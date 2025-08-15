मंडी: चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर मंडी जिला के टकोली में स्थित टोल प्लाजा को अगले एक महीने के लिए अस्थाई तौर पर बंद कर दिया गया है. डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने सारी परिस्थितियों का आंकलन करने के बाद इस टोल प्लाजा को एक महीने के लिए अस्थाई तौर पर बंद करने के लिखित आदेश जारी कर दिए हैं

बता दें कि कारगिल युद्ध के हीरो एवं भाजपा नेता ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने इस विषय को प्रमुखता से उठाया था और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, एनएचएआई और मंडी जिला प्रशासन को पत्र लिखकर इस टोल प्लाजा को बंद करने की मांग उठाई थी. ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने आग्रह किया था कि जब बरसात के कारण सड़क की हालत खस्ता है और लोगों को आने-जाने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है तो फिर ऐसी स्थिति में टोल की वसूली नहीं की जानी चाहिए.

ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने कहा था कि मंडी से कुल्लू तक हाईवे पर सफर करना किसी खतरे से कम नहीं है. जगह-जगह हाईवे इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है कि उसकी हालत लिंक रो से भी खराब दिख रही है. कई घंटों तक लोगों को जाम में फंसे रहना पड़ रहा है. फल और सब्जियां लेकर जा रहे वाहनों को इस कारण नुकसान झेलना पड़ रहा है. ऐसी स्थिति में टोल का लिया जाना उचित नहीं है.

चालकों और अन्य राहगीरों ने भी सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से इस टोल वसूली को गलत बताया था. इसके बाद डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने बीते कल इस संदर्भ में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं. ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने इसके लिए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, एनएचएआई और मंडी जिला प्रशासन सहित पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि ये निर्णय स्वागत योग्य है. जब तक सड़क की हालत ठीक नहीं हो जाती है तब तक टोल से किसी भी तरह की वसूली नहीं की जानी चाहिए.

ये भी पढ़े: 15 अगस्त से नहीं भरना होगा टोल? कैसे बनेगा Fastag Annual Pass, कहां-कहां होगा लागू