टीएडी मंत्री खराड़ी बोले-दोवड़ा थाने में युवक की मौत का मुआवजा सरकार ने नहीं, पुलिस ने दिया
मंत्री खराड़ी ने कहा कि दोवड़ा मामला पुलिस का था, इसलिए उसने अपने स्तर पर मुआवजा दिया. सरकार ने राशि नहीं दी.
Published : October 11, 2025 at 3:38 PM IST
डूंगरपुर: टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि दोवड़ा थाने में पूछताछ के दौरान चोरी के एक आरोपी की मौत पर मुआवजा सरकार ने नहीं दिया. युवक की मौत थाने में हुई थी इसलिए मुआवजा भी पुलिस ने ही भरा है. जिला प्रभारी मंत्री खराड़ी शनिवार को जिले के दौरे पर रहे और भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता की. उन्होंने शहरी व ग्रामीण सेवा शिविर में लोगों को मिले फायदे गिनाए.
टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि एक स्कूल में चोरी की वारदात हुई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से आरोपी को पकड़ा, लेकिन पूछताछ के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई. मामला पुलिस का था, इसलिए पुलिस ने अपने स्तर पर मुआवजा दिया. सरकार ने इसमें कोई राशि नहीं दी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही साफ होगा कि मौत किस वजह से हुई. टीएडी हॉस्टल में उधारी की थाली के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार हॉस्टल को लेकर पूरा बजट दे रही है. सभी हॉस्टल वार्डन को पहले से 50 हजार का बजट दिया है.सामग्री का इश्यू आया था. इस पर उपभोक्ता भंडार को अधिकृत किया था, लेकिन अब भंडार भी सप्लाई से हाथ खड़े कर रहा है.
पढ़ें: पुलिस कस्टडी में मौत मामले में चौथे दिन समझौता, 27.50 लाख मुआवजे पर सहमति, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड
मंत्री खराड़ी ने कहा कि अब विभाग टेंडर या उपभोक्ता भंडार से सामग्री खरीद पर विचार कर रहा है. जल्द ही इस पर निर्णय होगा. मंत्री ने कहा कि शहरी और ग्रामीण शिविरों में आने वाले लोगों की समस्याओं का हाथों हाथ समाधान किया जा रहा है. राजस्व, आधार कार्ड करेक्शन से लेकर सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाया जा रहा है.