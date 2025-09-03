बालोद : अंचल के लिए खुशहाली का प्रतीक माना जाने वाला तांदुला जलाशय भारी बारिश के बाद अब छलकने लगा है. जलाशय में 39 फीट तक जलभराव हुआ है. इस वजब से लोग इसे दूर-दूर से देखने के लिए पहुंच रहे हैं. वहीं नदी में अब पानी आने से नदी की सफाई भी प्रशासन ने शुरु की है.आपको बता दें कि इससे पहले साल 2022 में डैम पूरी तरह से लबालब भरा था.वहीं जब लोगों को डैम भरने की जानकारी मिली,तो सभी इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं.
उलट क्षेत्र से छलकता है पानी :डैम के उलट से लगातार पानी छलक रहा है. आपको बता दें तांदुला दो भागों में बटा हुआ है. जिसे एक तरफ तांदुला तो दूसरे तरफ सूखा जलाशय कहते हैं. जब दोनों तरफ एक साथ जलभराव होता है तो वो एक निश्चित स्थान जिसे उलट कहा जाता है वहां से छलकने लगता है.
रिटायर्ड अधिकारी आरपी यादव के मुताबिक काफी सुख और समृद्धि का यह प्रतीक है. काफी अच्छा लग रहा है कि हम आज ओवरफ्लो देखने के लिए आए हुए हैं. उन्होंने कहा की यादें ताजा हो गई.
बचपन में यहां आकर अच्छा लगता था.हम इस जगह पर खेलने के लिए आते थे. अब काफी सारे लोग इसे देखने आए हैं. सबको इसके बारे में जानना जरूरी है- आरपी यादव, रिटायर्ड अधिकारी
जब इस डैम का पानी छलकता है तो काफी अच्छा लगता है.क्योंकि इससे साल भर वाटर लेबल बना रहता है.नदियों की साफ सफाई होती है. ऐसा कह सकते हैं कि यह एक जीवनदायनी है और यह बालोंद ही नहीं भिलाई इस्पात संयंत्र सहित अन्य जगहों के लिए भी एक बड़ा सिंचाई और पेयजल का माध्यम है- कुलदीप यादव,सैलानी
कब-कब तांदुला हुआ ओवरफ्लो : तांदुला जलाशय कई बार ओवरफ्लो हुआ है. आईए आपको बताते हैं कि डैम में कब कितना पानी भरा ?
|कब-कब तांदुला हुआ ओवरफ्लो
|अगस्त 2013
|38.70 फीट
|अगस्त 2014
|38.80 फीट
|अगस्त 2018
|38.50 फीट
|अगस्त 2022
|38.72 फीट
|सितंबर 2025
|39.10 फीट
भूमिगत जल स्त्रोत होंगे रिचार्ज: तांदुला जलाशय का भराव जिले के लिए खुशहाली से कम नहीं है. ओवरफ्लो होने के बाद तांदुला नदी में नया पानी प्रवाहित होता है, जिससे क्षेत्र के भूमिगत जल स्रोत रिचार्ज होते हैं. जलकुंभियों की सफाई भी हो जाती है. इससे जिलेवासियों को सालभर पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ता.
क्या है तांदुला जलाशय का इतिहास : तांदुला जलाशय छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में है. तांदुला और सूखा नाला नदियों के संगम पर एक प्रमुख जलाशय है. इसका निर्माण 1905 से 1912 के बीच ब्रिटिश इंजीनियर एडम स्मिथ के मार्गदर्शन में किया गया था. ये बालोद जिले की जीवनदायिनी है, जो दुर्ग और भिलाई को पेयजल आपूर्ति करती है. तांदुला जलाशय से ही भिलाई इस्पात संयंत्र की औद्योगिक जरूरतों को पूरा किया जाता है. यही नहीं तांदुला जलाशय के पानी से लगभग 23 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होती है. यह बांध बाढ़ नियंत्रण में भी भूमिका निभाता है और अपने सौंदर्य के कारण एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है. इसका जलग्रहण क्षेत्र 827.2 वर्ग किलोमीटर में है तो वहीं इस जलाशय में क्षमता 302.31 मिलियन क्यूबिक मीटर है.
