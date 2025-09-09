ETV Bharat / state

कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष बोले, 'टेबलेट बेस परीक्षा आयोजित करने को लेकर चल रही है कवायद'

कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बीकानेर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा की तैयारियों को लेकर बैठक ली.

परीक्षा की तैयारियों को लेकर बैठक (ETV Bharat Bikaner)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2025 at 6:48 PM IST

बीकानेर: कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष एवं पूर्व मेजर जनरल आलोक राज ने कहा कि आगामी दिनों में बोर्ड टेबलेट बेस परीक्षा को लेकर कवायद कर रहा है. इसको लेकर आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास के सहयोग से परीक्षण किया जा रहा है. इसको लेकर पहले एक परीक्षण सफल नहीं हुआ, लेकिन अब दोबारा परीक्षण किया जा रहा है. ताकि बिना पेपर लीक हुए परीक्षा को संपन्न करवाया जा सके. उन्होंने बताया कि बोर्ड एक लाख परीक्षार्थी की संख्या वाले पेपर टेबलेट बेस करवाने की कवायद में जुटा है. आलोक राज ने बताया कि अगर परीक्षा कंप्यूटर या टेबलेट बेस आयोजित की जाएगी तो पेपर लीक की समस्या ही खत्म हो जाएगी.

25 लाख परीक्षार्थी: आगामी 19-21 सितंबर को बीकानेर समेत राज्य के 38 जिलों में आयोजित होने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा निष्पक्षता से संपन्न करवाई जाएगी. परीक्षा तैयारियों का जायजा लेने बीकानेर आए आलोक राज ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली. उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में करीब 25 लाख परीक्षार्थी बैठेंगे. उन्होंने बताया कि विभिन्न जिलों में जाकर वे परीक्षा तैयारियों का जायजा ले रहे हैं.

डमी कैंडिडेट और पेपर लीक से बचने के कारगर उपाय: आलोक राज ने बताया कि डमी कैंडिडेट और पेपर लीक से बचने के लिए बोर्ड ने कई कदम उठाए हैं. डमी कैंडिडेट की रोकथाम को लेकर परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के साथ फेस स्कैन भी किया जा रहा है. पेपर लीक से बचने के लिए अलग-अलग प्रिंटिग प्रेस से अलग-अलग सेट बनवाना, परीक्षा केन्द्र को परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले बंद करना, वीडियोग्राफी, परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी लगाने समेत विभिन्न उपाय किए गए हैं.

तैयारियों पर चर्चा: इससे पहले आलोक राज ने बैठक में संबंधित अधिकारियों के साथ परीक्षा आयोजन को लेकर ध्यान रखने योग्य बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर दिशा-निर्देश दिए. साथ ही कहा कि पेपर लीक को लेकर बनाए गए नए कानूनों के बारे में भी सभी को जानकारी होनी चाहिए. इसमें पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल से आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है.

