ETV Bharat / state

बीसीसीएल लोदना प्रबंधन के साथ वार्ता में नियोजन और मुआवजे पर बनी सहमति, जर्जर आवास गिरने से हुई थी 3 की मौत

धनबाद: बीसीसीएल लोदना के आठ नंबर बाई क्वार्टर बुधवार को अचानक बारिश के दौरान गिर गया था. जिसमें दो बच्चे समेत एक पुरुष की मौत हुई थी. मामले में मृतकों और घायलों के परिजन मुआवजे सहित अन्य मांग कर रहे थे. घटना के तीसरे दिन मृतक के आश्रितों और घायलों के मुआवजे और नियोजन के साथ ही अन्य मांगों पर बीसीसीएल प्रबंधन के साथ बातचीत में सहमति बनी है. वार्ता में बीसीसीएल प्रबंधन, प्रशासन और ट्रेड यूनियन के नेता शामिल थे. सकारात्मक वार्ता के बाद तीनों शवों को बीसीसीएल जीएम कार्यालय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया है.

बुधवार को हुए हादसे के बाद गुरुवार की शाम पोस्टमार्टम के बाद चिराग, सुषमा और गोपाल बढ़ई का शव सिंदरी झरिया मुख्य मार्ग के भागा में स्थित बीसीसीएल एरिया 10 के मुख्य गेट पर लाया गया था. जहां पहले से भी ट्रेड यूनियन के नेता और स्थानीय लोग मौजूद थे. शव पहुंचने के बाद कोहराम मच गया. लोग मृतक के आश्रित को मुआवजा देने और नियोजन की मांग पर अड़ गए. आखिरकार 24 घंटे के बाद बीसीसीएल प्रबंधन को लोगों के आगे झुकना पड़ा. बीसीसीएल द्वारा मुआवजा और नियोजन देने का आश्वासन दिया गया. जिसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ.

जानकारी देते बीसीसीएल लोदना एरिया के जीएम निखिल बी त्रिवेदी और सर्किल इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मुआवजा और अन्य मांगों पर बनी सहमतिः जीएम

इस संबंध में बीसीसीएल लोदना एरिया के जीएम निखिल बी त्रिवेदी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यह हादसा माइनिंग एरिया के क्षेत्र में नहीं हुआ था. लेकिन फिर भी मानवता के नाते मुआवजा के तौर पर एक मुश्त राशि मृतक के आश्रितों को दी जाएगी. डीएवी बनियाहिर स्कूल में मृतक गोपाल बढ़ई के बच्चों को 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी. साथ ही मृतक के आश्रित को नियोजन दिया जाएगा और घायलों का निजी अस्पताल में इलाज कराया जाएगा.

वार्ता के बाद शवों को दाह-संस्कार के लिए ले जाते लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

सर्किल इंस्पेक्टर ने दी जानकारी