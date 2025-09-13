ETV Bharat / state

टांडा मेडिकल कॉलेज में रॉबोटिक सर्जरी शुरू, डॉक्टरों को दी जा रही ट्रेनिंग, इन जिलों में भी होगी सुविधा की शुरुआत

कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत. आस्पताल के डॉक्टरों को दी जा रही रोबोटिक मशीन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग.

Published : September 13, 2025 at 2:41 PM IST

Updated : September 13, 2025 at 2:50 PM IST

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में रॉबोटिक सर्जरी सुविधा की शुरुआत हो गई है. प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार (12 सितंबर) को चंडीगढ़ से टांडा मेडिकल कॉलेज में 30 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित रॉबोटिक सर्जरी सुविधा का वर्चुअल शुभारंभ किया. कांगड़ा जिले के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसे अहम कदम माना जा रहा है. हाल ही में शिमला के अटल इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी, चमियाना में भी रॉबोटिक सर्जरी की सुविधा की शुरुआत की गई है.

इन मेडिकल कॉलेजों में भी होगी रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत

इस खास मौके पर CM सुक्खू ने कहा कि, हमीरपुर, चंबा, नेरचौक और नाहन मेडिकल कॉलेज में भी रॉबोटिक सर्जरी की सुविधा चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी, ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के मेडिकल कॉेलेजों में 150 से 200 पैरामेडिकल स्टाफ भी तैनात किए जाएंगे ताकि मरीजों को स्टाफ की कमी का सामना न करना पड़े. इसके अलावा, प्रदेश में 50 ऑपरेशन थियेटर रेडियोग्राफर के पद भी सृजित किए जाएंगे और अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों कोप्रोत्साहन भी किया जाएगा.

टांडा मेडिकल कॉलेज में रॉबोटिक सर्जरी (ETV Bharat)

CM ने मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की सीटें बढ़ाकर की 60

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टांडा मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की सीटों को बढ़ाकर 60 करने की घोषणा की है. इसके साथ ही CM सुक्खू ने कहा कि, "प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद राज्य सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. स्वास्थ्य संस्थानों में लगातार आधुनिक तकनीकें उपलब्ध करवाई जा रही हैं. भविष्य में भी इस क्षेत्र के विकास में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी. टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में पैट स्कैन मशीन स्थापित की जाएगी, ताकि मरीजों को जांच के लिए राज्य के बाहर न जाना पड़े. प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में आपातकालीन विभाग को भी सुदृढ़ किया जाएगा."

CM सुक्खू ने किया वर्चुअल उद्घाटन (ETV Bharat)

30-30 डॉक्टरों की टीम को 6 महीने की ट्रेनिंग

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री रि. कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि, हम मेडिकल ऑफिसर की 30-30 की टीम को 6 महीने के लिए रेडियोलॉजी की ट्रेनिंग पर भेजेंगे. यह कदम रेडियोलॉजिस्ट की कमी को देखते हुए उठाया जा रहा है, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके. रोबोटिक मशीन लगने के बाद एक किडनी का और एक कैंसर के रोगी जिनको प्रोस्टेट था, ऑपरेशन किया गया. इसके ओटी के लिए 40-42 करोड़ रुपए अलग से लगेगा, जिसको निकट भविष्य में बनाया जाएगा. रोबोटिक सर्जरी से हुए ऑपरेशन में रोगी को अस्पताल में ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं होती. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज में 16 किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया वर्चुअल उद्घाटन (ETV Bharat)

पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि, मानव द्वारा किए गए ऑपरेशन और रोबोटिक मशीन द्वारा ऑपरेशन में बहुत अंतर होता है. यह मशीन खुद रोगी को स्कैन करके एक छोटा कट लगाकर ही ऑपरेशन कर देती है, जिसमें अक्सर खून चढ़ाने की जरूरत नहीं होती. उन्होंने बताया कि तीन-तीन के बैच से कुछ डॉक्टरों को इसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है. कंपनी की ओर से डॉक्टर आएंगे जो इसमें सहायता प्रदान करेंगे. रोबोटिक ऑपरेशन बहुत सस्ता है और इसको हिमकेयर के द्वारा भी रोगी इसका लाभ ले सकते हैं. तीन नई एक्स-रे मशीनें जल्दी ही टांडा आ जाएंगी.

टांडा मेडिकल कॉलेज में रॉबोटिक सर्जरी की शुरुआत (ETV Bharat)

अब मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा PGI, दिल्ली AIIMS

वहीं, कैबिनेट स्तर के मंत्री आरएस बाली ने कहा कि, "अब लोगों को पीजीआई, एम्स के लिए दिल्ली आदि की ओर नहीं भागना पड़ेगा. जीएस बाली के स्वप्न को हमने सार्थक किया है. अभी इस रोबोटिक मशीन को चंडीगढ़ के मोहाली से आए हुए डॉक्टरों द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही इस रोबोटिक मशीन को हिमाचल प्रदेश के डॉक्टरों द्वारा ऑपरेट किया जाएगा. इस रोबोटिक मशीन का सीधा फायदा कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, और चंबा जिले के लोगों को मिलने वाला है. इससे पहले लोगों को अपना उपचार करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब इस रोबोटिक मशीन के टांडा अस्पताल में लगने से लोगों को यही पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएंगी."

टांडा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को दी जा रही ट्रेनिंग

वहीं, टांडा मेडिकल कॉलेज में पहले दिन रोबोटिक मशीन ऑपरेट करने वाले डॉक्टर धमेंद्र अग्रवाल ने बताया कि, "इस रोबोटिक मशीन के टांडा अस्पताल में लगने के बाद इस क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हिमाचल से बाहर नही जाना पड़ेगा. उद्घाटन के दिन ही इस रोबोटिक मशीन से एक मरीज का ऑपरेशन किया गया. इस रोबोटिक सर्जरी के बाद मरीज भी जल्द स्वास्थ्य हो जाता है और ऑपरेशन के दौरान मरीज का ज्यादा ब्लड भी लॉस्ट नहीं होता है. इस रोबोटिक मशीन को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी टांडा मेडिकल कॉलेज में मौजूद डॉक्टरों की दी जा रही है. जल्द ही टांडा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ही इस रोबोटिक मशीन को ऑपरेट करने लगेंगे."

रोबोटिक सर्जरी से लाभ

बता दें कि, रोबोटिक सर्जरी में हाई डेफिनिशन कैमरा और रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल होता है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह पर भी सटीकता से ऑपरेशन करने में सक्षम होते हैं. इस टेक्निक से ऑपरेशन के दौरान कम खून बहता है, साथ ही इससे कम दर्द भी होता है जल्दी रिकवरी हो जाती है. रोबोटिक सर्जन के अनुसार, इस अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू होना न केवल शहर बल्कि पूरे क्षेत्र के मरीजों के लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को उपचार के लिए बड़े शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा.

