आदिवासियों का अनोखा वाद्य यंत्र - भोपू, 200 साल पुरानी विरासत को सहेजने में जुटे हैं हजारीबाग के दो फनकार

आदिवासियों का वाद्य यंत्र भोपू आज विलुप्त होने के कगार पर है. हजारीबाग के तालो सोरेन और हीरालाल मुर्मू इसे बचाने में जुटे हैं.

tribal musical instrument Bhopu
ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)
Published : September 13, 2025 at 3:59 PM IST

हजारीबाग: भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही कला संगीत का विशेष स्थान रहा है. झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है. यहां भी कई ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो प्राचीन काल से ही देखने को मिलते हैं. इनमें ढोल, ताशा, नगाड़ा, झाझर और भोपू शामिल हैं.

भोपू जिसे आपने कभी न कभी देखा ही होगा. यह वाद्य यंत्र अब विलुप्त होने के कगार पर है. आदिवासी समाज के लोगों ने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित किया है. लेकिन अब इनकी संख्या भी बहुत कम रह गई है. इस विलुप्त वाद्य यंत्र को हजारीबाग के टाटी झरिया के जोभी सिमरा गांव निवासी तालो सोरेन और हीरालाल मुर्मू के पास देखा जा सकता है.

आदिवासियों का अनोखा वाद्य यंत्र - भोपू (ईटीवी भारत)

आदिवासी समाज कला संगीत के बहुत करीब रहा है. उनके पास कई ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो बेहद खास हैं और वे इन्हें खास मौकों पर बजाते भी हैं. आपने कई वाद्य यंत्र देखे होंगे. ईटीवी भारत आज आपको भोपू के बारे में बताने जा रहा है. इसका नाम ही बड़ा अजीब लगता है. इसकी मधुर ध्वनि भी लोगों को आकर्षित करती है. तो वहीं इसका आकार भी कुछ ऐसा है जो अन्य वाद्य यंत्रों से अलग है.

हजारीबाग के सुदूरवर्ती क्षेत्र टाटी झरिया के जोभी सिमरा गांव के निवासी तालो सोरेन और हीरालाल मुर्मू के पास यह भोपू है. यह उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिला है. तालो सोरेन यह भी बताते हैं कि यह उनके परिवार में पांच पीढ़ियों से है. यह एक जंगली जानवर के सींग से बनाया जाता है. खास तौर पर यह जंगली कढ़ा या जंगली नीलगाय के सींग से बनाया जाता है.

तालो सोरेन ने बताया कि इसे बजाने में काफी मेहनत लगती है. मुंह से भोपू में हवा भरनी पड़ती है. इसकी बनावट देखें तो सींग के बीच में एक छोटा सा छेद होता है. मुख्य कला इसी छेद को बनाने में है. हाथ में जो भोपू होता है, वह जंगली जानवर कढ़ा के सींग से बनाया जाता है. यह उनके परिवार में पांच पीढ़ियों से है. परिवार के लोग इसे विशेष आयोजनों में बजाते हैं. जब कोई आंदोलन होता है, तो इसी भोपू से उलगुलान किया जाता है.

तालो सोरेन हिंदी भी नहीं बोल सकते. टूटी-फूटी भाषा में उन्होंने बताया कि उनके पूरे गांव में सिर्फ दो लोगों के पास ही यह वाद्य यंत्र है. आसपास के इलाके में यह किसी के पास नहीं है. इसका इस्तेमाल जानवरों को भगाने के लिए भी किया जाता है.

हीरालाल मुर्मू बताते हैं कि इस वाद्य यंत्र के चारों ओर पीतल का घेरा है. इस पर कुछ लिखा भी है. संभवतः यह कैथी भाषा में लिखा है. लेकिन क्या लिखा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है. उनका कहना है कि यह एक बेहद खास और प्राचीन वाद्य यंत्र है. अनुमान है कि यह 200 साल पुराना है. फिलहाल ऐसा वाद्य यंत्र कहीं देखने को नहीं मिलेगा. तालो और हीरालाल के साथ पोपना मांझी और हरलाल हांसदा भी कहते हैं कि यह आदिवासी समाज का एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसे केवल विशेष अवसरों पर ही बजाया जाता है.

कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले प्रह्लाद सिंह बताते हैं कि इसे सिंगा, सिंगा बाजा, भोंपू और पेपा के नाम से भी जाना जाता है. झारखंड के अलावा असम के आदिवासी भी इस वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन वर्तमान में यह विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है. इसे जंगली भैंसे के सींग से तैयार किया जाता था. हजारीबाग में जो सींग देखा गया है, वह बहुत प्राचीन प्रतीत होता है. आदिवासी समाज के लोग इसका विशेष रूप से उपयोग करते हैं. जानवरों को भगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है. सरकार और समाज के लोगों को भी ऐसे वाद्य यंत्रों का संरक्षण करने की आवश्यकता है.

