नवाबों की बहू बना रही 'नवाबी साबुन'; पति की किडनी फेल हुई तो शौक को बनाया रोजगार, सेलिब्रिटीज भी मुरीद

लखनऊ की बिजनेस वूमेन. ( Etv Bharat )

लखनऊ: अवध के नवाब और राजशाही परिवार जिन साबुनों से स्नान करते थे, उसे अब आम इंसान भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नवाबी खानदान से ताल्लुक रखने वाली तय्यबा बेगम सैयद अपने शौक और घरेलू नुस्खे से बेहतरीन और सुंदर साबुन बना रही हैं और कई महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं. कभी आलीशान महलों और वसीका (नवाबी पेंशन) पर चलने वाला परिवार अब स्वदेशी साबुन के कारोबार से नया इतिहास लिख रहा है. पति बीमार हुए तो शौक को बनाया रोजगार का जरियाः तय्यबा ने ETV Bharat को बताया कि उनके पति एक बड़े कारोबारी थे, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान किडनी की बीमारी से जूझने के बाद उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया. जिसकी वजह से उनका बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया. जिसके बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई तो उन्होंने अपने शौक को रोजगार का जरिया बना लिया. तीन साल पहले उन्होंने नेचुरल और घरेलू नुस्खों से साबुन बनाना शुरू किया. आज इसी काम से न केवल उनका घर चल रहा है, बल्कि करीब 200 महिलाएं इस कारोबार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं. लखनऊ की तय्यबा सैयद. (Video Credit; ETV Bharat) बकरी के दूध से बनाती हैं साबुनः तय्यबा ने बताया कि वह केमिकल फ्री साबुन बनाती हैं. जिनमें बकरी के दूध, शहद और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे प्राकृतिक तत्व होते हैं. झाग भले कम निकलता है, लेकिन असर ज़्यादा होता है. उन्होंने बताया कि उनके साबुन को बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, नेता और आम लोग सभी बेहद पसंद करते हैं. कई लोगों ने उन्हें सलाह दी कि इसे बड़े स्तर पर बाजार में लाएं. जिसके बाद आज साबुन के साथ दीया, कैंडल, फेस वॉश और पुराने नवाबी दौर के खानपान से जुड़े कुछ स्वदेशी उत्पाद भी बना रही हैं.