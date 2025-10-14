नवाबों की बहू बना रही 'नवाबी साबुन'; पति की किडनी फेल हुई तो शौक को बनाया रोजगार, सेलिब्रिटीज भी मुरीद
बकरी के दूध, शहद और गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल कर बनाती हैं स्वदेशी साबुन, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी कर रहे पसंद
लखनऊ: अवध के नवाब और राजशाही परिवार जिन साबुनों से स्नान करते थे, उसे अब आम इंसान भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नवाबी खानदान से ताल्लुक रखने वाली तय्यबा बेगम सैयद अपने शौक और घरेलू नुस्खे से बेहतरीन और सुंदर साबुन बना रही हैं और कई महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं. कभी आलीशान महलों और वसीका (नवाबी पेंशन) पर चलने वाला परिवार अब स्वदेशी साबुन के कारोबार से नया इतिहास लिख रहा है.
पति बीमार हुए तो शौक को बनाया रोजगार का जरियाः तय्यबा ने ETV Bharat को बताया कि उनके पति एक बड़े कारोबारी थे, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान किडनी की बीमारी से जूझने के बाद उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया. जिसकी वजह से उनका बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया. जिसके बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई तो उन्होंने अपने शौक को रोजगार का जरिया बना लिया. तीन साल पहले उन्होंने नेचुरल और घरेलू नुस्खों से साबुन बनाना शुरू किया. आज इसी काम से न केवल उनका घर चल रहा है, बल्कि करीब 200 महिलाएं इस कारोबार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं.
बकरी के दूध से बनाती हैं साबुनः तय्यबा ने बताया कि वह केमिकल फ्री साबुन बनाती हैं. जिनमें बकरी के दूध, शहद और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे प्राकृतिक तत्व होते हैं. झाग भले कम निकलता है, लेकिन असर ज़्यादा होता है. उन्होंने बताया कि उनके साबुन को बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, नेता और आम लोग सभी बेहद पसंद करते हैं. कई लोगों ने उन्हें सलाह दी कि इसे बड़े स्तर पर बाजार में लाएं. जिसके बाद आज साबुन के साथ दीया, कैंडल, फेस वॉश और पुराने नवाबी दौर के खानपान से जुड़े कुछ स्वदेशी उत्पाद भी बना रही हैं.
हमारी परवरिश ऐसे माहौल में हुई, जहां स्वदेशी नुस्खे और सादगी ही जिंदगी का हिस्सा थे. अब मैं चाहती हूं कि यह परंपरा उत्पाद आगे बढ़े.- तय्यबा बेगम सैयद
10 रुपये मिलता है नवाबी वसीकाः तय्यबा सैयद का परिवार लखनऊ के उस नवाबी वंश से ताल्लुक रखता है, जिसके पूर्वज ईरान से आए थे. बहू बेगम के खानदान से जुड़ी तय्यबा ने बताया कि उनके घर में आज भी नवाबी वसीका मिलता है. पहले 200 मिलता था, जो अब बंटकर 10 रुपये रह गया है. साल में एक बार यह राशि लेती हूं. यह खर्च चलाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे खानदान की पहचान और गर्व की निशानी है.
नवाब अब काम से पहचान बना रहेः तय्यबा कहती हैं कि उन्हें इस बात पर कोई शर्म नहीं कि वे अब साबुन बनाकर बाजार में बेच रही हैं. एक जमाना था जब नवाबों ने अवध पर राज किया, बड़ी-बड़ी इमारतें बनवाईं. आज वही वंशज अपनी आजीविका चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं. मुझे गर्व है कि मैं अपने हाथों से काम कर रही हूं. उनका सपना है कि उनका ब्रांड देशभर में फैले, ताकि लोग स्वदेशी उत्पादों की ओर लौटें और रासायनिक साबुनों से होने वाली बीमारियों से बचें.
200 महिलाओं को रोजगार दियाः 48 वर्ष की तय्यबा ने बताया कि उनके तीन बच्चे हैं. एक बेटा नौकरी करता है, एक बेटी की शादी हो चुकी है और एक घर पर है. पति की तबीयत खराब होने के कारण वे घर पर ही रहते हैं. पहले लगा था कि यह काम नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब इरादा मजबूत किया तो सब आसान लगने लगा. अब यही काम मेरा हौसला है. लखनऊ के सहादतगंज में रहकर तय्यबा ने 200 महिलाओं को रोजगार दिया है. अब इस कारोबार को मुंबई तक ले जाने की योजना बना रही हैं. जल्द ही वह इत्र (परफ्यूम) बनाने की भी शुरुआत करेंगी ताकि नवाबी दौर की खुशबू और अंदाज फिर से जिंदा हो सके.
