 2025

बालोद: जिले का तांदुला जलाशय फिर एक बार ओवरफ्लो होने की कगार पर पहुंच गया है. बीते दिनों हुई बारिश के चलते जलाशय में 37.5 फीट पानी का भराव हो चुका है, जबकि ओवरफ्लो के लिए 38 फीट की आवश्यकता है. जलाशय का यह ऐतिहासिक पल देखने के लिए बालोद सहित आसपास के ग्रामीण और सैलानी यहां उमड़ रहे हैं.

सेफ्टीवाल से छलकने को तैयार: तीन साल पहले भी जलाशय ओवरफ्लो हुआ था और अब फिर से ऐसा ही नजारा बनने जा रहा है, जब सेफ्टी वॉल से पानी की अठखेलियां देखने को मिलेंगी. क्योंकि सेफ्टी वाल की फाइनल लाइन को तो पानी टच कर ही गया है.

सेफ्टीवाल से छलकने को तैयार है तांदुला जलाशय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भूमिगत जल स्त्रोत होंगे रिचार्ज: तांदुला जलाशय का भराव जिले के लिए खुशहाली से कम नहीं है. ओवरफ्लो होने के बाद तांदुला नदी में नया पानी प्रवाहित होता है, जिससे क्षेत्र के भूमिगत जल स्रोत रिचार्ज होते हैं. जलकुंभियों की सफाई भी हो जाती है. इससे जिलेवासियों को सालभर पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ता.

Tandula reservoir Overflow
बालोद में तांदुला जलाशय लबालब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जलाशय के कई फायदे: यही जलाशय भिलाई इस्पात संयंत्र का मुख्य जल स्रोत भी है. बालोद जिले ही नहीं दुर्ग-भिलाई समेत आसपास के इलाकों में भी पानी सप्लाई का साधन है. साथ ही लाखों एकड़ खेतों की सिंचाई भी इसी से होती है.

तांदुला जलाशय का इतिहास काफी पुराना है और ओवरफ्लो देखने का अनुभव हमेशा आनंददायक रहता है-स्थानीय निवासी गिरीश देशमुख

वर्तमान में बालोद और आसपास के लोग जलाशय का विहंगम दृश्य देखने पहुंच रहे हैं. जिलेवासियों को अब बस आधे फीट और बारिश की दरकार है, जिसके बाद खुशहाली की तस्वीर ताँदुला जलाशय से पूरे क्षेत्र में बिखर जाएगी.

