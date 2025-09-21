ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ मदकोट में तैतया के काटने से टेलर की मौत, डरा रहे पुराने आंकड़े

पिथौरागढ़ जिले में तैतया के काटने से एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुये हैं. 4 लोगों की अबतक मौत हुई है.

PITHORAGARH WASP ATTACK
पिथौरागढ़ ततैया हमला (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 21, 2025 at 10:24 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पिथौरागढ़: सीमांत जिला मुनस्यारी में मदकोट में ततैयों के काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक का शव जिला मुख्यालय में मोर्चरी में रखा दिया है. आज रविवार को मृतक का पोस्टमार्टम होगा.

मदकोट से पांच किमी दूर 55 वर्षीय बहादुर सिंह पुत्र गंगा सिंह का परिवार रहता है. बहादुर सिंह सिलाई का काम करते हैं, जो रोजाना गांव से मदकोट स्थित दुकान आवाजाही करते हैं. स्थानीय निवासी हरीश सिंह चिराल ने बताया कि शनिवार को भी वह घर से दुकान के लिए पैदल निकलें. इस दौरान ततैयों के झुंड ने उनपर हमला बोल दिया. बाद में घायल अवस्था में परिजन उन्हें मदकोट अस्पताल लेकर पहुंचे. प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें मुनस्यारी रेफर किया गया. यहां भी चिकित्सकों ने बिगड़ती स्थिति को देखते हुए परिजनों से घायल को जिला अस्पताल ले जाने को कहा. देर शाम परिजन बहादुर को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे. पीएमएस डॉ. भागीरथी गर्थ्याल ने बताया अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद ही बहादुर ने दम तोड़ दिया.

इससे पहले पिथौरागढ़ नगर ऐंचोली के जंगल में एक सप्ताह पूर्व घास काटने गई एक महिला पर ततैयों के झुंड ने हमला किया था. हमले में महिला के सिर व हाथ में सूजन आ गई है. जिला अस्पताल में महिला का उपचार किया गया. ऐंचोली निवासी 26 वर्षीय हेमा देवी सुबह समीप के जंगल में घास काटने जंगल गई. तभी घास काटने वक्त ततैयों ने उनके उपर हमला कर दिया. महिला के भागने पर पूरा झुंड महिला के पीछे पड़ गया था. खुद को बचाने के लिए वह जमीन पर बैठ गई थी. जमीन पर बैठने के बाद 9-10 तैतयों ने उनके सिर पर हमला किया. जैसे तैसे वह अपने आवास पर पहुंची थी. महिला को लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे. चिकित्सक ने महिला का प्राथमिक उपचार किया था. महिला की हालत उपचार के बाद ठीक हुई.

सीमांत क्षेत्र मूनाकोट विकासखंड में पिछले वर्ष नंवबर में मल्ली भटेड़ी यहां शाम घास काटने गई एक महिला पर ततैयों ने हमला किया था. ततैयों के हमले में घायल महिला को परिजन गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न हिस्सों में एक वर्ष के भीतर तैतया के काटने से एक दर्जन से अधिक लोगों घायल हुए हैं. 4लोगों की मौत हुई है. तैतया का हमला लोगों के जानलेवा साबित हो रहा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

पिथौरागढ़ ततैया हमलाततैया हमला टेलर की मौतजानलेवा ततैया हमलाPITHORAGARH WASP ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आपदा के जख्मों से कराहा देहरादून, दर्द से सहमी 'जिंदगियां' हुई कैद, रफ्तार पर लगी ब्रेक

उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 की तारीखों का ऐलान, इतना रहेगा प्राइज मनी, बॉलीवुड सितारे लगाएंगे तड़का!

बारिश से कमजोर हो रहा उत्तराखंड का ग्रीन 'गोल्ड', साइंटिस्ट ने दी गंभीर चेतावनी, जानिये इसका असर

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.