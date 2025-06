ETV Bharat / state

आज होगी टेबल टॉप एक्सरसाइज, आपदा को लेकर 5 जिलों में 30 जून को होगी मॉक ड्रिल - MONSOON SEASON IN UTTARAKHAND

आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है. जिसके चलते प्रदेश के खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर आपदा जैसे हालात बन गए हैं. वहीं, मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक प्रदेश के तमाम हिस्सों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग ने मानसून के दौरान संभावित बाढ़ की स्थितियों से बेहतर ढंग से निपटने का अभ्यास करने के लिए मॉक ड्रिल करने जा रही है. ये मॉक ड्रिल 30 जून को प्रदेश के पांच जिलों में आयोजित जाएगा. उससे पहले 28 जून यानी आज राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में मॉक ड्रिल को लेकर टेबल टॉप एक्सरसाइज होने जा रही है. मानसून की तैयारियों को लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की थी. बैठक के दौरान सीएम ने प्रदेश के तमाम हिस्सों में संभावित बाढ़ की स्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल अभ्यास करने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद अब आपदा विभाग ने खाका तैयार कर लिया है. जिसके तहत 30 जून को प्रदेश के पांच जिलों में राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल की जाएगी. लेकिन उससे पहले 28 जून यानी आज मॉक ड्रिल को लेकर टेबल टॉप एक्सरसाइज किया जाएगा. आपदा को लेकर होगी मॉक ड्रिल (Video-ETV Bharat)

